L'intrigue s'ouvre dans un dÃ©cor urbain et industriel d'une grande froideur. Au milieu d'une cour d'Ã©cole en bÃ©ton, grise et impersonnelle oÃ¹ les enfants s'agitent et se bousculent, une jeune fille nommÃ©e Color se sent profondÃ©ment isolÃ©e, en dÃ©calage avec le monde qui l'entoure. Alors qu'elle erre seule, une petite chate du nom de Zen surgit mystÃ©rieusement et l'invite Ã la suivre Ã travers un petit tunnel de jeux. Ce passage se rÃ©vÃ¨le Ãªtre un portail magique basculant Color dans un univers parallÃ¨le : un ailleurs onirique, baignÃ© d'une nature verdoyante, d'une lumiÃ¨re Ã©clatante et de couleurs chatoyantes. Mais cette quÃªte initiatique ne tarde pas Ã rÃ©vÃ©ler sa part d'ombre, confrontant l'hÃ©roÃ¯ne Ã des crÃ©atures plus sombres et aux complexitÃ©s de ses propres sentiments.Luminous de Guillem MarÃ­ s'impose immÃ©diatement comme une petite merveille graphique, un vÃ©ritable OVNI poÃ©tique qui se lit autant avec les yeux qu'avec les Ã©motions. PortÃ© par un format gÃ©nÃ©reux de 176 pages aux allures de beau livre, l'ouvrage brille par son audace : c'est une bande dessinÃ©e entiÃ¨rement muette, oÃ¹ le rÃ©cit se dÃ©ploie sans la moindre bulle de dialogue. Le choix du Â« roman graphique muet Â» force l'admiration. Guillem MarÃ­ utilise le contraste saisissant entre le noir et blanc terne du monde rÃ©el et l'explosion chromatique du monde imaginaire. Chaque planche s'admire presque comme un tableau. En se privant de texte, l'auteur permet Ã chaque lecteur â€” enfant comme adulte â€” de projeter sa propre sensibilitÃ©, ses propres failles et son rapport aux autres. Au-delÃ du simple conte fantastique, l'album explore l'acceptation de soi, la dualitÃ© entre la lumiÃ¨re et l'ombre qui sommeille en chaque individu, et l'apprentissage nÃ©cessaire pour s'ouvrir aux autres malgrÃ© les blessures.Luminous est une lecture coup de cÅ“ur, une parenthÃ¨se enchantÃ©e qui rappelle la puissance Ã©vocatrice de l'image pure. Une Å“uvre dÃ©licate et lumineuse, idÃ©ale pour s'Ã©vader et mÃ©diter sur la beautÃ© des Ã©motions.Date de parution : 07 Mai 2026Editions : La GouttiÃ¨re