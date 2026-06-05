The Strange Pictures tome 2

The Strange Pictures (Hen na E) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu quatre tomes à ce jour aux éditions Ichijinsha. Sasaki, étudiant, croise par hasard son ami Kurihara. Tous deux sont membres d'un club d'occultisme. Kurihara lui confie avoir découvert un blog inquiétant. Intrigué, Sasaki le consulte le soir même et découvrir un message inquiétant : « Le crime que tu as commis », accompagné de dessins réalisés par Yuki, la femme du blogueur. Au premier abord, il semble s'agir du journal intime d'un jeune homme dont l'épouse est enceinte. Cependant, les dessins de cette dernière dissimulent de lourds secrets. Seul leur déchiffrement permettra de percer le mystère…Yuuta Konno peint un tableau à la maternelle pour la fête des mères. Il représente Naomi souriante, Yuuta elle-même et l'immeuble où ils habitent. Mais pour une raison mystérieuse, leur appartement est recouvert de peinture grise… Sur le chemin du retour, ils sont de nouveau suivis par une voiture suspecte… Quel lien existe-t-il entre le tableau de Yuuta, qui enveloppe la pièce de brume, et la personne qui les traque ? La suite était absolument fantastique et nous a une fois de plus captivé. Au début, nous étions un peu perplexe car nous ne comprenions pas bien pourquoi l'histoire continuait de la même manière que le premier tome, mais il faut se laisser porter par l'histoire et c'était la meilleure décision à prendre. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter ; tout s'éclaircira au fil de l'intrigue, alors persévérez. Nous suivons des protagonistes complètement différents cette fois-ci, et par conséquent, les personnages secondaires, les décors et les défis sont également différents. Cependant, la série reste fidèle à son concept, et nous avons encore une fois une image à analyser. Nous sommes toujours étonnés de tout ce qu'on peut tirer d'une simple image ; on sous-estime systématiquement ce pouvoir. Il y a de quoi être être profondément impressionné par le raisonnement et les nombreux liens établis car tout le monde ne pourra pas en faire autant. Les conclusions ont d'ailleurs paru parfaitement logiques, et même si certains passages semblaient un peu tirés par les cheveux, cela n'a en rien diminué le suspense ni notre curiosité. On ignore quel talent est nécessaire pour une telle analyse, ni même si ce serait possible dans la réalité, mais nous adorerions en être capable. Nous avons également trouvé de nombreuses informations intéressantes dont nous n'avons pas vérifié l'authenticité, mais qui apparaissent tout à fait plausibles et auxquelles nous croyons donc sans hésitation. On apprécie beaucoup le concept de la série jusqu'à présent. Au début, ça semblait sans rapport, mais en fait, c'était lié au premier épisode. Et… c'est flippant à bien des égards. La plus grande surprise de ce volume ? Celle qu'ils prenaient pour la mère de Yuuta était en réalité sa grand-mère. Son visage marqué par le temps, sans maquillage, était saisissant. Et pourquoi a-t-elle poignardé quelqu'un simplement parce qu'il lui paraissait suspect ?Ce volume est captivant, l'atmosphère aussi dangereuse que prenante, et nous sommes suis déjà impatient de découvrir la suite, car le suspense était insoutenable. On recommande cette série à tous ceux qui aiment résoudre des énigmes, élaborer leurs propres hypothèses et théories, et qui sont impatients de voir comment l'histoire se dévoile, car chaque tome nous apporte une nouvelle pièce du puzzle.Date de parution : 05 Juin 2026Editions : Kana