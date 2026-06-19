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Deel désormais disponible sur Microsoft Marketplace
Publié le 03/08/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Deel, la plateforme mondiale de gestion de la paie et des ressources humaines, annonce la disponibilité de ses services sur Microsoft Marketplace. Cette place de marché centralisée permet aux entreprises de découvrir, d’évaluer et d’acquérir un nombre croissant de solutions cloud, d’applications d’IA et d’agents intelligents proposés par des fournisseurs de confiance. Les clients de Microsoft peuvent désormais intégrer les solutions de Deel en toute simplicité, tout en bénéficiant d’une gestion optimisée au sein de Microsoft Azure et de l’écosystème Microsoft.

Une plateforme unique pour recruter, rémunérer et gérer les talents

Grâce à sa plateforme unifiée, Deel permet aux entreprises de recruter des collaborateurs salariés et des travailleurs indépendants, de gérer la paie à l’international, les ressources humaines ainsi que la conformité réglementaire dans plus de 150 pays. L’ensemble de ces services est réuni au sein d’un système unique, soutenu par plus de 2 000 experts internes spécialisés en paie, en droit social et en conformité.

Aujourd’hui, plus de 40 000 entreprises font confiance à Deel. L’intelligence artificielle est intégrée à l’ensemble des processus afin d’automatiser les tâches administratives répétitives et de permettre aux équipes RH de consacrer davantage de temps à leurs collaborateurs.

Disponible immédiatement sur Microsoft Marketplace

Les organisations qui s’appuient sur Microsoft Azure et Microsoft 365 peuvent désormais découvrir et déployer directement, via Microsoft Marketplace, les solutions Employer of Record (EOR), Managed Payroll et Contractor Management de Deel.

Elles peuvent également optimiser davantage leurs investissements dans le cloud en imputant leurs dépenses liées à Deel sur leurs engagements existants dans le cadre du programme Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC).

Dan Westgarth, Chief Operating Officer de Deel :
« Les équipes achats ne souhaitent plus devoir lancer un processus distinct de qualification des fournisseurs chaque fois qu’elles adoptent une nouvelle solution de gestion des ressources humaines. Elles s’attendent à retrouver ces solutions directement là où elles acquièrent déjà leurs logiciels. En rendant Deel disponible sur Microsoft Marketplace, nous intégrons les solutions internationales de paie, de gestion RH et de conformité au sein d’un même processus d’achat. Les clients de Microsoft peuvent ainsi déployer une infrastructure RH mondiale enrichie par l’intelligence artificielle, sans devoir engager un cycle d’approvisionnement distinct. »
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