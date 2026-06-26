Pick a Papa tome 1

Pick a Papa (Daraku Kazoku Ron) est un manga en deux tomes publié au Japon aux éditions Shinchoshan. Après sa mort, Ririko laisse derrière elle sa fille de six ans, Meguru. Dans son testament, elle stipule que Meguru doit rencontrer les ex-petits amis de sa mère, Toma et Sentaro, et choisir ensuite l'un d'eux comme père. Selon les dernières volontés de Ririko, aucun test ADN ne sera effectué. Commence alors une période de vie commune mouvementée ! Lequel des deux deviendra soudainement papa ? Comme aucun des deux n'en a vraiment envie, mais que Meguru reste déterminée, une aventure palpitante commence. Vous découvrirez une petite fille de six ans incroyablement résiliente, qui lance des remarques et des commentaires pleins d'esprit, parfois même à vous laisser sans voix.Nos protagonistes se retrouvent malgré eux dans une situation complètement absurde, créée par leur ex. Comme c'est son dernier souhait, ils obéissent, et c'est là que le chaos commence. Il est fascinant d'observer comment deux « inconnus » vivant ensemble et censés assumer des responsabilités ont géré tout cela. Les protagonistes sont on ne peut plus différents, et ce seul fait est source de nombreux éclats de rire. L'un est studieux, l'autre est un vrai mauvais garçon, du genre à vous claquer la porte au nez. Mais comme on dit, les contraires s'attirent. La benjamine, Meguru, est une enfant plutôt atypique, et c'était la plus réservée, ce qui est compréhensible vu tout ce qu'elle a dû endurer dans sa courte vie. Espérons qu'elle s'ouvrira un peu plus et s'autorisera à ressentir des émotions, car pour l'instant, elle n'est qu'un joli accessoire et la raison même pour laquelle nos personnages principaux sont ensemble. Ce n'est pas tout à fait suffisant car on n'a pas besoin d'un enfant pour ça, et il existe bien d'autres façons d'y parvenir. Mais on verra. Nos « pères » font de leur mieux et l'intègrent à leurs activités. Ces scènes sont touchants. Outre la vie commune des personnages, on en apprend davantage sur leur passé et sur la façon dont ils ont rencontré leurs ex, ce qui complète parfaitement le tableau. Les souhaits et les rêves personnels des protagonistes sont également explorés, et cela est tout aussi captivant. Comme il s'agit d'un manga boys' love, les deux pères potentiels se rapprochent naturellement, d'une manière plutôt taquine, créant une tension palpable. Rien de sérieux ne s'est encore produit, et l'avenir nous dira si cela changera. Si vous cherchez quelque chose de différent, ne manquez pas ce titre et cette aventure rocambolesque.Pour l'instant, l'élément BL est à peine perceptible, et c'est plutôt une tranche de vie atypique, mais très intéressante, racontée avec humour et qui semble reposer sur un concept bien pensé.Date de parution : 26 Juin 2026Editions : Taifu Comics