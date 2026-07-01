Sakamoto Days tome 22

Sakamoto Days est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu vingt-six tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Comme John Wick l'a découvert, on ne quitte jamais le syndicat du crime. Il faut parfois du temps pour que ce sombre passé vous rattrape. Mais laissez-vous cette époque violente et révolue vous engloutir à nouveau, ou faites-vous de votre mieux pour embrasser votre nouvelle vie aussi étroitement que possible ? Si vous êtes un peu comme le personnage principal de Sakamoto Days, la réponse est évidente. Nouvelle série de l'auteur de manga Yuto Suzuki, Sakamoto Days suit le quotidien de Taro Sakamoto. Il était autrefois un ancien tueur à gages, jusqu'à ce qu'il tombe amoureux d'une fille et mette de côté son côté violent. Mais alors qu'il s'est habitué (et engraissé) à sa nouvelle vie de vendeur, le tueur à gages clairvoyant Shin le retrouve et le supplie de revenir dans le syndicat du crime. C'est alors que des personnes du sombre passé de Sakamoto commencent à apparaître, l'ancien tueur à gages faisant tout ce qu'il peut pour sauver sa famille et lui-même par tous les moyens non létaux nécessaires. Shin se retrouve bientôt à travailler aux côtés de Sakamoto à la supérette, où ils doivent trouver un équilibre entre servir la population et éviter une mort certaine. On apprend rapidement pourquoi Sakamoto a laissé son passé derrière lui, et ce n'est pas simplement parce qu'il s'est marié et a eu un enfant. Sans aller à l'encontre des "règles de la famille", Sakamoto et Shin doivent trouver comment résoudre tous les problèmes qui se posent à eux. Heureusement, il leur suffit de ne tuer personne ; on n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas être violent !Tenkyu veut tuer la famille Sakamoto pour l'offrir en cadeau à Atari. Il n'hésitera pas une seconde. Shin décide de briser la devise des Sakamoto, « Le serment de non-violence », afin de les protéger. Pour justifier son raisonnement (« Je veux arrêter Tenkyu, donc je vais le tuer »), Shin en arrive à la conclusion suivante : « En tant que tueur à gages, je n'ai pas changé, alors Tenkyu ne changera probablement pas non plus. » Car Shin tient profondément à la famille Sakamoto. Tenkyu retourne dans la faction X et il semble se fier aux dons de voyance d'Atari. Shin entre dans une rage folle lorsqu'il les voit essayer de tuer la jeune oracle. S'il fallait que ça lui permette de se remettre avec Sakamoto, il irait même jusqu'à tuer sa famille. Tenkyu, qui s'en prend facilement aux femmes et aux enfants, n'est-il pas inutile de le laisser en vie ? Avec la résolution de rompre la promesse de ne tuer personne, Shin s'est éveillé à nouveau contre l'Arc Celeste et est devenu plus fort. Shin va-t-il donc finalement commettre un meurtre ? Une situation compliquée se profile ... et qui apparut là-bas… c'était bien lui ! Tenkyu s'effondra après avoir reçu un coup de Shin. C'est Sakamoto qui a empêché Shin de tuer Tenkyu. C'est ainsi que Sakamoto et Shin se rencontrèrent de manière inattendue. Dès le début de l'histoire, Shin et Sakamoto se connaissaient mais les détails de leur rencontre n'avaient jamais été révélés. Ce volume racontait comment Shin se blâmait d'être un tueur à gages et d'avoir fait du meurtre sa seule option. Nous sommes content que ce soit si humain. Après tout, nul ne peut être un saint. Il est naturel de vouloir éliminer les choses qui vous agacent ou que vous n'aimez pas. Mais cette mentalité même de ne pas s'accepter tel qu'il est est sa véritable nature, et c'est ce qui rend Shin si attachant. Ce combat entre Shin et Tenkyu est intéressant, n'est-ce pas ? C'est passionnant car Shin devient plus fort au fil des combats !Dans le flashback qui suit, Sakamoto n'a que 19 ans, et Shin a 13 ans. L'histoire de la rencontre entre Shin et Sakamoto a commencé, mais... était-ce vraiment leur relation ? Maintenant qu'on y pense, Shin faisait effectivement l'éloge de Sakamoto dès le tome 1. Nous n'avons pas grand-chose à dire sur l'arc narratif du flashback en lui-même. Nous savions déjà, grâce à l'arc narratif de l'institut de recherche, que Shin avait des difficultés avec ses parents et son entourage, et Sakamoto est toujours le même. Son style de combat était identique lorsque Sakamoto était maigre, et Shin est également télépathe, donc pas grand-chose n'a changé. La capacité de lire dans les pensées est toujours aussi effrayante. Pour Shin, qui avait toujours tenu pour acquis que les autres le considéreraient ainsi, il y a une véritable indifférence envers le pouvoir. Sakamoto est devenu quelqu'un qui l'intéressait. Shin recherche son père, Sakamoto également. Ils ont agi ensemble car leurs objectifs étaient alignés. Sur le luxueux paquebot où son père était censé se trouver, ils se sont infiltrés, ils formaient un super duo, et c'était amusant à lire ! Un combat contre le tueur à gages qui est le garde du corps de son père se profile. Nous terminerons cet épisode juste au moment où les choses vont devenir sérieuses. Parce que des bombes ont été placées à bord du navire de passagers. Il y a des moments où il est nécessaire de fuir. Les développements sérieux sont également réussis. Shin a appris une sorte d'autohypnose, mais il faut espérer que ça ne va pas se transformer en une histoire de magical girl déprimante où il serait forcé de bouger sans cesse. L'arc Tenkyu est fait sur mesure, mais est-ce vraiment bien de le jeter par terre ? L'action dans ce volume était vraiment géniale.Shin, rongé par la colère envers Tenkyu, est sur le point de commettre l'irréparable, mais Sakamoto tente de l'en empêcher. Ces scènes, si intenses qu'elles nous ont donné envie de savourer chaque page, se succèdent. Puis, l'histoire bascule vers l'épisode de leur première rencontre. Leur relation s'approfondit encore davantage !Date de parution : 01 Juillet 2026Editions : Glenat Manga