Ces dernières années, le genre du « cozy game » a conquis un public toujours plus large, offrant une alternative relaxante et sans pression au rythme effréné de nombreux autres jeux vidéo. Tiny Bookshop , développé par neoludic games , s'inscrit parfaitement dans cette veine, mais propose un cadre unique : celui d'une petite librairie ambulante surplombant la mer, dans une ville de province au charme paisible. Vous incarnez un personnage lassé de la routine du bureau , qui décide de tout quitter pour une vie plus paisible au bord de la mer. Vous n'avez pas grand-chose : une voiture, une caravane et un rêve. Cette caravane se transforme rapidement en une petite librairie ambulante, et avec ce bagage minimal, vous arrivez dans la ville côtière de Bookstonbury, prêt à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Le nom de la ville n'est pas un hasard, puisqu'il contient le mot « livre », mais la véritable raison pour laquelle cet endroit semble idéal pour votre nouvelle aventure réside dans ses habitants. Dès les premières minutes de jeu, vous ressentez une atmosphère chaleureuse et accueillante, dénuée d'hostilité ou de méfiance envers le nouveau venu. Le premier personnage que nous rencontrons est une dame âgée qui tenait autrefois une librairie en ville, aujourd'hui fermée. Elle nous guide dans les premiers pas de notre aventure, nous expliquant les mécanismes de base et nous accompagnant avec bienveillance dans ce nouveau départ (un procédé narratif simple mais efficace qui nous intègre immédiatement à la communauté, note de l'éditeur). Au fil de l'histoire, nous rencontrons d'autres personnages principaux, chacun soigneusement ciselé et doté d'une identité propre, liés par des relations préexistantes que nous découvrons progressivement. Nous ne souhaitons pas trop en dévoiler sur ces petites histoires personnelles, car une partie du plaisir de Tiny Bookshop réside dans leur découverte, mais nous pouvons affirmer que l'écriture parvient à transmettre chaleur et authenticité sans jamais tomber dans la banalité ou la mièvrerie.Au-delà de l' intrigue principale , qui accompagne notre personnage dans son intégration progressive à la communauté de Bookstonbury, la véritable trame narrative du jeu est composée d'une multitude de petites histoires entrelacées. Certaines missions sont centrées sur des habitants, d'autres sur les lieux que nous visitons, et d'autres encore combinent les deux de façon surprenante. En aidant les habitants, en participant aux événements de la ville et en accomplissant de petites courses, nous voyons Bookstonbury se transformer sous nos yeux, lentement et naturellement, nous faisant nous sentir de plus en plus intégrés à ce petit monde. Nous ne nous contentons pas de vendre des livres : nous devenons, presque sans nous en rendre compte, un pilier de la communauté locale. L'essence même du jeu réside, bien sûr, dans la gestion de notre petite librairie ambulante . Chaque matin, nous choisissons l'emplacement de notre roulotte parmi les différents lieux disponibles à Bookstonbury : le front de mer, la place du marché, la clairière devant un vieux château, et bien d'autres encore, chacun avec ses caractéristiques et ses préférences littéraires. Au départ, nous n'avons accès qu'à quelques emplacements, mais au fil du jeu, d'autres se débloquent, chacun avec son propre coût de stationnement et ses affinités littéraires spécifiques à découvrir, car le jeu ne prédit pas les genres les plus adaptés à un lieu donné avant que nous y soyons allés. Une fois notre destination choisie et les livres disposés sur les étagères, nous commençons notre journée de travail en ouvrant les fenêtres de la roulotte, juste au moment où les premiers clients arrivent.Le système de vente repose sur les taux de réussite de chaque genre littéraire, lesquels dépendent du nombre d'ouvrages exposés, ainsi que de diverses variables simultanées telles que l'emplacement, la météo, les événements en cours et le mobilier du magasin. Chaque élément de mobilier a un impact spécifique sur les ventes, pouvant favoriser certains genres au détriment d'autres. Il nous appartient donc de trouver les combinaisons les plus efficaces pour maximiser le chiffre d'affaires en fonction du contexte. Plus les livres d'un genre donné sont achetés dans la journée, moins il en reste d'exemplaires en rayon, ce qui diminue naturellement la probabilité que le client suivant trouve ce qu'il cherche : une solution simple