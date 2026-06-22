Développé à l'origine par Witz Games (en collaboration avec Male Doll), Magic Exposure - Yuri Visual Novel est un kinetic novel (un visual novel linéaire sans choix d'embranchements majeurs pour sa version d'origine) sorti initialement fin 2022 sur PC, puis porté sur consoles. Le jeu se démarque par son esthétique furry (des personnages anthropomorphes) et son intrigue centrée sur une romance entre filles, teintée de fantastique. L'intrigue suit Bianca, une jeune lapine anthropomorphe dont le père, un chercheur spécialisé dans les mythes, doit s'absenter pour un long voyage. Avant de partir, il lui demande de nettoyer de fond en comble leur maison, et plus particulièrement le grenier. En s'exécutant, Bianca tombe sur un appareil photo très ancien et décide de l'emporter pour capturer son quotidien. Très vite, elle se rend compte que l'appareil possède une propriété magique : les clichés révèlent des esprits venus de l'au-delà qui se cachent parmi les vivants. L'une de ces créatures photographiées n'apprécie pas du tout d'avoir été découverte. Pour forcer Bianca à effacer les photos, cet esprit décide de s'immiscer dans son quotidien en se faisant passer pour sa meilleure amie pendant une semaine. Ce qui commence comme une confrontation va rapidement évoluer en une cohabitation forcée, puis en une douce romance à mesure que les deux protagonistes apprennent à se connaître.Le style visuel est indéniablement le point fort du jeu pour son public cible. Les illustrations des personnages et les arrière-plans sont chaleureux, soignés et mettent en avant d'adorables designs anthropomorphes. Malgré la présence d'esprits, l'atmosphère reste résolument "feel-good" et mignonne. C'est une histoire idéale pour se détendre sans prise de tête. En tant que kinetic novel, le gameplay est extrêmement minimaliste : Le joueur se contente de lire le texte et de faire défiler l'histoire. Des fonctionnalités de confort classiques (lecture automatique, sauvegarde rapide, historique du texte, passage rapide des scènes déjà lues) sont bien intégrées. C'est ainsi une expérience très courte qui se boucle en environ une heure. Cela étant, proposé à moins de 5 euros, le rapport qualité/prix est très honnête pour les amateurs de romans graphiques. Aucune traduction française n'est disponible, ce qui peut freiner ceux qui ne sont pas à l'aise avec la langue de Shakespeare. De plus, le concept de l'appareil photo magique sert de prétexte au scénario mais n'apporte pas de mécanique de gameplay interactive (comme de la vraie photographie). C'est une signature bien connue des productions éditées par Eastasiasoft : le jeu fait le bonheur des amateurs de Platines et de Succès faciles. Si vous utilisez la fonction "Skip" pour passer les dialogues, le trophée Platine (sur PlayStation) peut être obtenu en à peine 2 minutes ! Il suffit de faire une première partie en choisissant systématiquement la première option de dialogue, puis une seconde partie avec la deuxième option pour débloquer toutes les fins et toutes les images de la galerie.Magic Exposure - Yuri Visual Novel est une petite douceur narrative. Ce n'est pas un titre qui cherche à révolutionner le genre avec des embranchements complexes, mais plutôt à raconter une jolie fable fantastique et romantique en un temps record. Pour son tout petit prix, c'est une lecture agréable si vous aimez les romances lesbiennes mignonnes et l'esthétique anthropomorphe.