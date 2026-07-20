Développé par Undercoders, Denshattack! est un jeu d'arcade unique, coloré, surréaliste et déjanté où l'on prend les commandes d'un wagon filant à toute allure sur des parcours accidentés et extravagants à travers un Japon dystopique et futuriste imprévisible. Le tout est agrémenté de zones contrôlées par des gangs excentriques prêts à relever des défis défiant les lois de la physique. Denshattack! fait partie de ces jeux qui vous happent immédiatement et dont il est difficile de se détourner. Cela se vérifie tant par son ambiance que, comme nous le verrons dans la section suivante, par son gameplay . C'est un jeu complètement déjanté, au sens propre du terme. Absurde, extravagant et coloré, il mélange une multitude d'éléments et parvient à être à la fois nostalgique et moderne. Mais surtout, c'est un jeu qui repose sur une idée originale et audacieuse qu'il exploite du début à la fin, avec ses avantages et ses inconvénients, pour un résultat résolument unique. Nous sommes au Japon, dans un futur proche résolument dystopique. Les humains vivent sous des dômes à la technologie de pointe, car l'extérieur n'est plus qu'un amas de décombres dangereux. La Terre semble s'être rebellée contre l'humanité, mais le progrès technologique, lui, ne s'arrête pas. Au contraire : une nouvelle société, Miraido, prend en charge la gestion des dômes ainsi que les communications pour l'ensemble du Japon. Ce n'est pas un hasard si une sorte de taupe mascotte parlante, rappelant Monokuma de Danganronpa , nous offre diverses mises à jour au fil des chapitres. Et justement, Denshattack! compte neuf chapitres, ce qui lui confère une durée de vie remarquable pour son genre et, surtout, une excellente rejouabilité si vous visez les 100 % et découvrez chaque fragment de son histoire. Oui, car Denshattack! surprend par sa structure narrative qui ne se contente pas de justifier un gameplay déjanté. Le mode principal, la campagne , est le cœur même de l'expérience et s'efforce de raconter une histoire au rythme d'un anime, avec des cinématiques animées. Le tout agrémenté d'un élément optionnel : une sorte de fanzine créé par notre co-protagoniste, un magazine interactif regorgeant d'informations détaillées sur les zones du jeu, leurs gangs respectifs, l'histoire des personnages, les combats de boss , et même la nourriture.En bref, il y a un lore à découvrir, à condition de trouver certains objets à collectionner disséminés dans les niveaux, un par étape. Mais revenons à l'histoire. L'héroïne incontestée est Emi , une jeune fille qui livre des ramen à domicile à bord de son petit train futuriste antigravité. Elle se caractérise par le fait qu'elle est née et a grandi hors des dômes, dans des zones considérées comme « sauvages » et incontrôlées, et qu'elle est aussi extrêmement douée pour conduire le train. De plus, elle est très curieuse et avide d'aventure. Bref, elle n'a pas peur de se jeter à l'eau. Il n'est donc pas surprenant que son dernier client parvienne à la convaincre de parcourir le Japon et de participer à une série de défis appelée Denshattack ! Pour ce faire, notre Emi commence à s'entraîner le long des voies ferrées disponibles jusqu'à ce qu'elle se heurte inévitablement à l'un des premiers gangs qui règnent sur le Japon, désormais divisé en zones. Comme prévu, chaque gang a son propre chef, son propre mode de vie sur les voies, sa propre philosophie, et même son propre style vestimentaire. Et oui, dans toute sa folie , Denshattack ! fonctionne à merveille. Le jeu fonctionne car son récit et son gameplay reposent sur l'incrédulité , la surprise constante et des idées originales, ingénieuses et surréalistes, en parfaite harmonie avec l'univers onirique qui se dessine peu à peu sous nos yeux. Certes, l'histoire n'est pas mémorable, mais elle recèle des complots, des sentiments, des rêves et même des métaphores liés à l'environnement et à l'humanité. En bref, à sa manière, Denshattack! marque les esprits, ne serait-ce que par son chaos créatif tonitruant.Denshattack! est un jeu d'arcade 3D à la troisième personne où vous prenez les commandes d'un train unique filant à toute allure sur les rails. Votre mission ? Accomplir des missions spécifiques, améliorer votre score et survivre. Ça a l'air simple, mais c'est loin d'être le cas. Denshattack! mêle en effet des séquences d'action contextuelles (QTE) – maintenir certains boutons enfoncés au bon moment – ??à des niveaux à la Tony Hawk , regorgeant de figures aériennes à réaliser en manipulant le joystick analogique (une véritable « encyclopédie des figures » est même intégrée). Le résultat ? Un jeu d'arcade qui mêle modernité et nostalgie, impressionnant par sa créativité et sa progression graduelle. Au début, vous vous contenterez de changer de voie, de sauter pour éviter les obstacles et d'effectuer des figures aériennes pour améliorer votre score. Mais vous vous surprendrez vite à déraper dans les virages, à tenir en équilibre sur des tuyaux, à vous suspendre à des monorails jusqu'à flotter dans les airs ou à courir la tête en bas. Tous ces éléments sont introduits dans le jeu de manière astucieuse et progressive, rendant chaque course de plus en plus complexe et gratifiante. Le jeu, pourtant , n'est jamais injuste ; au contraire, il vous fournit un signal sonore et visuel quelques secondes avant le début de l'action, vous permettant ainsi de savoir à temps quand déraper pour éviter de sortir de la piste, etc. Des points de