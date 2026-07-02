Grand Vegas Casino est un jeu de simulation de jeu dâ€™argent grand public qui rÃ©unit quatre titres incontournables du casino : les machines Ã sous, le poker (en rÃ©alitÃ© le Texas Hold'em), le blackjack et la roulette. Les versions proposÃ©es sont trÃ¨s simples, mÃªme si une certaine familiaritÃ© avec les rÃ¨gles est un atout. Bien que Grand Vegas Casino propose des tutoriels obligatoires pour chaque jeu, ceux-ci n'expliquent pas vraiment leur fonctionnement. Ils se contentent d'indiquer oÃ¹ cliquer et Ã quoi sert chaque bouton. Les jeux individuels sont des reproductions fidÃ¨les des jeux de casino classiques. Ã€ la dÃ©charge de Grand Vegas Casino , les adversaires contrÃ´lÃ©s par l'IA au Blackjack et au Poker sont des joueurs compÃ©tents, et cette simulation offre un excellent moyen de s'entraÃ®ner avant de se lancer dans ces jeux en conditions rÃ©elles. La Roulette est en rÃ©alitÃ© plus complexe que prÃ©vu. Bien qu'elle soit, en thÃ©orie, le deuxiÃ¨me jeu le plus simple des quatre, un guide stratÃ©gique complet est intÃ©grÃ© et un tableau de statistiques permet de suivre ses performances. Les machines Ã sous sont les plus simples Ã utiliser : il suffit de dÃ©placer le levier, de croiser les doigts pour les bons symboles et de voir si la chance est de votre cÃ´tÃ©. Tous les gains sont ajoutÃ©s Ã une cagnotte commune ; ainsi, si vous gagnez gros au Blackjack, vous pouvez immÃ©diatement utiliser vos gains Ã la Roulette et inversement. Comme les jeux d'introduction sont scÃ©narisÃ©s, vous Ãªtes assurÃ© de gagner gros. Mais plus vous jouerez, plus vous constaterez que l'adage Â« la banque gagne toujours Â» se vÃ©rifie. Que se passe-t-il alors si, inÃ©vitablement, la chance tourne et que vous vous retrouvez Ã dÃ©couvert ?Grand Vegas Casino propose un systÃ¨me original : chaque minute passÃ©e sur l'Ã©cran d'accueil vous octroie automatiquement quelques jetons. Ainsi, si jamais vous Ãªtes complÃ¨tement fauchÃ©, vous pouvez simplement laisser le jeu tourner en arriÃ¨re-plan pendant qu'il vous distribue des jetons au compte-gouttes. C'est un systÃ¨me un peu Ã©trange, mais de toute faÃ§on, vous ne jouez pas pour gagner quoi que ce soit de prÃ©cieux. Il n'y a pas de boutique en jeu pour des cosmÃ©tiques ou quoi que ce soit d'autre Ã gagner. La seule chose qui vous motive, ce sont les jeux eux-mÃªmes. La description officielle de Grand Vegas Casino vante un style graphique HD-2D fluide et animÃ©, mais en aucun le jeu ne s'inspire des titres de Square Enix comme Octopath Traveler. Certes, les graphismes de Grand Vegas Casino sont en HD et en 2D, mais la ressemblance avec le HD-2D s'arrÃªte lÃ . On se retrouve plutÃ´t avec des reprÃ©sentations de jeux de casino parmi les plus basiques et les plus austÃ¨res jamais vues. Si on nous avait dit qu'il s'agissait d'un jeu Windows du dÃ©but des annÃ©es 2000 plutÃ´t que d'un jeu console de 2026, on l'aurait cru sans hÃ©siter. Le seul aspect original du jeu rÃ©side dans ses dÃ©cors : vous pouvez choisir parmi trois thÃ¨mes pour votre machine Ã sous : Sports, Voitures ou ArmÃ©e. Ã€ son crÃ©dit, Grand Vegas Casino a le mÃ©rite d'Ãªtre un jeu lÃ©ger, peu gourmand en ressources et d'une fluiditÃ© exemplaire. Il lui manque tout simplement la personnalitÃ© nÃ©cessaire pour donner au jeu l'impression d'Ãªtre Ã Las Vegas. Le fait que l'ambiance sonore de Grand Vegas Casino soit aussi insipide que ses graphismes n'arrange rien . On s'attendait Ã une musique originale, certes, mais clairement inspirÃ©e par Elvis ou la musique amÃ©ricaine, en fond sonore, tandis que les bips et boops familiers des machines Ã sous annonceraient les gains. Au lieu de cela, on a eu droit Ã une musique d'ascenseur des plus banales et Ã des effets sonores d'une platitude affligeante.Grand Vegas Casino manque sÃ©rieusement de panache. En supprimant toute mise et aucun gain Ã la clÃ©, il devient, sans le vouloir, le simulateur anti-jeux le plus efficace au monde. Techniquement, Grand Vegas Casino est irrÃ©prochable. Aussi simples soient-ils, les jeux proposÃ©s manquent du spectacle qu'on attendrait d'un jeu qui se veut l'incarnation de l'esprit de Las Vegas.