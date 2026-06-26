Now That We Draw tome 2

Now That We Draw (Kakunaru Ue wa) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu sept tomes à ce jour aux éditions Hakusensha. Uehara est un mangaka en herbe, passionné par le monde des mangas et entretenant une relation pour le moins ambiguë avec la réalité. Son rêve ? Écrire une comédie romantique. Mais sa première tentative tourne court : son histoire d’amour est invraisemblable et dénuée de toute authenticité. Au moment où il est sur le point d’abandonner, Miyamoto, une gyaru énergique, directe et imprévisible, fait son apparition. Elle découvre ses dessins et lui révèle partager le même objectif : devenir mangaka. La solution qu’elle propose est aussi saugrenue que logique dans sa simplicité : simuler une relation pour mener des « recherches ». Pas de romance idéalisée, pas de raccourcis narratifs, juste deux personnes qui font semblant d’être ensemble pour comprendre, de l’intérieur, les rouages d’une véritable histoire d’amour. Dès lors, une relation se tisse, faite de maladresses, de limites floues et de secrets gênants, où la frontière entre fiction et réalité s’estompe progressivement.Yûki Uehara, qui rêve de devenir mangaka, et Niina Miyamoto, une camarade de classe. Malgré leur différence de taille, la hiérarchie scolaire et tout le reste qui les sépare, le manga les unit ! Pour ajouter du réalisme à leurs histoires d'amour, ils se lancent dans une romance simulée… qui culmine avec une séance de croquis en maillot de bain sur la plage ! Une multitude de premières fois, riches en émotions ! Leurs talents de dessinateur s'améliorent, leurs sentiments s'intensifient et leur créativité déborde ! Lorsqu'ils découvrent enfin l'amour, l'héroïne d'Uehara, en pleine crise existentielle, commence elle aussi à s'enthousiasmer… !? Leur passion commune pour le dessin les unit et ils s'encouragent mutuellement à réaliser leurs rêves ! Tout commence par un moment coquin et inattendu après le suspense insoutenable du premier tome. Amis et rivaux en tant que mangakas, on les observe travailler avec enthousiasme. C'est formidable de voir Uehara, qui au départ ne s'intéressait qu'aux personnages en 2D et ne dessinait que des figures pures et sans émotion, réaliser son amour pour un être humain. Un nouveau personnage apparaît et, avec cette phrase : « L'amour… ça arrive tout seul », il est l'élément déclencheur qui lui fait prendre conscience de ses sentiments. Mais deviendra-t-elle une rivale en amour ? À l'époque du dessin analogique, on s'entraînait à tracer à main levée des lignes de même épaisseur et de même longueur, à intervalles réguliers, et on dessinait des cercles à maintes reprises pour parvenir à en tracer des presque parfaits. Avec le numérique, tracer des lignes droites et des cercles est devenu facile. Les mangakas qui dessinent de façon traditionnelle ont une période d'apprentissage plus longue, et progressent donc peut-être plus lentement que ceux qui dessinent en numérique. Dans ce tome, les deux protagonistes prennent chacun un nouveau mangaka comme assistant. Le nouvel assistant d'Uehara reste un mystère ; on sait seulement qu'il semble être un génie. Celui de Miyamoto est décrit comme « incroyablement beau ». Cette beauté suscite l'admiration de Miyamoto, mais Uehara, qui apprend encore à communiquer, est perplexe, ne sachant pas s'il s'agit d'amour ou d'autre chose. Les deux mangakas devraient jouer un rôle plus important dans l'histoire à partir du prochain tome, ce qui promet des développements intéressants. Dès le premier tome, on ressent la volonté de l'auteur de « dessiner Miyamoto de la manière la plus adorable possible ». C'est tout simplement irrésistible. Ses proportions sont toujours parfaites, chacune de ses poses est digne d'un mannequin, son sourire du jour est éclatant comme un tournesol, son sourire du soir est envoûtant, et même son visage lorsqu'elle pleure est magnifique. La présence de Minoru Toyoda dans les bonus à la fin du volume est un vrai plus.Ce manga suit les aventures de deux jeunes mangakas en herbe qui rêvent de devenir des artistes reconnus, et qui se poussent mutuellement à se surpasser. Bien qu'il contienne des éléments destinés à un public jeune masculin du fait de sa publication dans un magazine seinen (pour jeunes hommes), il reste avant tout une comédie romantique classique et fort bien menée.Date de parution : 26 Juin 2026Editions : Ototo