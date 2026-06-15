Renforcer la cybersécurité et la résilience énergétique Européenne : ESET et EVC Group lancent une coopération stratégique

Publié le 16/07/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Les deux entreprises ont signé un protocole d'accord (Memorandum of Understanding - MoU), fixant un cadre pour le développement, la certification et la commercialisation d'une nouvelle génération de systèmes de stockage d'énergie par batterie cybersécurisés, baptisés CyberSec BESS et visant le marché européen. Cette coopération a été officiellement présentée fin juin à Intersolar Europe à Munich, LE rendez-vous européen des experts en énergies renouvelables, stockage d'énergie et technologies énergétiques.
CyberSec BESS : la réponse européenne à la cybersécurité et à la résilience du stockage d’énergie
L'objectif de ce partenariat est de créer une solution destinée principalement au marché européen, conçue conformément à la législation européenne, aux exigences en matière de cybersécurité et à la résilience à long terme des infrastructures énergétiques. CyberSec BESS répond à l'importance croissante de la sécurité, responsabilité et transparence dans les technologies énergétiques critiques. Elle est conçue pour satisfaire aux exigences actuelles et futures de l'Union européenne. Le projet associe le savoir-faire européen en intégration de systèmes, de cybersécurité et de certification aux capacités de production mondiales en matière de technologies de batteries.
« Les systèmes de stockage d'énergie par batteries sont un élément clé de l'infrastructure énergétique et doivent être conçus pour garantir leur sécurité », a déclaré Martin Talian, directeur des solutions entreprise d’ESET. « Chez ESET, nous considérons la cybersécurité comme une composante essentielle de ces solutions, et pas comme un simple ajout. Le projet CyberSec BESS offre l'opportunité de combiner notre longue expérience en protection des infrastructures critiques à la nécessité de créer un secteur énergétique performant et résilient aux cybermenaces actuelles et futures », conclut-il.
« Une infrastructure énergétique sûre et résiliente n’est pas construite en assemblant des composants individuels, mais par à une approche systémique bien conçue », a déclaré Oliver Garaj, DG d’EVC Group. « C’est pour cela que nous avons créé ce partenariat, qui associe l’ingénierie des systèmes, les technologies énergétiques modernes et les normes de cybersécurité les plus exigeantes. Notre objectif est une solution qui se distingue non seulement par ses performances, mais aussi par sa sécurité, sa transparence et sa fiabilité opérationnelle à long terme », a-t-il ajouté.
* Selon Frost Radar™ : Endpoint Security, 2025 (Frost & Sullivan), ESET est le plus grand fournisseur mondial de cybersécurité dont le siège social est situé en Europe.
À propos d'ESET
ESET® offre des solutions de cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET a toujours une longueur d'avance sur les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, et sécurise les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou d’appareils mobiles, ses solutions et services, basés sur l'IA et conçus pour le cloud, restent super efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comporte une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du paysage numérique demande une approche sécuritaire novatrice : ESET mène des recherches de pointe et fournit une veille sur les menaces performante, soutenue par des centres de R&D et un solide réseau de partenaires internationaux. Pour plus d'informations, consultez www.eset.com ou les réseaux sociaux, podcasts, blogs et www.eset.com/be-fr.
CyberSec BESS : la réponse européenne à la cybersécurité et à la résilience du stockage d’énergie
L'objectif de ce partenariat est de créer une solution destinée principalement au marché européen, conçue conformément à la législation européenne, aux exigences en matière de cybersécurité et à la résilience à long terme des infrastructures énergétiques. CyberSec BESS répond à l'importance croissante de la sécurité, responsabilité et transparence dans les technologies énergétiques critiques. Elle est conçue pour satisfaire aux exigences actuelles et futures de l'Union européenne. Le projet associe le savoir-faire européen en intégration de systèmes, de cybersécurité et de certification aux capacités de production mondiales en matière de technologies de batteries.
« Les systèmes de stockage d'énergie par batteries sont un élément clé de l'infrastructure énergétique et doivent être conçus pour garantir leur sécurité », a déclaré Martin Talian, directeur des solutions entreprise d’ESET. « Chez ESET, nous considérons la cybersécurité comme une composante essentielle de ces solutions, et pas comme un simple ajout. Le projet CyberSec BESS offre l'opportunité de combiner notre longue expérience en protection des infrastructures critiques à la nécessité de créer un secteur énergétique performant et résilient aux cybermenaces actuelles et futures », conclut-il.
« Une infrastructure énergétique sûre et résiliente n’est pas construite en assemblant des composants individuels, mais par à une approche systémique bien conçue », a déclaré Oliver Garaj, DG d’EVC Group. « C’est pour cela que nous avons créé ce partenariat, qui associe l’ingénierie des systèmes, les technologies énergétiques modernes et les normes de cybersécurité les plus exigeantes. Notre objectif est une solution qui se distingue non seulement par ses performances, mais aussi par sa sécurité, sa transparence et sa fiabilité opérationnelle à long terme », a-t-il ajouté.
* Selon Frost Radar™ : Endpoint Security, 2025 (Frost & Sullivan), ESET est le plus grand fournisseur mondial de cybersécurité dont le siège social est situé en Europe.
À propos d'ESET
ESET® offre des solutions de cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET a toujours une longueur d'avance sur les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, et sécurise les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou d’appareils mobiles, ses solutions et services, basés sur l'IA et conçus pour le cloud, restent super efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comporte une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du paysage numérique demande une approche sécuritaire novatrice : ESET mène des recherches de pointe et fournit une veille sur les menaces performante, soutenue par des centres de R&D et un solide réseau de partenaires internationaux. Pour plus d'informations, consultez www.eset.com ou les réseaux sociaux, podcasts, blogs et www.eset.com/be-fr.