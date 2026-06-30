C'est en 2013 que le quatrième opus de la série Assassin's Creed fit son apparition sur consoles et PC, suscitant l'enthousiasme de la communauté. La sortie d'Assassin's Creed III un an auparavant avait mis à rude épreuve la patience des fans, ou du moins de tous ceux qui trouvaient un sens aux aventures annuelles de Desmond Miles. La fin du monde approchait, le destin de l'humanité était presque indissociable de celui de la Première Civilisation (les Isu, comme on les appellera plus tard), et Desmond, grâce à son lien avec ses ancêtres et à l'acquisition de ses pouvoirs par l'effet de sang, était destiné à devenir le héros qui sauverait le monde. Et il l'a sauvé, même si au final il en a payé le prix fort. Cette fin injuste, associée à un protagoniste parmi les plus indifférents et les moins charismatiques de la série, a suffi à susciter un mécontentement qui perdure encore aujourd'hui pour diverses raisons. Cependant, Assassin's Creed III a également apporté une innovation majeure à son gameplay : les batailles navales. Un mode de jeu différent, mais ô combien apprécié, qu'Ubisoft s'est empressé de développer et d'intégrer au nouvel opus de la série. Assassin's Creed IV : Black Flag est venu perfectionner et enrichir l'innovation du précédent titre, en utilisant l'âge d'or de la piraterie comme toile de fond historique idéale pour présenter le nouveau mécanisme de jeu et un nouveau protagoniste bien décidé à conquérir le cœur des joueurs. Ainsi, Edward Kenway entreprit un périple à travers les mers des Caraïbes, partant de rien comme simple plongeur sur un navire pirate, et parvenant à ajouter à son palmarès les titres de capitaine, maître pirate et maître assassin. Cependant, Ubisoft tenta de réutiliser les batailles navales et les voyages en mer dans les jeux suivants de la série, sans toutefois parvenir à l'impact si particulier de ce titre. Ainsi, deux générations de consoles plus tard, Assassin's Creed : Black Flag Resynced fait son grand retour sous la forme d'un remake complet du jeu original. Ce remake tentera de renouveler l'expérience initiale tout en restant fidèle à l'œuvre originale. Comment, cependant, y parvenir sans altérer l'essence même du titre et l'empreinte qu'il a laissée sur la série et sa communauté ? Comment l'expérience de jeu complète offerte par Black Flag il y a treize ans (et qui, entre nous, reste toujours aussi plaisante) peut-elle résister aux exigences des jeux actuels ? Pour le meilleur et pour le pire, Assassin's Creed : Black Flag a été conçu avec les technologies et les capacités d'une génération précédente, ce qui implique forcément des limitations au cœur du jeu. Après plus de 50 heures de jeu, force est de constater que la plupart de nos préoccupations ont été prises en compte par les créateurs de Black Flag Resynced. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur des attentes des vieux loups de mer de la série, ni de celles des nouveaux venus qui, après avoir découvert la franchise, évitent l'écueil d'« Assassin's Creed Shadows ». ».Dès le départ, il est évident que les créateurs s'efforcent de préserver l'expérience originale tout en l'enrichissant d'un maximum de modifications substantielles. Il est rassurant de ne pas craindre que l'histoire d'Edward subisse des bouleversements historiques majeurs. De la première bataille navale, où Edward finit par usurper l'identité de l'Assassin Duncan Walpole et envahir (involontairement, mais avec une audace remarquable) le Conseil des Templiers des Caraïbes, jusqu'au châtiment des grands méchants de l'histoire et à sa décision de retourner à Londres, les événements se déroulent exactement comme la génération précédente s'en souvient probablement. Mais les changements commencent ici. Ils se manifestent dans les dialogues, où les pensées et les actions sont analysées et discutées plus en profondeur. Ils se traduisent par un enrichissement du scénario, où les créateurs indiquent clairement leur volonté d'approfondir le personnage principal, de le rendre plus réfléchi, plus humain, plus prudent. Edward Kenway, dans Black Flag Resynced, partage les mêmes motivations que le personnage du premier opus, mais sa façon de penser est différente. Nous verrons Edward se montrer plus affectueux envers sa femme, Caroline Scott, restée à Swansea lorsqu'il est parti pour les Antilles, à la poursuite de ses rêves. Nous verrons aussi que la décision de tuer n'est plus aussi spontanée que dans le jeu original et qu'elle peut être mûrement réfléchie, jusqu'à épuisement de toutes les possibilités. Enfin, dans