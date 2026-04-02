COSMOS tome 1

COSMOS est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu huit tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Pour beaucoup, avoir affaire aux compagnies d'assurance est un véritable casse-tête. Alors, comment transformer ces casse-pieds en héros attachants ? Eh bien, si vous êtes Ryuhei Tamura — le même génie qui a imaginé Hard-Boiled Cop and Dolphin — vous les rendez aussi badass que la version de 1997 de Men in Black . Et ainsi, vous donnez aux clients et à leurs dossiers une dimension totalement hors du commun. Bienvenue dans COSMOS , la toute première fois que les demandes d'indemnisation sont présentées sous un jour nouveau !COSMOS commence avec Mizumori, un lycéen doté d'un flair exceptionnel pour déceler les mensonges. Si ses amis disent la vérité, il n'y a pas la moindre odeur. En revanche, quand tout n'est que mensonges, l'odeur est insupportable ! C'est pourquoi une compagnie d'assurances pourrait être intéressée par ses services : il est capable de démêler le vrai du faux parmi ceux qui mentent sur leurs déclarations. Mais avant cela, Mizumori doit aider sa camarade Hinakawa à retrouver son petit ami disparu, Aizawa. Ce qui ressemble d'abord à une tentative d'extorsion de fonds par des yakuzas se transforme en une scène digne des X-Files . Une étrange femme nommée Rin Homura se présente à l'appartement d'Aizawa et invite Mizumori et Hinakawa à entrer. Ils y découvrent Aizawa étendu sur le sol, complètement desséché, une vision qui perturbe Hinakawa. La bonne nouvelle : il ne s'agit pas d'un cadavre, mais simplement de peau morte. La mauvaise : Aizawa est assoiffé de vengeance et son bras, redoutable, est prêt à se transformer en machine à tuer. Oui, ce sont des extraterrestres. COSMOS emmène les victimes d'assurance sur la Lune et les ramène sur Terre, avec des résultats pour le moins surprenants. La première intrigue met en scène un extraterrestre renégat qui tente d'échapper au remboursement de son prêt de 1,2 million… de dollars spatiaux ? (On ignore quel genre de monnaie utilisent les extraterrestres.) Rapidement, l'histoire bascule dans une séquence d'action explosive avec des balles de baseball tirées par des snipers, avant qu'on ne découvre la véritable raison de la présence d'Aizawa sur Terre. Et avant que vous ne posiez la question, le baseball y est pour quelque chose.Après cet incident, Rin convainc Mizumori de rejoindre Cosmos. Il rencontre le directeur, qui ressemble trait pour trait à un certain héros de tokusatsu que tous les enfants japonais connaissent. Mizumori hésite encore à relever le défi, jusqu'à ce qu'il participe à une enquête concernant un vaisseau spatial disparu et un minuscule univers contenu dans une boîte à bento. À partir de là, tout bascule ! Je maintiens ceci : cette histoire n’est pas aussi loufoque que Hard-Boiled Cop and Dolphin . Comparée à ces dernières, COSMOS est plutôt sage. Cependant, quand on voit deux extraterrestres s’affronter dans un train, Rin faisant étalage de sa force avec une facilité déconcertante, on comprend que Ryuhei Tamura a une aversion pour la simple notion de raison dans ses récits. Mais ce n’est pas parce que le point de départ est farfelu que l’histoire manque de profondeur, comme en témoigne la façon dont Mizumori traite l’un des extraterrestres à la fin de l’enquête. En parlant d'émotion, le dernier chapitre de ce volume est une véritable surprise. L'une des collègues de Mizumori est une extraterrestre déguisée, et il s'avère qu'elle est sous enquête de Cosmos. Mais lorsque la vérité éclate, l'histoire se transforme en un récit poignant qui nous rappelle combien il est important de chérir le temps qui nous reste. Même l'apparition d'un adorable chat parlant ne suffira pas à empêcher les lecteurs de verser des larmes.On comprend aisément pourquoi des auteurs comme Rumiko Takahashi, Tite Kubo et Hiromu Arakawa ont encensé COSMOS . Une histoire de réclamations d'assurance peut sembler ennuyeuse sur le papier, mais Tamura s'y investit pleinement pour la rendre à la fois intéressante et divertissante. Qui sait quel genre d'êtres extraterrestres Mizumori et Rin devront consulter la prochaine fois ? Pour l'instant, COSMOS a déposé une réclamation qui est d'une simplicité enfantine à approuver d'emblée !Date de parution : 02 Avril 2026Editions : Ki-oon