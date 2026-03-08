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Luminous
PubliÃ© le 30/07/2026 Dans Bandes DessinÃ©es
https://www.bd-expo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1785022752-71Detv-8EoL._SL1500_.jpg


L'intrigue s'ouvre dans un dÃ©cor urbain et industriel d'une grande froideur. Au milieu d'une cour d'Ã©cole en bÃ©ton, grise et impersonnelle oÃ¹ les enfants s'agitent et se bousculent, une jeune fille nommÃ©e Color se sent profondÃ©ment isolÃ©e, en dÃ©calage avec le monde qui l'entoure. Alors qu'elle erre seule, une petite chate du nom de Zen surgit mystÃ©rieusement et l'invite Ã  la suivre Ã  travers un petit tunnel de jeux. Ce passage se rÃ©vÃ¨le Ãªtre un portail magique basculant Color dans un univers parallÃ¨le : un ailleurs onirique, baignÃ© d'une nature verdoyante, d'une lumiÃ¨re Ã©clatante et de couleurs chatoyantes. Mais cette quÃªte initiatique ne tarde pas Ã  rÃ©vÃ©ler sa part d'ombre, confrontant l'hÃ©roÃ¯ne Ã  des crÃ©atures plus sombres et aux complexitÃ©s de ses propres sentiments.

Luminous de Guillem MarÃ­ s'impose immÃ©diatement comme une petite merveille graphique, un vÃ©ritable OVNI poÃ©tique qui se lit autant avec les yeux qu'avec les Ã©motions. PortÃ© par un format gÃ©nÃ©reux de 176 pages aux allures de beau livre, l'ouvrage brille par son audace : c'est une bande dessinÃ©e entiÃ¨rement muette, oÃ¹ le rÃ©cit se dÃ©ploie sans la moindre bulle de dialogue. Le choix du Â« roman graphique muet Â» force l'admiration. Guillem MarÃ­ utilise le contraste saisissant entre le noir et blanc terne du monde rÃ©el et l'explosion chromatique du monde imaginaire. Chaque planche s'admire presque comme un tableau. En se privant de texte, l'auteur permet Ã  chaque lecteur â€” enfant comme adulte â€” de projeter sa propre sensibilitÃ©, ses propres failles et son rapport aux autres. Au-delÃ  du simple conte fantastique, l'album explore l'acceptation de soi, la dualitÃ© entre la lumiÃ¨re et l'ombre qui sommeille en chaque individu, et l'apprentissage nÃ©cessaire pour s'ouvrir aux autres malgrÃ© les blessures.

VERDICT
Luminous est une lecture coup de cÅ“ur, une parenthÃ¨se enchantÃ©e qui rappelle la puissance Ã©vocatrice de l'image pure. Une Å“uvre dÃ©licate et lumineuse, idÃ©ale pour s'Ã©vader et mÃ©diter sur la beautÃ© des Ã©motions.

Date de parution : 07 Mai 2026
Editions : La GouttiÃ¨re
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