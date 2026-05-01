L'amour d'Internet pour les chatons s'est désormais cristallisé dans le firmament virtuel de nos vies, au point de se transformer en un mème métaphysique. Les chats, en plus d'être des créatures immensément expressives, mystérieuses et fascinantes, occupent une place prépondérante sur Internet. Essayez de chercher des vidéos de chats drôles, et même neuf vies ne suffiraient probablement pas à toutes les visionner. Au-delà de ce flot de pensées félines, Stray s'est immédiatement révélé être un projet extrêmement inspiré, doté d'une approche artistique raffinée, hors du commun malgré les nombreuses interrogations quant à sa faisabilité : un jeu où l'on incarne un petit chaton errant est assurément intrigant, mais sera-t-il aussi amusant ? Comme si un adorable chaton en protagoniste ne suffisait pas, Stray bénéficie d'un magnétisme supplémentaire grâce à son univers cyberpunk post-apocalyptique , débordant de néons et de charme. Une décadence éblouissante, symbole de l'échec humain qui se matérialise dans la dystopie intrinsèque du cyberpunk . Malgré son postulat indéniablement complexe et ses riches fils narratifs, Stray , manette en main, est une aventure simple et très linéaire qui tire parti de l'absence de narration, malgré les nombreux dialogues, créant un monde presque incompréhensible pour notre jeune protagoniste. Dans Stray , comme vous le savez sans doute, nous incarnons un petit chaton errant, séparé de sa famille suite à un accident. Dès les premières étapes du jeu, nous sommes catapultés dans un monde obscur, privé de lumière du soleil : les bas-fonds d'une cité souterraine, vestiges d'un monde disparu. Les seuls habitants sont des androïdes qui, d'une manière ou d'une autre, ont acquis une véritable âme, passant d'un état purement robotique à une conscience véritable, des liens affectifs et, dans certains cas, des convictions religieuses. Au-delà de son aspect félin et instinctif, Stray est un jeu qui recherche la cohérence dans son univers. Notre petit compagnon a, de par sa nature, des limitations cognitives, et pour pallier ce manque, il est immédiatement rejoint par un petit androïde nommé B-12 . Cet appareil a des implications à la fois sur le gameplay et le récit : grâce à B-12, le joueur pourra comprendre le monde du jeu, communiquer avec d'autres personnages, collecter des objets et gérer un inventaire certes modeste, mais bien pratique. Cette subtilité est très intéressante ; elle ne remet pas en cause la dissonance entre gameplay et narration du jeu, mais parvient à créer un dispositif logique et plausible pour donner vie à une aventure tangible.Dans Stray, notre chat sans nom est simplement un chat, et non une créature surnaturelle, et la manière dont BlueTwelve Studio a réussi à construire une aventure crédible sur ce postulat est tout simplement remarquable. Nous découvrons rapidement que nous nous trouvons dans une ville « recouverte » d'un immense couvercle métallique, suite à l'apocalypse humaine. Cet état de confinement est si profond qu'il a engendré une véritable croyance, presque religieuse, au sein de la communauté robotique qui l'habite. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'existence de ce qu'on appelle « l'Au-delà », fait de ciels bleus, d'une nature luxuriante et d'une vie foisonnante, tandis que d'autres androïdes pensent qu'il ne s'agit que d'une légende, d'un rêve impossible. La simple présence d'un chaton dans cette ville inorganique est donc la preuve qu'il existe quelque chose au-delà des murs et de la voûte métallique. C'est sur ces mots que commence l'aventure de Stray . Comme mentionné précédemment, au-delà de l'attrait de son univers, de son concept et de son histoire, Stray est une aventure très linéaire. L'interaction est réduite au minimum, privilégiant une expérience proche du simulateur de marche , bien que ponctuée de séquences plus intenses et, à certains moments, de phases d'infiltration , elles aussi extrêmement basiques. Stray peine clairement à s'imposer dans le jeu vidéo, en partie à cause d'un système de contrôle trop rudimentaire et en partie à cause d'interactions avec le monde beaucoup trop rigides et contraintes. Par exemple, il n'y a pas de saut libre : vous ne pouvez pas sauter n'importe où ni n'importe comment ; vous devez seulement appuyer sur le bouton de saut à proximité des plateformes désignées. La liberté est bien présente et la verticalité est bien implémentée ; cependant, vous ne pouvez sauter que lorsque le jeu le permet. Si vous pensiez explorer le monde en sautant partout, oubliez ça. Cette limitation n'est pas particulièrement difficile à accepter, mais elle restreint considérablement la liberté du joueur et uniformise même le petit élément de plateforme, à peine perceptible, qui constitue l'essence même du jeu. Par conséquent, il ne sera plus nécessaire de réfléchir attentivement au moment et à la manière de sauter ; il suffira d'appuyer sur B près d'un rebord et le tour est joué : pas d'équilibre, pas de dégâts de chute, rien du tout.L'expérience Stray repose presque