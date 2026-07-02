Meteoria tome 2

Meteoria (Hyoukaku no Meteoria) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu quatre tomes à ce jour aux éditions Futabasha. Kanata est un jeune garçon ayant été vendu par ses parents quand il était très jeune, et envoyé à la mine. Et le charbon qui est miné ici est très particulier, car il s'agit de charbon météorique, un minerai beaucoup plus calorifère que du charbon standard. Kanata a, contrairement a tous ses collègues, toujours été attiré par les livres. Il en a d'ailleurs quelques uns qu'il a relu en boucle pendant des années, ce qui lui a conféré quelques connaissances scientifiques de base, et cela va bien l'aider quand un jour, ils vont tomber sur une créature en découvrant un nouveau filon. Kanata va se servir de la gravité pour faire tomber une pierre énorme sur le monstre, ce qui va impressionner Araya, un homme qui venait d'arriver pour finir le travail. Epaté par la réactivité et la précision de Kanata, il va lui proposer de rejoindre son académie dans la ville haute. Commence alors la nouvelle vie d'un jeune mineur dans un monde tout nouveau pour lui ...Dans ce tome deux, après avoir sauvé son bienfaiteur Gordon dans une mine de charbon, Kanata est repéré par le professeur Araya du MROD et, après un examen d'entrée périlleux, il devient stagiaire au sein de l'organisation secrète. Dès lors, l'histoire suit le cours classique de la vie scolaire, avec un entraînement extrême aux côtés d'autres élèves aux fortes personnalités. Kanata, qui réussit l'examen en tête de sa promotion grâce à ses compétence cérébrales, se voit implanter un dispositif nucléaire maudit appelé Meteoria. Afin de le maîtriser, il subit plusieurs décapitations et résurrections. Le style graphique rappelle celui de Gunnm (Battle Angel Alita). Pourtant, la composition est parfaite et parfaitement lisible. Techniquement, c'est un modèle de perfection. Cependant, l'intention meurtrière des personnages qui entourent le protagoniste est généralement excessive, et même l'héroïne, censée être une alliée, apparaît encore comme un simple instrument de violence inoffensif. En clair, il n'y a aucune source de réconfort véritable. Le père adoptif qui écrit les lettres sert davantage à prendre du recul sur l'histoire qu'à apporter un quelconque réconfort au lecteur (et le fait qu'il s'agisse d'un homme âgé y contribue certainement). L'histoire conserve son équilibre grâce à l'extraordinaire résistance au stress du protagoniste, une caractéristique qui met constamment le lecteur sous pression. C'est un point commun avec Gunnm. On émet l'hypothèse que ce type de sadisme pourrait être fréquent chez les artistes maîtrisant parfaitement le dessin de scènes de combat. Le chemin à parcourir, tel qu'il apparaît à la surface du récit, présente des étapes de progression clairement définies, à la manière d'un jeu de rôle, ce qui risque d'engendrer un stress croissant chez le lecteur. Quoi qu'il en soit, le protagoniste doit découvrir les dangers et les anomalies de sa situation, voire la structure même du monde, sans que ceux-ci ne lui soient entièrement dévoilés. Autrement dit, le « manque » du protagoniste devient indissociable de l'« information nécessaire à sa survie = la clé pour percer les mystères du monde », et le lecteur sera témoin de cette progression sur un fil jusqu'à son aboutissement. Bien que le récit soit peut-être un peu condensé, les lecteurs pourront sans doute le terminer en trouvant du réconfort dans leur quotidien tout en s'immergeant dans le monde infernal auquel le protagoniste est confronté. En résumé, le message est probablement le suivant : ne vous contentez pas de lire des mangas, faites de l'exercice après votre lecture. D'ailleurs, vu l'énergie que le manga dégage, c'est une œuvre qui met davantage à l'épreuve l'esprit que les capacités de lecture (elle est si bien écrite qu'on la mémorise sans effort ; aucune compétence en lecture n'est requise). C'est une véritable pile électrique.Le deuxième volume révèle une vérité choquante sur le système Metoria. En outre, un type louche traîne autour de Kanata depuis le début de l'année scolaire ! Ce manga qui mèle science et autres éléments est passionnant.Date de parution : 02 Juillet 2026Editions : Kurokawa