Gung Ho - Tanaka

Tanaka Hasegawa est une star de films d'action. Soldat d'élite, il met son talent au service du cinéma et des forces spéciales japonaises. Il se trouve actuellement à Paris avec sa femme et sa fille pour la promotion de son dernier film. Il ne prête aucune attention à l'actualité internationale, et surtout pas à cette nouvelle peste blanche… Une nouvelle espèce a émergé et semble tout infiltrer… Elle se cache dans les tunnels, se faufile furtivement, puis frappe avec une rapidité fulgurante… L'humanité est en danger !La série Gung Ho n'est pas finie et lance un nouveau cycle de préquel, chaque volume étant consacré à un personnage différent. Cette fois-ci : Tanaka Hasegawa. Nous découvrons comment Tanaka et sa fille Yuki découvrent les prémices de l'apocalypse. Cependant, quiconque espère en apprendre davantage sur les créatures sera déçu, car, tout comme dans les volumes principaux, il n'explique ni leur origine, ni leur alimentation, ni pourquoi l'armée est impuissante face à elles. Tout cela relève du simple constat : « c'est comme ça ». L'histoire commence avec Tanaka, star de cinéma, ancien entraîneur d'une unité d'élite et désormais acteur. Il se trouve à Paris avec sa famille pour la première d'un de ses films lorsqu'un drame survient. À ce moment-là, Yuki n'a que six ans. Deux courts sauts dans le temps montrent comment les deux enfants font face à cette épreuve, avant un saut temporel plus important lorsqu'ils ont dix ans. L'origine du système social importe peu au récit ; il est là, tout simplement, et les deux protagonistes doivent s'affirmer. Une fois de plus, ils doivent tenir tête aux voyous et autres fauteurs de troubles. Bien que l'évolution de Yuki soit abordée ici, le passage à l'âge adulte y est nettement moins présent que dans les cinq volumes suivants. Benjamin von Eckartsberg et l'artiste Tsai Chaiko créent avec brio une atmosphère dense et menaçante. L'action est omniprésente et on est littéralement happé par l'histoire. Les illustrations sont une fois de plus excellentes, même si les couleurs sont beaucoup moins éclatantes. Cela pourrait être dû au changement d'illustrateur. Dans ce tome, nous avons eu l'impression d'être plongé dans une dystopie, ce qui convenait parfaitement vu le sujet. Yuki n'a pas eu une enfance insouciante et doit faire face à de nombreuses crises, ce qui se reflète également visuellement.Gung Ho – Tanaka est une extension de l'univers absolument réussie, palpitante et visuellement époustouflante. Ce préquel s'intègre parfaitement à la série principale, car il n'explique ni le contexte ni l'évolution de la société, mais se concentre uniquement sur les deux personnages principaux, Tanaka et Yuki, qui, comme nous le savons, joueront un rôle crucial. Cependant, ce volume peut aussi se lire indépendamment.Date de parution : 08 Octobre 2025Editions : Paquet