contrôle généreux et rapides sont également présents, laissant parfois place à quelques essais et erreurs. Mais le jeu ne s'arrête pas là, bien au contraire. Les types de niveaux sont variés et vous n'êtes pas limité à un simple trajet d'un point A à un point B. Il existe aussi des courses où vous devez effectuer trois tours pour arriver premier, et oui, vous pouvez même littéralement projeter vos adversaires dans les airs. On trouve ensuite des zones ouvertes , presque toutes magnifiquement interconnectées, où il faut accomplir de multiples objectifs. Ce n'est qu'une fois tous ces objectifs remplis que l'on peut arrêter manuellement le train et terminer le niveau.Et que dire des combats de boss ? Ils sont sans conteste le point fort du jeu, avec des ennemis colossaux qui se renouvellent constamment, modifiant l'environnement et nous proposant des défis aussi spectaculaires qu'uniques et amusants. Avez-vous déjà affronté un robot aux commandes d'un train ? Ici, c'est possible. Et ce n'est qu'un exemple. Il y a aussi des zones où le train déraille et où l'on peut le déplacer latéralement, en profitant des virages pour faire des bonds dans les airs. Bref, il y a vraiment beaucoup à apprendre. Le titre fait largement référence au Japon , non seulement par son cadre, mais aussi par son folklore, de son style « anime » à ses célèbres sources thermales, ici intégrées comme zone optionnelle accessible via des passages secrets à découvrir. Et ce n'est pas tout ! Le jeu propose trois objets à collectionner : l'un pour enrichir l'univers du jeu, l'autre pour acheter des éléments cosmétiques personnalisables, et le dernier pour acquérir de nouveaux trains, chacun offrant des bonus et des malus spécifiques pour une expérience de jeu toujours plus rejouable et personnalisable. Car oui, Denshattack! offre une rejouabilité incroyable . Le jeu repose en grande partie sur le score, et outre le temps de parcours, une médaille est liée à votre score, sans oublier les défis optionnels comme détruire certains objets, klaxonner à certains endroits ou réaliser des figures. Et oui, ces figures sont exactement les mêmes qu'en skateboard, mais avec un wagon de train. D'ailleurs, c'est l'un des mots qui revient le plus souvent dans ce test : folie pure. Mais cette folie même est à la fois un atout et un défaut du jeu . Un titre comme Denshattack! ne laisse personne indifférent : on l'adore ou on le déteste. Ceux qui se laissent happer par cet univers vibrant et déjanté vivront une aventure unique et palpitante, pleine de surprises et de divertissement. Le tout avec un niveau de difficulté bien dosé qui parvient à masquer quelques défauts techniques, comme des sauts parfois imprécis et des transitions, notamment entre les rails et les murs, dont les sensations ne sont pas toujours optimales.Graphiquement , Denshattack! dissimule un souci du détail perfectible derrière un univers coloré, absurde, vibrant et en constante évolution. Vous aurez rarement le temps de vous attarder sur les détails, tant vous serez happé par une aventure trépidante et continue, semée d'embûches à chaque tournant. L'ensemble crée une expérience plus que satisfaisante, renforcée par un design de personnages 2D réussi et une interface schizophrénique parfaitement en accord avec l'atmosphère du jeu. Le Japon créé par l'équipe d'Undercoders est coloré et regorge de détails saisissants, alternant espaces ouverts et chaos urbain. Ces graphismes ne visent évidemment pas le photoréalisme, mais plutôt à créer l'ambiance idéale pour nos voyages à bord du train . À ce propos, il est agréable de savoir que nous pouvons le personnaliser à notre guise, nous l'appropriant totalement en modifiant son style, ses autocollants et même sa forme. Ponctuant nos trajets, nous découvrirons également des dialogues façon jeu de rôle et de courtes cinématiques dessinées à la main, qui raviront sans aucun doute les fans de manga/anime. La fluidité générale du jeu est excellente, un aspect inévitable compte tenu de sa nature frénétique et souvent chaotique. Hormis quelques rares saccades, Denshattack reste toujours précis dans la gestion de notre train à l'écran et nous permet d'effectuer des figures sans nous perdre dans le décor ni rester bloqués.Enfin, en parlant de rejouabilité, la campagne de Denshattack sera particulièrement longue ; préparez-vous donc à enchaîner les figures pendant plusieurs heures. Chaque niveau propose des défis supplémentaires, des objets à collectionner et la possibilité de gagner des médailles, du bronze à l'or, cette dernière étant réservée aux véritables maîtres. Si vous aimez tout compléter, préparez-vous à passer de nombreuses heures dans ce monde coloré. La bande-son est également impressionnante, offrant une belle variété de morceaux, certains peut-être un peu trop répétitifs, mais presque toujours entraînants et agréables, et s'accordant parfaitement avec la folie du monde du jeu. Denshattack bénéficie également d'un doublage anglais, des sous-titres français sont disponibles mais on a très peu de temps pour lire à l'écran. L'histoire demeure très facile à suivre, qu'on se rassure.Denshattack! est une véritable surprise : un jeu chaotique, créatif, coloré et explosif. Il ne plaira pas à tout le monde, mais chacun devrait l'essayer, ne serait-ce que pour son originalité et l'effort créatif déployé pour créer un mini-monde à la fois loufoque et cohérent. Un peu comme un anime où les compétences du joueur sont constamment mises à l'épreuve, et où collectionneurs et fans inconditionnels trouveront leur compte.