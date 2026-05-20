Les Tortues Ninja - TMNT : Armageddon Game : Ouverture & Alliance

Publié le 23/07/2026 Dans Bandes Dessinées
Démêlez le labyrinthe de secrets et de trahisons qui vous mènera au Jeu de l'Apocalypse ! L'un des ennemis les plus énigmatiques des Tortues, le Roi des Rats, met enfin à exécution son plan machiavélique, mûri pendant des années. Bientôt, Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphael, sous la direction de Shredder, se lanceront dans une quête périlleuse pour trouver des alliés contre le trio terrifiant du Roi des Rats : LeatherKrang, Baxter Stockman et Madame Null. Mais avant que le jeu ne commence vraiment, découvrez l'histoire du Roi des Rats, de Kitsune et des autres membres du Panthéon, assistez à leurs précédentes rencontres avec les Tortues Ninja et comprenez leur lien avec Shredder, récemment ressuscité. Le jeu a commencé ! Les Tortues pourront-elles résister à l'assaut, ou le Roi des Rats prendra-t-il l'avantage ? Alors que le Roi des Rats et son nouveau Trio de la Terreur – Madame Null, le Général Krang et Baxter Stockman – déclenchent le Jeu de l'Apocalypse sur les habitants de New York et de Mutant Town, les Tortues Ninja, sous la direction de Shredder, récemment repenti, font appel à d'anciens et de nouveaux alliés pour les aider dans leur quête désespérée afin de contrecarrer le plan machiavélique du Roi des Rats. Karai, Casey Jones, April O'Neil, Nobody, Alopex, Bludgeon et Venus jouent chacun un rôle crucial dans cette lutte apocalyptique pour la survie du monde. Mais cette coalition pourra-t-elle résister à la dernière manœuvre du Roi des Rats… ou une alliance nouvelle et inattendue se formera-t-elle dans son sillage ?
Ce tome est composé des mini-séries permettant de vous introduire au terrible plan du Roi des Rats et de ses nouveaux alliés. Dans le détail, il comprend le TMNT #84 déjà publié dans le tome 16 français de Tortues Ninja, les TMNT Annuals de 2020 et de 2021, puis The Armageddon Game : Oening Moves (deux numéros), avant de se concentrer sur la mini-série The Armageddon Game : The Alliance (six parties). "Opening Moves" (TMNT 28.5) est une histoire intéressante. Le Jeu de l'Apocalypse approche à grands pas, mais comment en est-on arrivé là ? Ce recueil sera un bon retour sur les activités actuelles de chaque vilain. Reste à savoir si les histoires présentées ici auront une réelle importance ou ne seront que de simples prétextes. Cependant, étant donné la qualité de l'intrigue des Tortues Ninja depuis leurs débuts chez IDW, il est peu probable que quoi que ce soit dans ce volume soit superflu. Les deux numéros annuels sont indispensables pour comprendre le rôle des personnages dans la série principale. Ils ont apporté un éclairage important, car le changement soudain de comportement de Shredder pourra sembler étrange à certains. Ces numéros annuels fournissent également des informations cruciales sur la situation actuelle de Krang, un aspect négligé dans la série régulière. Les Tortues n'ont pas connu d'événement d'une telle ampleur depuis longtemps ; si vous envisagez de vous lancer dans l'aventure, Opening Moves est un excellent point de départ. Le Jeu de l'Armageddon est sur le point de commencer. Ce jeu oppose habituellement le Roi des Rats à ses frères et sœurs immortels. Cependant, beaucoup ont perdu tout intérêt, aussi le Roi des Rats doit-il motiver, recruter et manipuler les autres. S'il ne rencontre aucune opposition, le monde lui appartiendra. Un héros improbable pourrait bien émerger. L'équipe du Roi des Rats est en place, on connait l'enjeu, mais en quoi consiste le jeu ? C'est le livre du Roi des Rats ; les Tortues Ninja y sont peu présentes. Chaque chapitre se termine par une couverture différente.
« The Armageddon Game » n'était pas exactement ce que l'on pensait, mais « The Alliance » (TMNT 30.5) se lit bien. La majeure partie de l'histoire est consacrée au plan de Karai. On adore les illustrations de son récit principal et des histoires secondaires qui relient tous les éléments. Le Roi des Rats a réuni son équipe et ils passent à l'action. Les Tortues étant divisées, le moment semble idéal pour frapper. Cependant, Karai a d'autres projets. Elle aura besoin d'alliés, dont beaucoup ne l'apprécient pas et ont un passé lié au Clan des Foot. Casey Jones a été abandonné et laissé à son propre désespoir, mais une rencontre fortuite pourrait lui rappeler pourquoi il se bat. Karai parviendra-t-elle à utiliser sa nouvelle détermination pour accomplir sa vision ? Chaque numéro se concentre sur un personnage différent, Karai tentant de les recruter contre le Roi des Rats et son Trio, offrant un aperçu des motivations de chacun et de leur place dans l'univers des Tortues Ninja. De Casey Jones à Alopex en passant par Bludgeon et bien d'autres, on retrouve des visages familiers, mais qui n'apparaissent probablement plus beaucoup dans la série principale, vu le nombre impressionnant de personnages. Le relatif bémol, c'est que les événements de « The Alliance » n'ont aucune incidence sur « Armageddon Game », ce qui en diminue l'intérêt. Ce sont des histoires sympathiques, avec de jolis dessins (chaque numéro a un scénariste et un dessinateur différents, un peu comme une série d'histoires courtes), mais en tant que complément à l'événement principal, c'est clairement une bonne lecture facultative.
VERDICT
Un bon complément/une bonne introduction au Jeu Armageddon. Après cette lecture, les lecteurs seront prets pour l'événement principal. Le livre se termine par une galerie de couvertures alternatives.
Date de parution : 20 Mai 2026
Editions : Hi Comics