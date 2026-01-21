Après une phase d'accès anticipé lancée en octobre 2024, le jeu a officiellement publié sa version 1.0 le 25 février 2026. Le genre des simulations de gestion des transports existe depuis plus de trente ans et il est difficile d'en parler sans évoquer des classiques comme Transport Tycoon ou son successeur open source OpenTTD. C'est sur ces fondements que Railroad Corporation 2 tente de se construire. Si le premier opus se concentrait sur l'âge d'or de la vapeur au XIXe siècle, Railroad Corporation 2 fait un bond en avant dans le temps. Le jeu nous plonge au tournant du XXe siècle, une période charnière marquée par l'industrialisation rapide, l'arrivée des moteurs diesel et, surtout, l'électrification des réseaux ferrés. Votre but ? Incarner un magnat des chemins de fer, fonder votre corporation, faire fleurir le commerce interurbain et écraser la concurrence grâce aux progrès technologiques de cette nouvelle ère. Quant à son concept et sa structure, le jeu s'appuie sur des codes classiques du genre, mais tente de les présenter dans un style 3D plus moderne. La campagne est divisée en quatre missions aux objectifs similaires, tandis que le mode bac à sable offre une plus grande liberté de jeu sans tâches prédéfinies. Cependant, cette version présente des lacunes importantes : absence de réglage de la difficulté, d'adversaires IA et une carte de taille moyenne dans un environnement enneigé. De ce fait, le jeu semble avoir de solides bases, mais son contenu reste insuffisamment développé. Le jeu repose sur des chaînes de production qui exigent une planification minutieuse. Une distillerie de whisky, par exemple, a besoin de verre et de céréales avant de pouvoir produire des biens pour les villes. Cela implique de construire des stations dans la zone de chalandise, de planifier les itinéraires, d'équilibrer les coûts et d'optimiser les livraisons. Les ressources sont suffisamment nombreuses pour complexifier le réseau : du bois et du papier au quartz et à la farine, les villes se développent à mesure que leurs besoins sont satisfaits, débloquant ainsi de nouvelles parcelles pour un développement ultérieur.Le cœur du jeu repose sur la planification de vos lignes. Corbie Games a amélioré son système de tracé de rails, le rendant plus flexible (notamment avec une meilleure gestion des ponts, des tunnels et des croisements). Poser des rails coûte cher, et s'adapter à la topographie (les montagnes, les fleuves) demande de vrais arbitrages financiers. Un détail intéressant de la mise en œuvre est que les trains doivent payer les marchandises avant leur transport et leur vente, ce qui ajoute une étape supplémentaire à la planification financière. Cependant, le système peut s'avérer frustrant : en cas d'insuffisance de fonds, le train s'arrête et ne redémarre pas automatiquement lorsque les fonds sont disponibles. La gestion de la signalisation et des aiguillages devient cruciale à mesure que le réseau s'étend, mais le manque d'outils plus performants et l'impossibilité de raccorder efficacement les voies existantes peuvent entraîner des retards, parfois catastrophiques. L'électrification est la grande nouveauté de cette suite. Vous devez non seulement acheter des locomotives électriques (reproduites fidèlement à partir de modèles historiques), mais aussi gérer l'infrastructure électrique sous-jacente en installant des lignes de contact. Vous pouvez recruter des employés (ingénieurs, lobbyistes, chercheurs) et créer différents départements au sein de votre siège social pour obtenir des bonus passifs ou débloquer de nouvelles technologies. Le jeu ne consiste pas seulement à faire rouler des trains de l'instant A à l'instant B. Vous devez acheter ou financer des industries locales (scieries, mines, usines) pour contrôler l'intégralité de la chaîne de production et maximiser vos profits. Malheureusement, des problèmes techniques viennent assombrir des bases pourtant solides. Des bugs ont été constatés : trains refusant de quitter les gares, indicateurs dupliqués, problèmes de sauvegarde des horaires, et même situations nécessitant le retour aux sauvegardes automatiques. Si l'on ajoute à cela l'absence de certaines options pratiques comme le remplacement automatique des trains obsolètes ou des états financiers annuels clairs, il est évident que le jeu a encore besoin d'être peaufiné.La présentation, en revanche, est l'un des points forts. Le jeu est visuellement très réussi, notamment lors des gros plans sur les locomotives fendant les paysages enneigés. Les détails sont suffisamment riches pour donner vie à un monde, même si l'identité visuelle souffre actuellement de la monotonie d'un seul biome. La musique s'inspire des motifs classiques du country-rock américain, avec des guitares, tandis que les bruitages des locomotives à vapeur contribuent à l'atmosphère de romantisme industriel. La Campagne Narrative offre un mode scénarisé qui vous guide à travers les grands défis historiques et techniques du début du XXe siècle. Le mode Bac à sable est quant à lui idéal pour construire sans pression, avec des cartes générées de manière procédurale (tailles variables, biomes uniques, ressources aléatoires). Enfin, le multijoueur jouable jusqu'à quatre, propose des affrontements compétitifs (1v1, 2v2) ou de la coopération pour relier des régions entières. Pour les amateurs de tableurs et d'optimisation financière, le jeu est un régal. Les mécaniques d'achat d'industries et de gestion de la bourse interne sont très gratifiantes. En revanche, l'aspect "micro-gestion" apparaît parfois étouffant : Le jeu demande une attention de tous les instants. À mesure que votre réseau grandit, la gestion des moindres détails (usure des rails, planification minutieuse de chaque train, vitesse de défilement du temps jugée parfois trop rapide par les joueurs) peut vite devenir répétitive ou fatigante. Railroad Corporation 2 est, en résumé, un jeu aux bases solides et au potentiel évident. Les premières heures de jeu sont palpitantes, entre construction et expansion, mais à mesure que le réseau se complexifie, l'expérience peut se transformer en une microgestion fastidieuse, surtout sans outils adéquats ni informations claires. Les amateurs du genre y trouveront le défi et la beauté d'une simulation détaillée, tandis que les nouveaux joueurs pourraient regretter le manque d'aide et de conseils.Railroad Corporation 2 est une suite solide et ambitieuse qui s'adresse principalement aux passionnés de logistique pure et de gestion pointue. En introduisant l'électrification et en poussant encore plus loin la micro-gestion économique, Corbie Games signe un digne successeur spirituel aux grands classiques comme Railroad Tycoon. Si l'équipe de développement tient ses promesses concernant l'ajout d'environnements, d'adversaires IA et d'améliorations de l'expérience de jeu, Railroad Corporation 2 pourrait bien devenir un concurrent sérieux pour les géants du genre.