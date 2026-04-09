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Meteoria tome 1
Publié le 20/07/2026 Dans Bandes Dessinées
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Meteoria (Hyoukaku no Meteoria) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu trois tomes à ce jour aux éditions Futabasha. Kanata est un jeune garçon ayant été vendu par ses parents quand il était très jeune, et envoyé à la mine. Et le charbon qui est miné ici est très particulier, car il s'agit de charbon météorique, un minerai beaucoup plus calorifère que du charbon standard. Kanata a, contrairement a tous ses collègues, toujours été attiré par les livres. Il en a d'ailleurs quelques uns qu'il a relu en boucle pendant des années, ce qui lui a conféré quelques connaissances scientifiques de base, et cela va bien l'aider quand un jour, ils vont tomber sur une créature en découvrant un nouveau filon. Kanata va se servir de la gravité pour faire tomber une pierre énorme sur le monstre, ce qui va impressionner Araya, un homme qui venait d'arriver pour finir le travail. Epaté par la réactivité et la précision de Kanata, il va lui proposer de rejoindre son académie dans la ville haute. Commence alors la nouvelle vie d'un jeune mineur dans un monde tout nouveau pour lui ...

Dans un monde où les machines à vapeur ont vu le jour grâce au charbon météorique, un combustible fossile exceptionnel, Kanata, un jeune garçon travaillant dans une mine, étudie avec acharnement et perfectionne ses compétences malgré un environnement hostile. C'est intéressant. Dans un univers steampunk fantastique, le protagoniste combat en observant et en analysant les faits avec honnêteté. L'intrigue repose sur l'enquête autour d'un monstre inconnu, mais pour l'instant, l'accent est mis principalement sur les combats. On se demande si son don pour l'analyse sera utile lors de l'enquête, en dehors des affrontements. En parlant de combats mêlant déduction et analyse, on peut citer JoJo's Bizarre Adventure, mais le rythme est très soutenu. Il reste à déterminer comment l'analyse poussée de cette œuvre se traduira. Ses capacités semblent exploitables dans des épisodes axés sur la déduction, comme dans les polars, les séries médicales ou les drames professionnels. On se demandait qui allait se passer après son départ de la mine, mais l'histoire se déroule finalement dans un cadre scolaire. Il y a une élève de terminale sympathique et belle, une autre odieuse qui se moque de son éducation, et un chef d'organisation mystérieux et charismatique — c'est un schéma narratif poussé à l'extrême, mais d'un autre côté, ça a un petit côté manga de combat à l'ancienne. Si la banalité de la vie est une chose, le comportement de la classe supérieure est bien trop brutal (ils traitent probablement les travailleurs à bas salaire, comme Kata, comme des animaux). De plus, il est inquiétant de constater qu'à ce stade, on ne trouve aucune qualité rédemptrice chez le personnage qui semble être l'héroïne, hormis son joli minois. Ce premier volume se termine au milieu d'une scène dont nous aurions apprécié avoir le dénouement. C'est le relatif bémol de Meteoria, le rythme de parution est lent : deux tomes par an au Japon.

VERDICT
Un récit d'aventure où l'on s'élève depuis les bas-fonds de la société. Le point de départ est peut-être cliché, mais le thème de l'adaptation et la réalisation sont impressionnants. Le design des personnages et le style graphique sont excellents. Le souci du détail donne à l'œuvre son caractère unique et contribue à une lecture agréable.

Date de parution : 09 Avril 2026
Editions : Kurokawa
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