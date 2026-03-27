The Strange Pictures tome 1

The Strange Pictures (Hen na E) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu quatre tomes à ce jour aux éditions Ichijinsha. Sasaki, étudiant, croise par hasard son ami Kurihara. Tous deux sont membres d'un club d'occultisme. Kurihara lui confie avoir découvert un blog inquiétant. Intrigué, Sasaki le consulte le soir même et découvrir un message inquiétant : « Le crime que tu as commis », accompagné de dessins réalisés par Yuki, la femme du blogueur. Au premier abord, il semble s'agir du journal intime d'un jeune homme dont l'épouse est enceinte. Cependant, les dessins de cette dernière dissimulent de lourds secrets. Seul leur déchiffrement permettra de percer le mystère…Après les maisons hantées, voici maintenant des images si incroyablement étranges qu'il est passionnant de percer leurs secrets parfois macabres et inquiétants ! Avant de lire le livre, certains pourraient craindre que ce spin-off ne soit qu'une pâle copie de The Strange House. Mais c'est tout le contraire ! Les deux œuvres partagent une atmosphère oppressante et incroyablement dense, qui crée une ambiance d'horreur subtile sans recourir aux clichés habituels du genre, et une analyse brillante des cas individuels. Entre analyses psychologiques et messages cachés qui vous glacent le sang une fois déchiffrés, les images laissent une grande place à l'interprétation, que vous, lecteur, contribuez à façonner ! Par conséquent, notre protagoniste étudiant, Sasaki, est brillamment écrit. Il sait généralement exactement ce que nous, lecteurs, apprenons ou déduisons par nous-mêmes. Une vieille connaissance, en revanche, nous offre matière à réflexion, nous laissant régulièrement bouche bée et sans voix ! Bref, ce style narratif sophistiqué est une formule éprouvée de la série précédente, incroyablement plaisante grâce à ses nombreux rebondissements ! Les différentes méthodes d'analyse d'images étaient vraiment intéressantes, et nous avons appris pas mal de choses. Il est particulièrement appréciable que la série nous encourage à résoudre le mystère nous-mêmes et à déceler les indices cachés. Ce mélange de suspense psychologique, d'atmosphère sombre et de rebondissements ingénieux donne l'impression de découvrir constamment de nouveaux secrets. Bien que la présentation et le concept rappellent The Strange House, Strange Pictures adopte une approche unique et utilise l'idée des images mystérieuses d'une manière vraiment créative. Le but final n'est pas encore clair, mais ce premier tome est passionnant, palpitant, mystérieux et brillamment construit. Nous n'aurions jamais imaginé qu'on puisse déduire autant de détails sur une personne à partir d'une simple photo ou d'un article de blog, et en apprendre autant sur elle sans jamais l'avoir rencontrée. C'était à la fois fascinant et troublant, et cela pousse à réfléchir davantage à ce que l'on révèle de soi-même en partageant ses pensées les plus intimes.Cette nouvelle série d'Uketsu est au moins aussi palpitante que « The Strange House ». Des dessins énigmatiques révèlent un message troublant concernant un crime. Le lecteur est immédiatement happé par le mystère et ne peut imaginer l'ampleur du dénouement. Bien que la structure narrative soit similaire à celle de « The Strange House », ce manga captivera autant les fans de la première heure que les nouveaux lecteurs. Le dessin met particulièrement en valeur les détails des entrées et images énigmatiques du blog. Quiconque aime résoudre des mystères et percer des secrets devrait absolument lire ce manga.Date de parution : 27 Mars 2026Editions : Kana