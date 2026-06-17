Fool Night tome 11

Fool Night est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu treize tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Depuis cent ans, un épais nuage a recouvert la Terre et l'a plongée dans l'obscurité et l'hiver. Dans ce monde où la plupart des végétaux périssent et où l'oxygène se raréfie, l'humanité a développé un procédé permettant de transformer un être humain en plante. Ces derniers peuvent ainsi générer de l'air pur et garantir la survie de l'humanité. Pour des raisons éthiques, ce procédé est uniquement proposé aux personnes en fin de vie. Mais avec la prime de dix millions de yens accordée aux volontaires, beaucoup d'individus sans espoir de lendemain meilleur s'inscrivent sur les listes et transgressent les règles. Toshiro, notre héros, est l'un d'eux. Vivre en tant qu'être humain dans un monde incertain, ou abandonner sa propre souffrance et se lancer dans une nouvelle vie de plante : Les gens sont obligés de faire un choix.Dans ce monde où riches et pauvres s'affrontent sans relâche et où règne l'obscurité, l'espoir renaît grâce à une technologie appelée « Transfloraison », capable de transformer les humains en plantes. Toshiro, opéré selon la méthode Tenka, tente de survivre aux deux années qui lui restent avant de devenir une plante à part entière, une « Sanctiflore » . C'est alors qu'Ivy, qui continue de se mouvoir même après sa transformation, apparaît devant lui . Grâce à son lien émotionnel avec Ivy, Toshiro retrouve un sens à sa vie, mais il n'en reste pas moins un être doté de pouvoirs à dessein. Diverses intrigues s'entremêlent autour de la technologie Tenka. Dans ce tome, le passé de Yukima semble soudainement faire son apparition. Par compassion pour un homme des bidonvilles, Yukima tomba amoureuse de lui. Cependant, son ex-petit ami avait décidé de devenir moine pour expier les péchés de ses actions passées. Elle a l'impression que toute sa vie a été rejetée, alors elle veut être heureus désormais. Se pourrait-il qu'elle ait simplement ciblé Tenkain et Saintlight parce que le groupe cherchait à éliminer ceux qui étaient au pouvoir afin de gravir les échelons sociaux...? Quand on pense à la façon dont elle pique une crise et mène une armée parce qu'elle veut se venger de son petit ami, on se dit que Yukima est vraiment une personne problématique. Quoi qu'il en soit, le fait qu'ils sèment le trouble sans tenir compte des souhaits des habitants des bidonvilles est agaçant, et notre opinion de Yukima s'en est trouvée dégradée. Avec une reine pareille, il n'est pas étonnant que les chevaliers ne soient pas unis. Ce volume est divisé en deux parties : l’une consacrée au passé de Yukima, et l’autre au combat entre Kaburagi et Akira. Au final, il s'est avéré que seul Kaburagi connaissait la liste des espions de la Centrale, rendant ainsi inutiles les efforts de l'amateur pour établir cette liste. Tous les efforts déployés pour ces deux derniers livres ont été vains. Eh bien, comme Akira est quasiment toujours celui qui intervient plus tard, il est inévitable que les informations arrivent après coup, et il est naturel que les instructions données dans le passé deviennent obsolètes. Mais voir des cadres intermédiaires déstabilisés par des informations de dernière minute provenant du terrain donnait une image réaliste du travail, et nous avons trouvé cela un peu triste à lire. Ceux qui sont trop gentils finissent toujours par être perdants. Certes, Kaburagi-san pleure lorsque ses camarades sont tués, mais il se montre également assez impitoyable envers ceux qu'il considère comme des ennemis, allant jusqu'à les forcer à changer d'allégeance. De plus, lorsqu'il accomplit une tâche, il a toujours l'air fatigué et semble silencieus. Mais c'est ce type qui est le personnage principal du côté central, et il est l'avant-garde contre le professeur de l'université de Kyushu. L'histoire est captivante car elle entremêle les intentions de différentes factions. Les deux camps sont dos au mur, mais il est clair que Yatsuka est en danger, ce qui nous amène au tome suivant. Parallèlement, le secret de la transformation de Toshiro est également exploré, ce qui attise la curiosité.Un récit fantastique d'anticipation. Akira connaît l'identité de son ennemi, mais est incapable de le coincer. Le chef Kaburagi, quant à lui, ignore son identité, mais pourrait la démasquer d'un seul coup s'il la découvrait. La guerre de l'information fait rage. L'enquête du chef Kaburagi le met en contact avec plusieurs personnes liées à Akira. K'histoire se termine sur une aiguille plantée dans un ballon gonflé à son maximum. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite dans le prochain tome.Date de parution : 17 Juin 2026Editions : Glenat Manga