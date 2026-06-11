Unit4 lance « AI for Your World », une initiative sans engagement destinée aux organisations de services professionnels

Publié le 14/07/2026 Dans Press Releases
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Unit4, leader des applications Cloud de gestion dédiées aux sociétés centrées sur l’humain, annonce aujourd’hui le lancement d’une initiative permettant aux nouveaux clients comme aux clients existants d’Unit4 ERP de tester, sans engagement, ses capacités d’intelligence artificielle spécialement conçues pour les secteurs de services, à condition de s’inscrire avant décembre 2026.
Avec cette initiative, Unit4 entend aider les entreprises de taille intermédiaire à exploiter le potentiel de l’IA afin de stimuler l’innovation, réduire les tâches manuelles et répétitives, améliorer la prise de décision et développer des cas d’usage concrets à forte valeur ajoutée. L’objectif : permettre aux équipes de consacrer davantage de temps aux activités qui comptent réellement.
À l’issue de l’initiative, le 31 août 2027, les clients auront la possibilité soit de souscrire un abonnement aux fonctionnalités d’IA de Unit4, soit d’en interrompre l’utilisation. Unit4 est toutefois convaincu que l’expérimentation continue constitue une étape essentielle pour permettre aux entreprises de taille intermédiaire de tirer pleinement parti de l’intelligence artificielle.
Dans le cadre du programme « AI for Your World », les clients auront accès à Ava, l’agent virtuel avancé de Unit4, capable de répondre à des requêtes formulées en langage naturel via des outils tels que Microsoft Teams. Ava fournit directement aux utilisateurs des tâches, des recommandations et des informations pertinentes, sans qu’ils aient besoin de naviguer entre différentes applications.
Les capacités d’IA seront disponibles à travers l’ensemble de la plateforme Unit4 ERPx, couvrant les processus financiers, RH, achats et gestion de projets. Les clients bénéficieront d’un accès complet aux outils d’IA de Unit4, assorti d’un plafond d’utilisation raisonnable suffisamment élevé pour permettre un usage quotidien sans risque de coûts imprévus.
Pour bénéficier de ces fonctionnalités sans engagement d’abonnement, les nouveaux clients comme les clients existants devront s’inscrire avant le 31 décembre 2026. Ils pourront interrompre leur participation à tout moment jusqu’au 31 août 2027.
« Les entreprises de taille intermédiaire ont toujours été un moteur de croissance pour les économies du monde entier, et nous souhaitons contribuer à faire émerger une nouvelle génération de champions du mid-market propulsés par l’IA », déclare Simon Paris, CEO de Unit4. « L’initiative AI for Your World illustre notre volonté d’aider nos clients à expérimenter les possibilités offertes par l’intelligence artificielle sans se préoccuper de contraintes contractuelles. Nous sommes convaincus que cette approche sans engagement accélérera l’innovation et la productivité, tout en redonnant du temps aux équipes pour se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. »
Une approche de l’IA fondée sur quatre principes :
« L’IA ne sera réellement efficace pour les entreprises de taille intermédiaire que si elle repose sur une baseintelligente capable de comprendre les spécificités de leur secteur d’activité », ajoute Claus Jepsen, CTO de Unit4. « Avec ERPx, nos clients disposent déjà d’une longueur d’avance, car notre IA a été conçue pour répondre à leurs besoins réels. Plus elle est impliquée dans les processus, plus elle devient performante, tout en préservant la mémoire organisationnelle et en renforçant la productivité. La solution est entièrement auditable, protège les données et aide les organisations à répondre aux exigences réglementaires. Son architecture indépendante des modèles évite également toute dépendance à une technologie ou à un fournisseur de LLM spécifique. »
Avec cette initiative, Unit4 entend aider les entreprises de taille intermédiaire à exploiter le potentiel de l’IA afin de stimuler l’innovation, réduire les tâches manuelles et répétitives, améliorer la prise de décision et développer des cas d’usage concrets à forte valeur ajoutée. L’objectif : permettre aux équipes de consacrer davantage de temps aux activités qui comptent réellement.
À l’issue de l’initiative, le 31 août 2027, les clients auront la possibilité soit de souscrire un abonnement aux fonctionnalités d’IA de Unit4, soit d’en interrompre l’utilisation. Unit4 est toutefois convaincu que l’expérimentation continue constitue une étape essentielle pour permettre aux entreprises de taille intermédiaire de tirer pleinement parti de l’intelligence artificielle.