entièrement sur la beauté de son univers, son histoire et sa direction artistique. Côté gameplay, le jeu de BlueTwelve Studios brille rarement, et lorsqu'il excelle, c'est à cause d'un système de contrôle parfois imprécis. L'aventure reste néanmoins fluide, et la progression et le scénario ne rencontrent aucune difficulté particulière jusqu'au générique de fin. L'expérience est assez courte : une première partie peut durer de 5 à 6 heures, même si vous avez la liberté d'explorer, de collectionner des objets et d'accomplir quelques quêtes annexes. Stray est assurément une expérience intéressante et si la version Switch souffrait de certaines limitations, ce n'est plus le cas sur Switch 2, offrant ainsi l'expérience portable ultime et une version du titre à la hauteur des autres plateformes. Le jeu inclut également un mode souris, et bien que l'idée soit originale, elle n'apporte pas suffisamment de nouveautés pour en faire le mode de jeu optimal. Au-delà de ses limitations de gameplay, Stray est un titre qui témoigne d'un véritable amour pour le monde félin. Il propose une multitude d'interactions avec l'environnement, inspirées des habitudes de nos petits compagnons à quatre pattes : leur attirance pour les boîtes, leur besoin d'aiguiser leurs griffes sur n'importe quelle surface, et la possibilité de jouer, même de façon limitée, avec certains objets rencontrés au fil de l'aventure. Stray esquisse également un système de combat rudimentaire tout au long de l'aventure ; il ne s'agit pas d'un véritable système de combat , mais plutôt d'une aide précieuse pour affronter les Zurks , des créatures qui menacent la petite ville et sont capables de dévorer même le métal qui compose les androïdes. Nous aurions aimé pouvoir nous défendre plus activement, peut-être avec quelques griffes ou la capacité de mordre, de tendre des embuscades, et toutes ces aptitudes qui font des chats des créatures si redoutables dans le monde animal. De ce point de vue, Stray est assurément un petit bijou qui mérite d'être découvert. S'immerger dans un monde silencieux et surréaliste à travers les yeux d'un petit félin est une expérience totalement inédite ; nous aurions préféré une structure de jeu beaucoup plus solide et dynamique, certainement moins passive que celle proposée.D'un point de vue technique, l'attention portée aux détails par l'équipe française dans Stray saute aux yeux. Visuellement, Stray est un titre magnifique, grâce à un style artistique superbe et un éclairage méticuleusement travaillé, notamment les reflets. Si le jeu n'est pas époustouflant graphiquement – certains détails de textures laissent à désirer –, l'expérience globale est véritablement captivante. La qualité graphique reste constante tout au long du jeu, et certains paysages sont tout simplement impressionnants. Avec une fréquence d'images stable à 30 images par seconde , nous n'avons rencontré aucun problème particulier lors de nos tests sur Nintendo Switch 2, même si nous aurions aimé pouvoir profiter d'une animation à 60 fps comme sur PS5 et Xbox Series. La version Switch 2 tourne en 4K en mode téléviseur et en 1080p en mode portable. Même en termes de stabilité, Stray est un titre très solide et bien conçu. L'interface minimaliste et la gestion de l'inventaire s'intègrent parfaitement au design du jeu. De ce point de vue, Stray est un titre très simple qui ne requiert pas une attention particulière ; il aurait donc été inutile de proposer une interface plus élaborée. La musique, cependant, représente le point fort du jeu. Stray est un jeu sans dialogues, uniquement composé de textes échangés avec les androïdes rencontrés. L'expérience audiovisuelle est donc primordiale. La bande originale, accompagnée de musique d'ambiance, de bruits ambiants et d'un arrière-plan sonore constant, offre à Stray une ambiance sonore quasi parfaite, toujours juste et parfaitement intégrée. En conclusion, Stray reste l'un des titres les plus intéressants de l'été 2022. Fascinant et inspirant, c'est une expérience qui mérite d'être tentée. Ses faiblesses apparaissent lorsqu'il essaie d'innover en termes de gameplay ; malheureusement, l'expérience reste très passive et peu interactive. C'est également une aventure assez courte, surtout compte tenu de son intensité. Captivant, fascinant et plein de mystère, Stray maîtrise parfaitement son rythme narratif, offrant des moments plus émouvants vers la fin et véhiculant un message sous-jacent important. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est assurément un titre à (re)découvrir. Notons que les possesseurs de la mouture Switch 1 pourront se procurer ce portage gratuitement.Stray est une expérience à tenter. Partant de ce constat, et après avoir pesé le pour et le contre, le message reste le même : l’expérience de jeu proposée par Stray est certes « courte », mais incroyablement intense, riche en implications narratives, fascinante et dotée d’un style unique. Si le gameplay n’est pas exceptionnel, la direction artistique et l’expérience globale compensent largement les défauts mentionnés dans l’analyse. Stray est une aventure courte, certes, mais qui vous marquera à coup sûr.