Black Flag Resynced, Edward pleure la perte de ses camarades et amis avec respect, sans pour autant les considérer comme définitivement perdus. Ce sont là quelques-uns des points forts de l'évolution du personnage, un aspect qui faisait défaut au jeu original et que nous sommes ravis de retrouver dans ce remake. La carte du monde elle-même a également subi des modifications. L'emplacement, les zones, les villes des Caraïbes et même les lieux importants liés à l'histoire restent inchangés. Cependant, les changements sont tout aussi visibles. Les coffres, par exemple, ont pu être déplacés de leur emplacement d'origine vers des zones nécessitant la résolution d'une énigme simple, ou encore sous l'eau.Dans Black Flag Resynced, l'eau et la terre ne font qu'un, offrant au joueur la possibilité d'explorer les fonds marins. L'absence d'écrans de chargement lors des déplacements entre la mer et les grandes villes permet au joueur de quitter le Jackdaw et de… nager d'un bout à l'autre de la carte. Concernant l'exploration sous-marine, on peut affirmer sans hésiter qu'Ubisoft a réalisé un travail remarquable en termes de performances. Une seule plongée suffit à convaincre le joueur de la beauté des couleurs et de la qualité des éléments utilisés pour magnifiquement restituer les fonds marins, offrant ainsi de la meilleure façon possible un élément qui manquait non seulement au Black Flag original, mais aussi à ce remarquable jeu sur la piraterie en général. Bien sûr, le talent d'Ubisoft pour créer et concevoir des univers est indéniable, comme en témoignent tous les nouveaux titres de ses studios. La version améliorée d'Anvil Next, utilisée pour représenter le Japon de Shadows, offre une carte bien plus vaste et détaillée dans Black Flag Resynced, une véritable réussite. Mers, déserts, jungles, villes et villages de pêcheurs composent un monde magnifique, plus vivant et réaliste que jamais. Le système météorologique dynamique d'Ubisoft renforce encore cette impression de réalisme. Une journée ensoleillée en mer, comme à La Havane, peut très facilement se transformer en tempête tropicale. D'abord, l'intensité du vent se manifeste, puis la nébulosité du ciel, et enfin d'autres phénomènes. Les PNJ des villes réagissent avec la même fluidité, leur nombre diminuant au début de la tempête ou à la tombée de la nuit. Une tempête en mer, outre les tornades habituelles, s'accompagnera également d'éclairs, susceptibles d'endommager gravement le Jackdaw. Ces dangers, aussi importants soient-ils, renforcent l'impression d'évoluer dans un monde vivant, une sensation inédite dans la série et que nous espérons retrouver dans les prochains opus. Et les Caraïbes ne cessent de nous surprendre. La carte originale de Black Flag, jonchée de coffres au trésor et parsemée d'icônes agaçantes qu'on choisissait d'ignorer ou de prendre en chasse au trésor, a été remplacée par des événements dynamiques qui nous ont agréablement surpris. Un percepteur véreux, par exemple, demandera à son garde du corps de nous éliminer si nous tentons de l'empêcher de travailler. L'échec prévisible de cette tentative le poussera à fuir et à nous soudoyer pour que nous lui laissions la vie sauve une fois acculé. Une femme hurlant sur son mari après s'être enivrée et s'être retrouvée dans une zone difficile d'accès nous éveillera les soupçons à son égard, une démarche qui nous vaudra une récompense et un succès. Une excursion sur une île déserte à la recherche d'un trésor caché nous mènera sur le chemin d'un clerc dément, dont le sermon pourrait fournir des indices pour une récompense supplémentaire. Ce ne sont là que quelques exemples de ces événements qui contribuent à façonner avec encore plus de finesse l'image d'un monde vivant, même si nous avons déjà rencontré des situations similaires dans d'autres jeux d'envergure comparable, voire supérieure, et dont la présence ne devrait normalement pas nous surprendre. Cependant, la plupart des zones terrestres regorgent de coffres, de chants marins, d'objets à collectionner et d'histoires, à l'instar du premier opus. Leur nombre nous semble toutefois idéal : ni trop, ni trop peu, et il n'est pas nécessaire de faire des allers-retours interminables pour tout récupérer, contrairement à ce qui se faisait cruellement dans les jeux suivants, même sur des cartes plus vastes.Bien sûr, un remake ne pouvait se passer d'améliorations de confort de jeu, suffisantes pour enrichir l'expérience des joueurs. Par exemple, la possibilité de se téléporter à tout moment au Jackdaw est une fonctionnalité que nous considérions indispensable, son absence étant plutôt contraignante dans le jeu original. Le