Les Tortues Ninja - TMNT : Armageddon Game : Ouverture & Alliance

Ce tome est composé des mini-séries permettant de vous introduire au terrible plan du Roi des Rats et de ses nouveaux alliés. Dans le détail, il comprend le TMNT #84 déjà publié dans le tome 16 français de Tortues Ninja, les TMNT Annuals de 2020 et de 2021, puis The Armageddon Game : Oening Moves (deux numéros), avant de se concentrer sur la mini-série The Armageddon Game : The Alliance (six parties). "Opening Moves" (TMNT 28.5) est une histoire intéressante. Le Jeu de l'Apocalypse approche à grands pas, mais comment en est-on arrivé là ? Ce recueil sera un bon retour sur les activités actuelles de chaque vilain. Reste à savoir si les histoires présentées ici auront une réelle importance ou ne seront que de simples prétextes. Cependant, étant donné la qualité de l'intrigue des Tortues Ninja depuis leurs débuts chez IDW, il est peu probable que quoi que ce soit dans ce volume soit superflu. Les deux numéros annuels sont indispensables pour comprendre le rôle des personnages dans la série principale. Ils ont apporté un éclairage important, car le changement soudain de comportement de Shredder pourra sembler étrange à certains. Ces numéros annuels fournissent également des informations cruciales sur la situation actuelle de Krang, un aspect négligé dans la série régulière. Les Tortues n'ont pas connu d'événement d'une telle ampleur depuis longtemps ; si vous envisagez de vous lancer dans l'aventure, Opening Moves est un excellent point de départ. Le Jeu de l'Armageddon est sur le point de commencer. Ce jeu oppose habituellement le Roi des Rats à ses frères et sœurs immortels. Cependant, beaucoup ont perdu tout intérêt, aussi le Roi des Rats doit-il motiver, recruter et manipuler les autres. S'il ne rencontre aucune opposition, le monde lui appartiendra. Un héros improbable pourrait bien émerger. L'équipe du Roi des Rats est en place, on connait l'enjeu, mais en quoi consiste le jeu ? C'est le livre du Roi des Rats ; les Tortues Ninja y sont peu présentes. Chaque chapitre se termine par une couverture différente.« The Armageddon Game » n'était pas exactement ce que l'on pensait, mais « The Alliance » (TMNT 30.5) se lit bien. La majeure partie de l'histoire est consacrée au plan de Karai. On adore les illustrations de son récit principal et des histoires secondaires qui relient tous les éléments. Le Roi des Rats a réuni son équipe et ils passent à l'action. Les Tortues étant divisées, le moment semble idéal pour frapper. Cependant, Karai a d'autres projets. Elle aura besoin d'alliés, dont beaucoup ne l'apprécient pas et ont un passé lié au Clan des Foot. Casey Jones a été abandonné et laissé à son propre désespoir, mais une rencontre fortuite pourrait lui rappeler pourquoi il se bat. Karai parviendra-t-elle à utiliser sa nouvelle détermination pour accomplir sa vision ? Chaque numéro se concentre sur un personnage différent, Karai tentant de les recruter contre le Roi des Rats et son Trio, offrant un aperçu des motivations de chacun et de leur place dans l'univers des Tortues Ninja. De Casey Jones à Alopex en passant par Bludgeon et bien d'autres, on retrouve des visages familiers, mais qui n'apparaissent probablement plus beaucoup dans la série principale, vu le nombre impressionnant de personnages. Le relatif bémol, c'est que les événements de « The Alliance » n'ont aucune incidence sur « Armageddon Game », ce qui en diminue l'intérêt. Ce sont des histoires sympathiques, avec de jolis dessins (chaque numéro a un scénariste et un dessinateur différents, un peu comme une série d'histoires courtes), mais en tant que complément à l'événement principal, c'est clairement une bonne lecture facultative.Un bon complément/une bonne introduction au Jeu Armageddon. Après cette lecture, les lecteurs seront prets pour l'événement principal. Le livre se termine par une galerie de couvertures alternatives.Date de parution : 20 Mai 2026Editions : Hi Comics