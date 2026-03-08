Cet auteur vit dans le passÃ©. Du temps oÃ¹ il Ã©tait encore le king du polar. A un moment oÃ¹ ses Å“uvres inspiraient autant qu'elles terrifiaient. Une Ã©poque oÃ¹ le drame ne lâ€™avait pas choisi pour en faire son protagoniste. L'histoire s'ouvre sur un drame terrible : trois ans plus tÃ´t, un intrus masquÃ© et armÃ© fait irruption au domicile du cÃ©lÃ¨bre romancier Ã succÃ¨s Fred Stone et de sa femme, Grace. S'ensuit une agression fatale au cours de laquelle Fred abat l'intrus, mais perd sa compagne. Depuis cette nuit tragique, Fred vit reclus, hantÃ© par la culpabilitÃ© et le deuil. PoussÃ© par son agent et une ancienne maÃ®tresse, il accepte pourtant de sortir de son isolement pour revenir dans sa ville natale, Ã l'occasion du festival de Crane Bay. C'est lÃ que le piÃ¨ge se referme : Il croit apercevoir dans la foule Grace, sa femme qu'il pensait morte. Un mystÃ©rieux tueur masquÃ© se remet Ã le traquer. Son Ã©diteur exhume et remet au goÃ»t du jour un de ses romans oubliÃ©s : The Puzzle Game. Fred Stone a retirÃ© son verre des cocktails mondains et son nom des grosses promos Ã slogan pour sÃ©ries Z. Mais que voulez-vous, la nature n'aime pas le vide, alors on force cet Ã©crivain ermite en robe de chambre Ã reprendre le rÃ´le de la cÃ©lÃ©britÃ© du coin. Mais plus qu'un passÃ© tumultueux sous le feu des cruels projecteurs, il semble fuir l'humanitÃ© tout entiÃ¨re qui lui a pris sa vie lors de la nuit du meurtre. Notre hÃ©ros, que son canapÃ© appelle aussi fort que son reste de Jack Daniels, va passer malgrÃ© lui de la lÃ©thargie Ã la frÃ©nÃ©sie de l'enquÃªte : Et si c'Ã©tait lui qui avait Ã©tÃ© visÃ© et pas sa femme ?Le scÃ©nariste Herik Hanna (Altamont, Le Royaume sans nom) signe un rÃ©cit redoutable qui multiplie les fausses pistes. L'atmosphÃ¨re lorgne ouvertement du cÃ´tÃ© des thrillers psychologiques classiques Ã la Alfred Hitchcock (Ã©voquant des dynamiques de double, d'obsession et de paranoÃ¯a) tout en y insufflant une tension moderne digne de grands polars cinÃ©matographiques. Le lecteur est invitÃ© Ã assembler lui-mÃªme les piÃ¨ces du puzzle au mÃªme rythme que le protagoniste, alternant entre doute sur la santÃ© mentale de Fred et soupÃ§ons d'une machination extÃ©rieure. Le dÃ©coupage narratif fait preuve d'une grande inventivitÃ©. Le rythme des planches est souvent saccadÃ©, utilisant habilement l'alternance entre des pleines pages percutantes et des successions de petites cases muettes. Cette construction visuelle insuffle une dynamique proche d'un flipbook (un carnet d'animation), renforÃ§ant l'urgence de la course-poursuite et l'accÃ©lÃ©ration du pouls chez le lecteur. Aux crayons, Denys livre un travail incisif. Les traits des personnages sont expressifs, parfois Ã la limite de la caricature pour accentuer la duretÃ© ou la folie des situations, tandis que les dÃ©cors urbains de Crane Bay profitent d'une belle profondeur de dÃ©tails. L'ensemble est sublimÃ© par la mise en couleurs de LÃ©a ChrÃ©tien, qui joue sur des teintes nuancÃ©es pour installer une ambiance Ã la fois tÃ©nÃ©breuse et immersive. The Puzzle Game ne souffre d'aucun temps mort et se dÃ©vore d'une seule traite. Entre manipulation machiavÃ©lique, secrets du passÃ© et paranoÃ¯a aiguÃ«, l'album offre des twists redoutables qui scotchent le lecteur jusqu'Ã la toute derniÃ¨re page.The Puzzle Game est un one-shot de thriller psychologique et d'action qui s'impose rapidement comme une lecture incontournable pour les amateurs de polars tortueux. Un ouvrage trÃ¨s cinÃ©matographique qui n'attend que votre Å“il d'inspecteur pour dÃ©mÃªler le vrai du faux.Date de sortie : 29 Mai 2026Editions : Le Lombard