et élégante qui rend chaque séance de vente légèrement différente de la précédente, évitant ainsi la monotonie que l'on pourrait attendre d'un simulateur de ce type. Cependant, nous ne nous contentons pas d'observer passivement le flux de clients. Quand quelqu'un ne trouve pas ce qu'il cherche, il peut nous demander conseil . On nous interroge alors sur ses préférences : la longueur du livre, le genre, le ton, la date de publication, ou d'autres détails figurant dans la description de chaque ouvrage. En consultant les rayons, nous pouvons lire le titre, l'auteur, l'année de publication, le nombre de pages et un bref résumé. À partir de ces informations, nous devons deviner quel livre correspond le mieux à la demande du client. Un détail qui nous a vraiment frappés, découvert presque par hasard, c'est que la plupart des titres du catalogue du jeu correspondent à de vrais livres , ce qui ajoute une petite touche d'authenticité étonnamment agréable pour les passionnés de lecture. Et bonne nouvelle au passage, le jeu a été localisé en français !Passons à l'aspect artistique : Tiny Bookshop se distingue par un style visuel aquarelle très reconnaissable, capable de transmettre chaleur et douceur dès les premières secondes. Les décors côtiers, la caravane de la librairie et les personnages qui peuplent Bookstonbury sont dessinés d'un trait doux, presque illustratif, évoquant l'atmosphère de certains livres pour enfants sans jamais tomber dans la mièvrerie. Chaque lieu évolue visuellement au gré des saisons, de la météo et des événements à venir, un détail qui contribue grandement à donner vie au monde du jeu et à le rendre en constante évolution, loin de l'image d'une simple carte postale statique. Il faut toutefois préciser que le style des personnages n'est pas toujours homogène, avec quelques petites différences qui se remarquent de près, mais l'impression générale reste charmante et soignée. Sur le plan technique, l'adaptation sur Nintendo Switch est une réussite : le jeu est fluide, sans chute de framerate perceptible même dans les zones très fréquentées ou lors d'événements comportant de nombreux éléments à l'écran, et les temps de chargement entre les sessions sont courts. Puisqu'il ne s'agit pas d'un titre particulièrement gourmand en ressources graphiques, l'âge de la console Nintendo n'est jamais vraiment mise à défaut, ce qui se traduit par une stabilité quasi parfaite tout au long de notre expérience de jeu. L'interface, initialement conçue pour la souris et le clavier, a été judicieusement adaptée à la manette, même si, dans certaines situations, notamment lors de la navigation détaillée dans les rayons ou de la gestion précise des stocks, on perçoit encore un léger vestige du design prévu pour d'autres plateformes.Côté audio, Tiny Bookshop remplit pleinement son objectif d'accompagner le joueur dans une ambiance relaxante et apaisante. La bande-son, composée de mélodies douces et répétitives juste assez pour être presque hypnotiques, s'accorde parfaitement au rythme tranquille des journées de travail, à tel point que nous la déconseillons aux personnes très fatiguées, compte tenu du risque réel de s'endormir. Les effets sonores liés aux ventes et aux demandes des clients sont clairs et reconnaissables, ce qui permet de comprendre immédiatement ce qui se passe dans la librairie sans avoir à regarder constamment l'écran. Il n'y a pas de doublage à proprement parler, mais chaque personnage possède un petit verset vocal distinctif qui accompagne ses répliques, une touche simple qui contribue néanmoins de manière significative à donner à chaque habitant de Bookstonbury une personnalité et une reconnaissabilité. Notez que cette édition physique inclut la bande-son numerique, l'artbook numérique et un marque-page.Tiny Bookshop remplit pleinement son objectif : offrir une expérience relaxante et authentique, grâce à une écriture chaleureuse et une gestion qui, derrière une apparente légèreté, recèle une subtilité remarquable. Ce n'est pas un titre destiné à ceux qui recherchent des défis stimulants ou un rythme effréné, mais à ceux qui souhaitent se détendre en s'immergeant dans un univers fait de petits gestes du quotidien et de relations authentiques avec la communauté locale. Quelques répétitions demeurent les seuls véritables bémols à une expérience qui, dans l'ensemble, se révèle agréable, soignée et, il faut bien le dire, difficile à quitter une fois la roulotte fermée pour la nuit.