ESET Research découvre des vulnérabilités dans les shims UEFI compromettant le démarrage sécurisé des appareils

Publié le 14/07/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Le 14 juillet 2026 — Les chercheurs d'ESET découvrent 11 chargeurs de démarrage UEFI vulnérables, signés par Microsoft, permettant de contourner le démarrage sécurisé UEFI en exploitant des failles de sécurité ayant déjà une dizaine d'années. Les chargeurs de démarrage UEFI sont de petits fragments de code développés comme interface entre le firmware UEFI de la carte mère et le système d'exploitation. Les chargeurs vulnérables, versions 0.9 et inférieures, peuvent être utilisés pour contourner le démarrage sécurisé UEFI sur toute machine UEFI faisant respectant le certificat de l'autorité de certification tierce Microsoft Corporation UEFI CA 2011, peu importe le système d'exploitation installé. Lors du démarrage du système, ces chargeurs peuvent être utilisés pour exécuter du code non fiable, permettant à des attaquants de déployer des kits de démarrage UEFI malveillants, même sur des systèmes où le démarrage sécurisé UEFI est activé. ESET a signalé cela au CERT/CC ; les applis UEFI vulnérables ont ensuite été enlevées du système.
Les failles découvertes proviennent de divers outils et logiciels, dont des logiciels de diagnostic PC, des distributions Linux et d'autres utilitaires UEFI. L'exploitation de cette vulnérabilité ne se limite pas aux systèmes avec du logiciel ou du système d'exploitation affecté. Les attaquants peuvent aussi déployer leur propre copie sur n'importe quel système UEFI disposant du certificat UEFI tiers de Microsoft.
« Ces anciens modules sont dangereux, non par une vulnérabilité inédite, mais parce qu’aucune nouvelle vulnérabilité n'est nécessaire pour contourner le démarrage sécurisé UEFI. Un attaquant n'a besoin d'aucune technique d'exploitation complexe : une copie d'un ancien fichier binaire de module d'adaptation, considéré comme fiable mais non révoqué, et une compréhension basique du fonctionnement des modules d'adaptation UEFI suffisent. Ainsi, ils contournent une fonctionnalité sécuritaire aussi essentielle que le démarrage sécurisé UEFI », explique Martin Smolár, le chercheur d’ESET, qui a découvert ces modules d'adaptation vulnérables. « Pour aider à comprendre l’impact que de tels shims peuvent avoir sur les systèmes protégés par UEFI Secure Boot, le rapport examine des problèmes spécifiques dans les shims signalés et facilement exploitables, mettant en évidence la taille de la surface d’attaque qu’ils exposent », ajoute Smolár.
Au fil du temps, le chargeur de démarrage UEFI shim a évolué grâce à l'introduction d'améliorations et de fonctionnalités de sécurité dans les versions successives du dépôt UEFI shim. De nombreux fournisseurs tiers ont aussi utilisé des versions disponibles du code source du shim pour créer leurs propres binaires, qu'ils ont ensuite soumis à Microsoft pour signature. C’est courant et correspond à la conception initiale des shims. Mais la révocation des shims signés par Microsoft et devenus obsolètes n'a pas suffisamment été prise en compte, car beaucoup peuvent, d’après leur conception, être utilisés pour éviter des mécanismes de sécurité plus récents.
Ces vulnérabilités peuvent être bloquées en utilisant les dernières révocations UEFI de Microsoft. Les systèmes Windows devraient être mis à jour automatiquement. Pour Linux, les mises à jour sont disponibles via le service Linux Vendor Firmware. Pour des recommandations plus générales sur la protection contre (du moins la détection) l'exploitation de chargeurs de démarrage UEFI signés vulnérables inconnus et le déploiement de kits de démarrage UEFI, consultez le blog d’ESET Research “Under the cloak of UEFI Secure Boot: Introducing CVE-2024-7344.”
Découvrez plus de détails concernant les vulnérabilités UEFI shims dans le blog “Forgotten UEFI shims undermining Secure Boot,” sur www.WeLiveSecurity.com . Suivez ESET Research sur
Twitter (today known as X), BlueSky, et Mastodon for les toutes dernières nouvelles.
A propos d’ESET
ESET® offre une cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant même qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET garde une longueur d'avance sur les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, et protège les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers dans un monde toujours plus piloté par l'IA. Qu'il s'agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, les solutions et services ESET, basés sur l'IA et conçus pour le cloud, sont extrêmement efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multifacteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises sont assurées. L'environnement numérique en constante évolution exige une approche novatrice : ESET s'engage à mener des recherches de pointe et à fournir une veille sur les menaces performante, soutenue par des centres de R&D et un solide réseau de partenaires internationaux. Pour plus d'informations, consultez www.eset.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux, nos podcasts et nos blogs et www.eset.com/be-fr.
Les failles découvertes proviennent de divers outils et logiciels, dont des logiciels de diagnostic PC, des distributions Linux et d'autres utilitaires UEFI. L'exploitation de cette vulnérabilité ne se limite pas aux systèmes avec du logiciel ou du système d'exploitation affecté. Les attaquants peuvent aussi déployer leur propre copie sur n'importe quel système UEFI disposant du certificat UEFI tiers de Microsoft.
« Ces anciens modules sont dangereux, non par une vulnérabilité inédite, mais parce qu’aucune nouvelle vulnérabilité n'est nécessaire pour contourner le démarrage sécurisé UEFI. Un attaquant n'a besoin d'aucune technique d'exploitation complexe : une copie d'un ancien fichier binaire de module d'adaptation, considéré comme fiable mais non révoqué, et une compréhension basique du fonctionnement des modules d'adaptation UEFI suffisent. Ainsi, ils contournent une fonctionnalité sécuritaire aussi essentielle que le démarrage sécurisé UEFI », explique Martin Smolár, le chercheur d’ESET, qui a découvert ces modules d'adaptation vulnérables. « Pour aider à comprendre l’impact que de tels shims peuvent avoir sur les systèmes protégés par UEFI Secure Boot, le rapport examine des problèmes spécifiques dans les shims signalés et facilement exploitables, mettant en évidence la taille de la surface d’attaque qu’ils exposent », ajoute Smolár.
Au fil du temps, le chargeur de démarrage UEFI shim a évolué grâce à l'introduction d'améliorations et de fonctionnalités de sécurité dans les versions successives du dépôt UEFI shim. De nombreux fournisseurs tiers ont aussi utilisé des versions disponibles du code source du shim pour créer leurs propres binaires, qu'ils ont ensuite soumis à Microsoft pour signature. C’est courant et correspond à la conception initiale des shims. Mais la révocation des shims signés par Microsoft et devenus obsolètes n'a pas suffisamment été prise en compte, car beaucoup peuvent, d’après leur conception, être utilisés pour éviter des mécanismes de sécurité plus récents.
Ces vulnérabilités peuvent être bloquées en utilisant les dernières révocations UEFI de Microsoft. Les systèmes Windows devraient être mis à jour automatiquement. Pour Linux, les mises à jour sont disponibles via le service Linux Vendor Firmware. Pour des recommandations plus générales sur la protection contre (du moins la détection) l'exploitation de chargeurs de démarrage UEFI signés vulnérables inconnus et le déploiement de kits de démarrage UEFI, consultez le blog d’ESET Research “Under the cloak of UEFI Secure Boot: Introducing CVE-2024-7344.”
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