Dans le cadre du programme « AI for Your World », les clients auront accès à Ava, l’agent virtuel avancé de Unit4, capable de répondre à des requêtes formulées en langage naturel via des outils tels que Microsoft Teams. Ava fournit directement aux utilisateurs des tâches, des recommandations et des informations pertinentes, sans qu’ils aient besoin de naviguer entre différentes applications.
Les capacités d’IA seront disponibles à travers l’ensemble de la plateforme Unit4 ERPx, couvrant les processus financiers, RH, achats et gestion de projets. Les clients bénéficieront d’un accès complet aux outils d’IA de Unit4, assorti d’un plafond d’utilisation raisonnable suffisamment élevé pour permettre un usage quotidien sans risque de coûts imprévus.
Pour bénéficier de ces fonctionnalités sans engagement d’abonnement, les nouveaux clients comme les clients existants devront s’inscrire avant le 31 décembre 2026. Ils pourront interrompre leur participation à tout moment jusqu’au 31 août 2027.
« Les entreprises de taille intermédiaire ont toujours été un moteur de croissance pour les économies du monde entier, et nous souhaitons contribuer à faire émerger une nouvelle génération de champions du mid-market propulsés par l’IA », déclare Simon Paris, CEO de Unit4. « L’initiative AI for Your World illustre notre volonté d’aider nos clients à expérimenter les possibilités offertes par l’intelligence artificielle sans se préoccuper de contraintes contractuelles. Nous sommes convaincus que cette approche sans engagement accélérera l’innovation et la productivité, tout en redonnant du temps aux équipes pour se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. »
Une approche de l’IA fondée sur quatre principes :
- Conçue pour votre réalité métier : La plupart des ERP enregistrent ce qui s’est passé. ERPx va plus loin : grâce à quarante années d’expertise sectorielle intégrées au cœur même de la plateforme, il comprend la signification des données qu’il traite. Cette intelligence métier native permet aux organisations de déployer plus rapidement des processus sectoriels préconfigurés et de bénéficier d’un ERP qui raisonne à partir du contexte métier, plutôt que d’un système nécessitant une personnalisation complexe.
- Vous gardez le contrôle : La gouvernance est intégrée à l’architecture de la solution dès sa conception. Chaque action reste encadrée par les règles de l’organisation, grâce à des mécanismes de politiques, de seuils et de délégation. Toutes les décisions sont attribuables à un utilisateur identifié et entièrement traçables, simplifiant ainsi les audits. Les données demeurent protégées grâce à l’isolation des environnements clients, à la résidence des données et à l’absence d’utilisation des données clients pour l’entraînement de modèles publics de type LLM.
- Une intelligence qui progresse avec l’usage : Plus ERPx participe aux processus de l’entreprise, plus il gagne en pertinence. Chaque cycle — qu’il s’agisse de l’engagement des collaborateurs, de la gestion des subventions, des contrats ou de la paie — enrichit les modèles dans le respect du cadre réglementaire et des données propres à chaque client. Ava orchestre les agents IA à travers les domaines financiers, RH et projets afin d’offrir une vision coordonnée et d’identifier plus rapidement les signaux faibles et les risques potentiels.
- Prête pour l’avenir : L’intelligence artificielle évolue rapidement. C’est pourquoi Unit4 a adopté une approche indépendante des modèles. La couche de contexte métier est dissociée des modèles sous-jacents, permettant d’intégrer de nouvelles capacités sans devoir reconstruire la plateforme. Cette architecture facilite également l’adaptation continue aux nouvelles réglementations et exigences de gouvernance.
« L’IA ne sera réellement efficace pour les entreprises de taille intermédiaire que si elle repose sur une baseintelligente capable de comprendre les spécificités de leur secteur d’activité », ajoute Claus Jepsen, CTO de Unit4. « Avec ERPx, nos clients disposent déjà d’une longueur d’avance, car notre IA a été conçue pour répondre à leurs besoins réels. Plus elle est impliquée dans les processus, plus elle devient performante, tout en préservant la mémoire organisationnelle et en renforçant la productivité. La solution est entièrement auditable, protège les données et aide les organisations à répondre aux exigences réglementaires. Son architecture indépendante des modèles évite également toute dépendance à une technologie ou à un fournisseur de LLM spécifique. »