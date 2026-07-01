Berserk tome 43

Berserk est une série d'heroic fantasy japonaise encore en activité aujourd'hui dans l'archipel nippon, avec quarante-trois tomes parus aux éditions Hakusensha. Le rythme de publication a considérablement ralenti ses dernières années et la disparition de Kentaro Miura a amené des doutes sur l'avenir de la série, mais heureusement, son grand ami Kouji Mori (Genesis, Suicide Island) va reprendre les rênes du scénario par la suite. L'intrigue met en scène Guts, un imposant guerrier qui laissent des dizaines de cadavres sur son passage et est armé d'une épée de taille gigantesque. Sur son cou, une marque mystérieuse le condamne à être poursuivi jour et nuit par des démons. Alors que le monde sombre inextricablement dans le chaos, Guts règle ses comptes avec les forces démoniaques qui resserrent leur emprise sur la destinée des hommes.Par une nuit de pleine lune, Griffith apparaît sur l'île des fées. Guts l'attaque aussitôt, mais ses coups sont impuissants face à la puissance de Griffith, et Casca lui est arrachée… De plus, l'apparition de Griffith provoque l'effondrement de Elf Helms, la séparant du monde des mortels. Les sorcières restées sur place parviennent à s'échapper par bateau, mais sont attaquées par les Kushans… La raison pour laquelle les Kushans ont attaqué le navire était compréhensible, mais il est troublant que Daiba s'en soit servi comme prétexte pour capturer Guts. Silat lui en veut, mais il ne semble pas être du genre à retenir quelqu'un par simple rancune. La raison pour laquelle Silat emprisonne Guts est bien celle qu'il prétend. Il est toutefois surprenant que Guts n'ait opposé aucune résistance lors de sa capture. On peut parfaitement comprendre ce qu'a dû ressentir Isidro, surtout qu'il croyait en l'esprit indomptable de Guts. Mais nous sommes également compréhensible envers le désespoir de Guts. Le lien qu’il croyait avoir enfin tissé avec Casca s’est brisé en un instant, et l’épée en laquelle il avait toujours cru s’est révélée inutile. Ce désespoir l’a complètement anéanti. Malgré tout, en tant que lecteur qui a suivi la série depuis le début, il y a de quoi être choqué… Il semblerait que Schierke soit la clé pour sauver le cœur de Guts. Dans ce tome, Schierke, qui a dormi tout ce temps, retrouvera-t-elle Casca et résoudra-t-elle le problème ? Ou bien sauvera-t-elle l'esprit de Guts, apparemment prisonnier quelque part… ? Hmm, le mystère reste entier. Et puis il y a Guts. Son talent à l'épée n'aurait peut-être pas suffi à atteindre Griffith, mais s'il parvient à mobiliser tous les contacts qu'il a tissés, peut-être y arrivera-t-il ? A priori, Guts devrait plus que jamais compter sur son entourage. Parce qu'ils sont actuellement au plus profond du désespoir, espèrons que tout le monde parviendra à s'en sortir. Difficile de croire que l’histoire se termine ainsi, mais si M. Miura a dit que c’était nécessaire, alors ça l’était. Guts est emprisonné en terre étrangère (avec l’apparition inattendue de Rickert et Erika !) dans un lieu ressemblant à la Salle du Temps Hyperbolique. Affrontera-t-il ses propres ténèbres ? Ou les ténèbres viendront-elles de l’extérieur ? Et que pensera Puck, qui a passé le plus de temps avec lui jusqu’à présent, de cette séparation ? Ou peut-être ne pensera-t-il à rien du tout. ? Guts, l'épéiste noir, se bat au péril de sa vie pour vaincre Griffith, l'unique être démoniaque, le Faucon de Lumière. Après son combat contre Griffith sur l'Île des Fées, qu'il croyait sûre, Guts est submergé par le désespoir et son âme se vide de toute substance. Que lui réservent ses retrouvailles avec le Kushan, un ennemi qu'il a affronté par le passé ? Suite au décès de l'auteur original, Kentaro Miura, l'histoire est poursuivie par son ami proche, Koji Mori, et ses assistants du Studio Gaga. Si le design des personnages laisse encore à désirer, le niveau de détail s'est accru et le style graphique est plus dense. L'intrigue semble prendre un tournant majeur, et le prochain tome est prévu pour 2027 au Japon (2028 en France ?), les lecteurs vont mourir d'attendre !Ce volume raconte le désespoir de Guts. Il l'a déjà connu d'innombrables fois, mais cette fois, son esprit est complètement brisé. Dans le volume 43, Guts parle à peine ! C'est dire à quel point il est déprimé. Et pour cause : il n'a pas réussi à toucher Griffith, et Casca, son pilier émotionnel, lui a été arrachée sous ses yeux. C'est douloureux pour les lecteurs aussi. D'après la postface, ce désespoir est absolument nécessaire à Guts. Maintenant qu'il a retrouvé Rickert et les autres, on peut espérer un retour en force et des développements passionnants à mesure que Guts se rétablit.Date de parution : 01 Juillet 2026Editions : Glenat Manga