système de bijoux, objets décoratifs aux pouvoirs spéciaux, permet au joueur d'équiper des objets dotés de capacités sans être limité par l'équipement des tenues associées. Ainsi, la tenue maya confère son pouvoir à un bijou qui la complète, permettant au joueur d'équiper l'objet correspondant sans se soucier de la tenue. Black Flag Resynced propose également un système de gestion amélioré pour la flotte de Kenway, un mécanisme essentiel permettant d'acquérir l'argent et les matériaux nécessaires à l'amélioration plus rapide de l'équipement d'Edward, du Jackdaw et de sa base sur l'île de Great Inagua. Les missions se déroulent désormais dans les Caraïbes plutôt que sur les mers et océans du globe. De plus, la sélection des navires pour les opérations de la flotte, le contrôle de la difficulté de chaque route et la réparation des navires endommagés par les tirs ennemis sont bien plus directs, sans nécessiter de diamants ni autres objets inutiles. Parallèlement, la base d'Edward à Great Inagua gagne en importance et permet de gérer à la fois la flotte et la zone environnante. Les gains financiers du joueur augmentent en fonction de ses investissements dans les bâtiments, la collection d'objets pour la villa et l'accès à davantage de missions navales via Milo Van der Graaf, un important marchand désormais présent physiquement. Enfin, parmi les améliorations de confort de jeu, notons également que la plupart des points de voyage rapide apparaissent sur la carte et permettent simplement au joueur de les visiter s'il s'est suffisamment approché des îles/points d'intérêt pour révéler leurs noms, qu'il se soit synchronisé ou non avec le point de vue. Nous avons également été impressionnés par la refonte de l'interface d'équipement, bien plus intuitive et directe que dans le jeu original. Cependant, la suppression de l'outil d'accès à la carte nous oblige à consulter le Codex plus souvent que nécessaire, ce qui constitue un point négatif. Malheureusement, ce type de défauts est récurrent et, selon nous, Black Flag Resynced oscille entre le positif et le négatif bien plus fréquemment qu'il n'aurait dû.Pour commencer, concentrons-nous sur les déplacements et le parkour. À de nombreuses reprises, les mouvements d'Edward semblent tout droit sortis d'un copier-coller de ceux de Naoe dans Assassin's Creed : Shadows, avec les difficultés et les lacunes de ce jeu. Comment expliquer que grimper aux arbres soit possible dans un titre où cette capacité est pourtant essentielle au gameplay ? Edward peut rouler rapidement et facilement au sol pour esquiver une attaque, mais il peine souvent à garder l'équilibre et à se frayer un chemin jusqu'aux arbres. Le Saut de la Foi, qui ne nous avait jamais posé de problème, rate souvent sa cible et envoie Edward à une mort injuste. Même la Vision d'Aigle, qui fonctionnait parfaitement dans le jeu original et nous permettait de localiser nos cibles et de marquer les ennemis bien plus facilement, fonctionne désormais exactement comme dans Shadows, ce qui nous laisse perplexes quant à ce choix malheureux des développeurs. Enfin, l'absence de capture de mouvement dans les cinématiques du nouveau contenu est flagrante : les mouvements et les expressions d'Edward sont assez ridicules, avec des animations répétitives, ce qui contraste fortement avec la qualité des séquences du jeu original, rendues impeccablement grâce à cette nouvelle technologie. Le système de combat lui-même souffre des mêmes travers que tous les pirates disparus. Si l'on parlait déjà d'un système de combat trop facile en 2013, basé sur la parade et la mise à terre, c'est toujours le cas aujourd'hui. Cette fois, outre la parade, il est désormais possible d'enchaîner plusieurs coups avant que l'option de mise au sol n'apparaisse. Ubisoft a également ajouté quelques mouvements pour étoffer légèrement le répertoire d'Edward : le balayage et le coup de pied. Cependant, ces mouvements restent difficiles à placer lors d'un combat intense, face aux esquives fréquentes des adversaires, et leur portée est limitée. On se retrouve avec un système de combat qui peine à se défaire de sa médiocrité, et l'impression qu'Ubisoft tâtonne, incapable de trouver la solution idéale pour satisfaire les joueurs dans ce domaine. Assassin's Creed Unity, suite du premier Black Flag, avait posé les bases d'un système de combat solide, et il est regrettable que, 12 ans et 7 titres plus tard, Black Flag Resynced n'offre rien de plus. Pour nous, le plus gros problème de Black Flag Resynced réside dans son scénario moderne. Le jeu original montrait clairement les orientations narratives qu'Ubisoft avait choisies, cherchant à se