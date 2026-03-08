PubliÃ© le 30/07/2026 Dans Bandes DessinÃ©es
L'intrigue s'ouvre dans un dÃ©cor urbain et industriel d'une grande froideur. Au milieu d'une cour d'Ã©cole en bÃ©ton, grise et impersonnelle oÃ¹ les enfants s'agitent et se bousculent, une jeune fille nommÃ©e Color se sent profondÃ©ment isolÃ©e, en dÃ©calage avec le monde qui l'entoure. Alors qu'elle erre seule, une petite chate du nom de Zen surgit mystÃ©rieusement et l'invite Ã la suivre Ã travers un petit tunnel de jeux. Ce passage se rÃ©vÃ¨le Ãªtre un portail magique basculant Color dans un univers parallÃ¨le : un ailleurs onirique, baignÃ© d'une nature verdoyante, d'une lumiÃ¨re Ã©clatante et de couleurs chatoyantes. Mais cette quÃªte initiatique ne tarde pas Ã rÃ©vÃ©ler sa part d'ombre, confrontant l'hÃ©roÃ¯ne Ã des crÃ©atures plus sombres et aux complexitÃ©s de ses propres sentiments.
Luminous de Guillem MarÃ s'impose immÃ©diatement comme une petite merveille graphique, un vÃ©ritable OVNI poÃ©tique qui se lit autant avec les yeux qu'avec les Ã©motions. PortÃ© par un format gÃ©nÃ©reux de 176 pages aux allures de beau livre, l'ouvrage brille par son audace : c'est une bande dessinÃ©e entiÃ¨rement muette, oÃ¹ le rÃ©cit se dÃ©ploie sans la moindre bulle de dialogue. Le choix du Â« roman graphique muet Â» force l'admiration. Guillem MarÃ utilise le contraste saisissant entre le noir et blanc terne du monde rÃ©el et l'explosion chromatique du monde imaginaire. Chaque planche s'admire presque comme un tableau. En se privant de texte, l'auteur permet Ã chaque lecteur â€” enfant comme adulte â€” de projeter sa propre sensibilitÃ©, ses propres failles et son rapport aux autres. Au-delÃ du simple conte fantastique, l'album explore l'acceptation de soi, la dualitÃ© entre la lumiÃ¨re et l'ombre qui sommeille en chaque individu, et l'apprentissage nÃ©cessaire pour s'ouvrir aux autres malgrÃ© les blessures.
VERDICT
Luminous est une lecture coup de cÅ“ur, une parenthÃ¨se enchantÃ©e qui rappelle la puissance Ã©vocatrice de l'image pure. Une Å“uvre dÃ©licate et lumineuse, idÃ©ale pour s'Ã©vader et mÃ©diter sur la beautÃ© des Ã©motions.
Date de parution : 07 Mai 2026
Editions : La GouttiÃ¨re