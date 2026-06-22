Développé par Sagitta Studios, Secret Paws – Cozy Appartements et la suite de Secret Paws - Cozy Offices. La principale différence est qu'on ne vous demandera pas de trouver exclusivement de nombreux félins cachés parmi des chaises, des stylos et des bureaux. C'est désormais dans des appartements isométriques colorés que se dissimulent les matous. Si vous n'avez joué au précédent épisode, il s'agit davantage un jeu d'objets cachés qu'un titre de réflexion pur et dur. Le principe est clair dès le départ, grâce à un titre éloquent et au peu de fioritures employées par cette production. Le menu initial permet de choisir le niveau, en choisissant entre deux bureaux de six pièces chacun. Une fois cela fait, nous serons catapultés dans la première salle, dont les commandes sont indiquées par une légende à l'écran et un compteur en haut à gauche qui révèle le nombre de chats cachés dans la pièce. La caméra est isométrique, ce qui crée des effets de perspective intéressants, rendant certains félins visibles uniquement sous certains angles. Le gameplay de Secret Paws – Cozy Offices est résolument linéaire : sur les douze niveaux, la vue est semi-fixe. Les boutons latéraux permettent de zoomer et dézoomer librement, et de faire pivoter la caméra par paliers de 45 degrés. Ainsi, on peut examiner l'environnement pour trouver les chats cachés. On peut également interagir avec certains éléments, comme les tiroirs et les fenêtres, pour une recherche encore plus approfondie . Une fois tous les chats d'une pièce trouvés, on passe à la suivante, selon la même formule. Et le placement des chats est judicieux, ils se fondent dans le décor par leur taille, leur couleur ou leur emplacement, mais rarement de manière frustrante.Ne vous attendez pas à des variations sur le thème, car Secret Paws – Cozy Appartements n'en propose aucune. Vous pouvez utiliser une aide à la recharge pour surligner les chats difficiles à voir en rouge et inspecter différentes pièces : une salle de bain, une cuisine, une chambre et, bien sûr, des bureaux. Le jeu propose trois appartements contenant quatorze pièces au total, avec entre soixante-dix et quatre-vingt chats dissimulés par salles. Malgré cela, le jeu parvient à vous occuper pendant environ une heure, divertissant et stimulant les fans du genre. Bien que le jeu soit très basique, son prix abordable et son style graphique agréable et coloré en font un excellent choix pour les amateurs de jeux d'objets cachés. La bande-son chaleureuse rend la chasse agréable. Bien que certains chats soient difficiles à repérer, les indices garantissent une expérience jamais frustrante et permettent à chacun de résoudre les douze énigmes (comme trouver la clé pour ouvrir une porte verrouillée). Mais oui, quelques trucs sont bancals : le zoom ne suit pas la rotation, donc regarder le même endroit sous un angle différent est gênant. De plus, certains objets interactifs ne sont pas très intuitifs : par exemple, qui cache des chats dans une plante ou sous un chapeau au hasard sans aucun indice visuel alors que le reste est si intuitif ? Ce serait également utile si dans la liste des salles du menu principal, il y avait une sorte d'indication des salles qui ont été terminées. De plus, comme les chats deviennent violets lorsqu'on clique dessus, il est parfois facile de confondre les chats violets avec ceux cliqués. Si vous hésitez encore, il est possible d'essayer gratuitement 50 minutes de jeu gratuites sur la version Steam du jeu.Secret Paws - Cozy Appartements est plus ou moins le même jeu que Cozy Offices, si ce n'est que le cadre à changer. Dans une ambiance chaleureuse et des environnements 3D interactifs, vous pouvez ouvrir tiroirs, portes et armoires pour trouver tous les matous. Malgré la courte durée de vie, le titre fonctionne bien et remplit parfaitement son office de passe-temps.