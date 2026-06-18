Rapport ESET 2026 sur la préparation des PME à la cybersécurité : confiance croissante mais inquiétudes à propos de l'IA

Publié le 03/08/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Les résultats montrent que 45 % des PME ont subi un incident de cybersécurité au cours des 12 derniers mois, et que 14 % d'entre elles en ont subi plusieurs. Une majorité des PME interrogées (61 %) se dit fort préoccupée par ces attaques, tandis que 75 % considèrent la cyberguerre et les conflits internationaux comme de véritables cybermenaces pouvant impacter leurs activités.
Parmi les cybermenaces, les PME sont particulièrement préoccupées par les maliciels basés sur l'IA, même si actuellement ces menaces restent relativement rares.
Globalement, l'enquête souligne plusieurs tendances positives. Les exigences en matière d'assurance et de conformité incitent à renforcer les pratiques de cybersécurité. De nombreuses PME ont admis que la taille de l'entreprise ne la protège pas contre les cybermenaces. Dès lors, les entreprises semblent de mieux en mieux préparées à faire face aux attaques.
• 68 % des PME ont confiance dans leur capacité à prévenir les attaques et 75 % font confiance à leur cyber-résilience pour répondre aux incidents
• 65 % sont satisfaites de leur budget cybersécurité, et 15 % de plus se disent « plus que satisfaites »
• 11 % seulement ne disposent que d'une protection de cybersécurité minimale
• 87 % considèrent la formation des employés comme très importante, même essentielle, à la cyber-résilience, et 67 % organisent des formations plus d'une fois par an
• 6 % seulement n’utilisent que des programmes de sensibilisation de base, et 2 % n’offrent aucune formation en cybersécurité
• Plus d'un tiers des PME ont enquêté sur leurs propres cyber incidents dans un délai de deux semaines.
Mais des préoccupations importantes subsistent. Beaucoup de PME sous-estiment la gravité des attaques contre la chaîne d'approvisionnement et les risques associés aux outils d'IA, notamment à ce que l'on appelle l'IA fantôme.
Lisez le rapport complet sur https://eset.com/be-fr/professionnels/smb-cyber-readiness-index
A propos d’ESET
ESET® offre une cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant même qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET garde une longueur d'avance sur les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, et protège les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers dans un monde toujours plus piloté par l'IA. Qu'il s'agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, les solutions et services ESET, basés sur l'IA et conçus pour le cloud, sont extrêmement efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multifacteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises sont assurées. L'environnement numérique en constante évolution exige une approche novatrice : ESET s'engage à mener des recherches de pointe et à fournir une veille sur les menaces performante, soutenue par des centres de R&D et un solide réseau de partenaires internationaux. Pour plus d'informations, consultez www.eset.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux, nos podcasts et nos blogs et www.eset.com/be-fr.
Parmi les cybermenaces, les PME sont particulièrement préoccupées par les maliciels basés sur l'IA, même si actuellement ces menaces restent relativement rares.
Globalement, l'enquête souligne plusieurs tendances positives. Les exigences en matière d'assurance et de conformité incitent à renforcer les pratiques de cybersécurité. De nombreuses PME ont admis que la taille de l'entreprise ne la protège pas contre les cybermenaces. Dès lors, les entreprises semblent de mieux en mieux préparées à faire face aux attaques.
• 68 % des PME ont confiance dans leur capacité à prévenir les attaques et 75 % font confiance à leur cyber-résilience pour répondre aux incidents
• 65 % sont satisfaites de leur budget cybersécurité, et 15 % de plus se disent « plus que satisfaites »
• 11 % seulement ne disposent que d'une protection de cybersécurité minimale
• 87 % considèrent la formation des employés comme très importante, même essentielle, à la cyber-résilience, et 67 % organisent des formations plus d'une fois par an
• 6 % seulement n’utilisent que des programmes de sensibilisation de base, et 2 % n’offrent aucune formation en cybersécurité
• Plus d'un tiers des PME ont enquêté sur leurs propres cyber incidents dans un délai de deux semaines.
Mais des préoccupations importantes subsistent. Beaucoup de PME sous-estiment la gravité des attaques contre la chaîne d'approvisionnement et les risques associés aux outils d'IA, notamment à ce que l'on appelle l'IA fantôme.
Lisez le rapport complet sur https://eset.com/be-fr/professionnels/smb-cyber-readiness-index
A propos d’ESET
ESET® offre une cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant même qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET garde une longueur d'avance sur les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, et protège les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers dans un monde toujours plus piloté par l'IA. Qu'il s'agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, les solutions et services ESET, basés sur l'IA et conçus pour le cloud, sont extrêmement efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multifacteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises sont assurées. L'environnement numérique en constante évolution exige une approche novatrice : ESET s'engage à mener des recherches de pointe et à fournir une veille sur les menaces performante, soutenue par des centres de R&D et un solide réseau de partenaires internationaux. Pour plus d'informations, consultez www.eset.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux, nos podcasts et nos blogs et www.eset.com/be-fr.