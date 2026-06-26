 Se connecter 
 Se connecter 
 
Pick a Papa tome 1
Publié le 17/07/2026 Dans Bandes Dessinées
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1783812026-819h-5lwAFL._SL1500_.jpg


Pick a Papa (Daraku Kazoku Ron) est un manga en deux tomes publié au Japon aux éditions Shinchoshan. Après sa mort, Ririko laisse derrière elle sa fille de six ans, Meguru. Dans son testament, elle stipule que Meguru doit rencontrer les ex-petits amis de sa mère, Toma et Sentaro, et choisir ensuite l'un d'eux comme père. Selon les dernières volontés de Ririko, aucun test ADN ne sera effectué. Commence alors une période de vie commune mouvementée ! Lequel des deux deviendra soudainement papa ? Comme aucun des deux n'en a vraiment envie, mais que Meguru reste déterminée, une aventure palpitante commence. Vous découvrirez une petite fille de six ans incroyablement résiliente, qui lance des remarques et des commentaires pleins d'esprit, parfois même à vous laisser sans voix.

Nos protagonistes se retrouvent malgré eux dans une situation complètement absurde, créée par leur ex. Comme c'est son dernier souhait, ils obéissent, et c'est là que le chaos commence. Il est fascinant d'observer comment deux « inconnus » vivant ensemble et censés assumer des responsabilités ont géré tout cela. Les protagonistes sont on ne peut plus différents, et ce seul fait est source de nombreux éclats de rire. L'un est studieux, l'autre est un vrai mauvais garçon, du genre à vous claquer la porte au nez. Mais comme on dit, les contraires s'attirent. La benjamine, Meguru, est une enfant plutôt atypique, et c'était la plus réservée, ce qui est compréhensible vu tout ce qu'elle a dû endurer dans sa courte vie. Espérons qu'elle s'ouvrira un peu plus et s'autorisera à ressentir des émotions, car pour l'instant, elle n'est qu'un joli accessoire et la raison même pour laquelle nos personnages principaux sont ensemble. Ce n'est pas tout à fait suffisant car on n'a pas besoin d'un enfant pour ça, et il existe bien d'autres façons d'y parvenir. Mais on verra. Nos « pères » font de leur mieux et l'intègrent à leurs activités. Ces scènes sont touchants. Outre la vie commune des personnages, on en apprend davantage sur leur passé et sur la façon dont ils ont rencontré leurs ex, ce qui complète parfaitement le tableau. Les souhaits et les rêves personnels des protagonistes sont également explorés, et cela est tout aussi captivant. Comme il s'agit d'un manga boys' love, les deux pères potentiels se rapprochent naturellement, d'une manière plutôt taquine, créant une tension palpable. Rien de sérieux ne s'est encore produit, et l'avenir nous dira si cela changera. Si vous cherchez quelque chose de différent, ne manquez pas ce titre et cette aventure rocambolesque.

VERDICT
Pour l'instant, l'élément BL est à peine perceptible, et c'est plutôt une tranche de vie atypique, mais très intéressante, racontée avec humour et qui semble reposer sur un concept bien pensé.

Date de parution : 26 Juin 2026
Editions : Taifu Comics
Plus d'articles dans cette catégorie
16/07/2026 @ 00:41:03
Berserk tome 43
15/07/2026 @ 02:09:06
The Strange Pictures tome 2
14/07/2026 @ 17:24:03
The Strange Pictures tome 1
13/07/2026 @ 14:10:08
Hotel Inhumans tome 1
10/07/2026 @ 14:08:25
The Hitman's Fave tome 1
09/07/2026 @ 15:22:33
Paper-Bag is in Love tome 1
08/07/2026 @ 15:16:01
The Marshal King tome 1
07/07/2026 @ 16:09:31
Dungeon Elf tome 2
06/07/2026 @ 16:00:39
Julie Wood - Saison 2 tome 2 : Secrets de famille
03/07/2026 @ 18:41:47
Strange Lessons by Professor Terror tome 1

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
  Actualités - Archives
 Mobile17-07
OnePlus disparaît officiellement d'Europe et de Belgique
 Windows17-07
Microsoft met fin à la prise en charge de OneDrive pour les anciennes versions de Windows 10.
 Internet17-07
Telegram a perdu son domaine le plus important. Les sanctions américaines ont désactivé t.me dans le monde entier.
 Jeux Vidéos16-07
Test The Prisoner of the Night (PS5) - Un jeu de plateforme horrifique inspiré du folklore brésilien
 Internet16-07
Le Royaume-Uni renonce à interdire les VPN et propose un couvre-feu pour les adolescents.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page