Développé par TEAM Black Hat Robot, Red Titans est un shoot'em up de science-fiction old-school nostalgique, axé sur le mode solo. Son gameplay arcade, basé sur le score, offre une expérience classique qui mettra vos compétences à l'épreuve. Red Titans respecte les codes les plus classiques et nostalgiques du genre, directement issus des salles d'arcade. De ce fait, le scénario est aussi concis et anonyme que possible. On incarne un pilote humain, parmi les meilleurs, chargé d'accomplir une ultime mission en solo, cruciale pour la survie de l'ennemi. On est en quelque sorte le dernier rempart contre un ennemi imprévisible. L'histoire se déroule ici sans la moindre originalité ni surprise. Elle sert simplement de prétexte, certes un peu facile, pour nous mettre aux commandes d'un puissant vaisseau et nous confronter à des hordes d'ennemis toujours plus agressifs et technologiquement extravagants. Après tout, Red Titans respecte aussi les codes esthétiques et absurdes de la plupart des shoot'em up à défilement vertical. Les boss impressionnent par leur taille démesurée et leur puissance de feu dévastatrice. Les sbires, quant à eux, ne sont pas en reste côté esthétique et puissance de feu. Cependant, force est de constater qu'aucun ne nous a particulièrement séduits, leur apparence étant plutôt fade. Le jeu lui-même est tout aussi insipide, comme nous le verrons plus en détail. Il est important de préciser que Red Titans n'est pas un titre récent, puisqu'il est sorti sur Steam en 2023.Red Titans est un shoot'em up 2D à défilement vertical, solo, extrêmement classique et prévisible . Rien de nouveau ni d'original. Ce qui risque de le faire disparaître dans un catalogue très concurrentiel, regorgeant de grands noms qui font également leur grand retour avec des remasters, des remakes et des compilations. Il convient toutefois de noter que, contrairement à certains de ces jeux, Red Titans a opté pour une approche unique en matière de difficulté. Tout d'abord, il n'y a pas de mode « facile ». Aucun réglage de difficulté n'est proposé pour simplifier l'expérience. Bien au contraire. Le jeu se définit par deux options seulement. La première est la campagne, composée de six niveaux seulement et d'une durée relativement courte, comme beaucoup de jeux du même genre. Les cinq boss sont coriaces et le gameplay, bien que classique, met l'accent sur la difficulté. Soyons clairs : aucun niveau de jeu de tir frénétique n’est insurmontable, même si certains boss sont particulièrement coriaces. Il vous faudra cependant gérer vos actions avec soin, tant au niveau de la puissance que des améliorations. Deux types de bonus existent. Le premier concerne vos armes : leur puissance diminue progressivement à mesure que vous les utilisez, transformant les combats prolongés en une véritable épreuve où il vous faudra tenir le plus longtemps possible. Le second type de bonus est constitué d’étoiles dorées, utilisables en fin de niveau pour gagner encore plus de puissance. Attention toutefois à ne pas les perdre lors d’un game over.En effet, Red Titans ne fait pas de quartier. Un seul coup et c'est l'explosion. Heureusement, vous disposez de cinq vies, mais le risque de les perdre les unes après les autres, surtout dans les niveaux les plus frénétiques, est très élevé. Malgré cela, il faut souligner que le jeu ne sera peut-être pas trop difficile pour les habitués du genre, proposant des situations assez classiques. Et voici le second mode de jeu : Survie. Il s'agit d'une quête sans fin, agrémentée d' éléments roguelite , conçue principalement pour prolonger sa durée de vie et séduire les joueurs les plus exigeants. Un passe-temps captivant, basé sur des barres d'expérience à remplir, des bonus à sélectionner et même plusieurs vaisseaux au choix. Un passe-temps intéressant, mais qui risque de devenir répétitif assez rapidement. Graphiquement , Red Titans évoque les classiques avec une grande nostalgie, adoptant même la résolution rétro 3:4 avec des bandes noires latérales et un fond fixe, mais il manque d'identité visuelle. Cela concerne aussi bien les ennemis et les vaisseaux que certains environnements. Ce manque d'identité risque de noyer le titre dans la masse des jeux similaires, dont beaucoup se distinguent nettement par leur souci du détail et leur style iconique. C'est dommage, car les idées de base et le potentiel du gameplay sont indéniables. Le son est certes agréable, mais peine à captiver pleinement le public. Heureusement, le jeu recèle quelques moments forts. À noter la présence de sous-titres français toujours bienvenus, même s'il n'y a pas énormément de textes à lire.Red Titans rejoint un catalogue riche en titres emblématiques et classiques, et ce grâce à un gameplay solide et accessible, malgré une difficulté toujours présente et exigeante. Le mode survie est réussi. Dommage que son esthétique et son gameplay soient si conventionnels qu'ils risquent de lui faire de l'ombre.