débarrasser de tous les éléments scénarisés créés par Patrice Desilets, qui, à l'époque, suscitaient des inquiétudes au sein de l'entreprise. Depuis, nous avons subi deux relances narratives, sans jamais comprendre ce que les créateurs des derniers opus de la série ont voulu nous raconter. Et si Shadows nous laissait déjà perplexes, avec Black Flag Resynced, nous sommes certains qu'Ubisoft a définitivement perdu le cap.Si certains joueurs débutent la série par les jeux les plus récents, il est fort probable qu'ils ne saisissent pas tous les liens avec les éléments évoqués dans le jeu. Un nouveau joueur s'interrogera sur le rôle de Sage, celui d'Abstergo Entertainment et sur la façon dont tout cela s'articule avec l'actualité, notamment l'intelligence artificielle (Animus Ego) et le virus qui infecte l'Animus et tente de la bloquer (Eagle). C'est bien dommage, car l'histoire principale du jeu est solide et bien construite. Si elle ne parvient pas à emporter le joueur comme une vague, elle le captivera sans jamais l'ennuyer. Matt Ryan, la voix d'Edward, revient pour insuffler une nouvelle vie à son personnage, avec une interprétation encore plus sérieuse et profonde, notamment dans certaines des meilleures cinématiques des missions, anciennes comme nouvelles. Malgré des bases positives, Ubisoft choisit une fois de plus de ne pas proposer un cadre narratif stable reliant le passé au présent, mais de nous transporter dans un futur dystopique, sans que nous sachions exactement ce qui s'est passé durant les quelque 84 années écoulées depuis les événements de Valhalla. Alors que l'histoire du premier Black Flag s'harmonisait parfaitement avec le gameplay de son mode Histoire moderne, celle de Black Flag Resynced apparaît comme une bouée de sauvetage sur un navire qui coule sans cesse, sans espoir de salut. Il serait injuste, cependant, de conclure cet article sur une note uniquement négative, en oubliant l'élément essentiel de Black Flag Resynced, celui qui faisait la différence dans le jeu original : les batailles navales. Après Black Flag, Assassin's Creed Rogue, la technologie des batailles navales d'Origins et d'Odyssey, et surtout celle de Skull and Bones, Ubisoft semble avoir parfaitement maîtrisé ce mécanisme et le propose à nouveau, dans sa version la plus aboutie, avec Black Flag Resynced. Honnêtement, les batailles navales de Black Flag Resynced étaient ce qui nous inquiétait le plus. La crainte de devoir enchaîner des dizaines de combats, amasser des ressources et de l'argent pour améliorer notre navire, dans des séquences épuisantes. Heureusement, Black Flag Resynced a tenu toutes ses promesses. L'interface repensée du menu d'amélioration du Jackdaw, qui explique clairement les avantages de chaque amélioration, l'ajout de nouvelles méthodes d'attaque et de nouveaux officiers, chacun doté de capacités uniques, rendent chaque affrontement inoubliable. Le point fort du jeu réside dans les combats en pleine tempête, où la physique impressionnante des eaux et le comportement satisfaisant de l'IA des navires offrent une expérience saisissante, suffisante pour faire oublier au joueur les… erreurs commises à terre et, surtout, pour accentuer la différence entre un Assassin's Creed et un jeu de pirates pur et dur. C'est là, après tout, tout le charme du titre original : proposer une expérience qui brouille les frontières entre Assassins, Pirates et Templiers, une caractéristique également propre à son époque moderne. Comme à l'époque, Black Flag Resynced souffre aujourd'hui de problèmes hérités du titre original ou résultant des incohérences et des mauvais choix d'Ubisoft. Cependant, que l'on considère ou non Black Flag Resynced comme un véritable Assassin's Creed, le jeu bénéficie d'excellentes bases et continue de les enrichir. Avec un tel point de départ, il serait suicidaire pour Ubisoft de ne pas proposer une expérience au moins aussi bonne, voire meilleure.Black Flag Resynced n'était pas le jeu que nous espérions voir, ni même celui dont nous rêvions. Il n'en reste pas moins un jeu doté d'une technologie impressionnante, d'un gameplay plaisant et d'un scénario central solide. En bref, un jeu dont Ubisoft aurait tout intérêt à s'inspirer pour ses futurs titres, car il combine les points forts recherchés par les joueurs et les points faibles qui devront être corrigés. D’ici là, Edward bouclera une fois de plus la boucle de son voyage. Et à la fin, un verre levé à la mémoire des camarades disparus et de tous les moments à jamais perdus, il nous invitera à lui dire adieu une dernière fois – jusqu’à ce que nos chemins se croisent à nouveau, sur les mers du destin et les océans du temps.