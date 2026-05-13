Hotel Inhumans tome 1

Hotel Inhumans est une série en douze tomes publiée au Japon aux éditions Shogakukan. Situé en plein cœur de la ville, cet hôtel ressemble à n'importe quel autre, mais sa clientèle est tout sauf ordinaire et, de ce fait, triée sur le volet. Seuls les tueurs à gages professionnels recherchant discrétion et sécurité sont admis. Et le personnel de l'hôtel le garantit à tout prix, car ils portent eux-mêmes la mort avec le sourire et interviennent parfois délibérément pour offrir à leurs clients un confort total, même en dehors de l'établissement. Pour tout ça, il y a deux réceptionnistes, Sara et Ikuro. Chacun a son domaine d'expertise, Sara plutôt dans le corps à corps, et Ikuro pour la recherche d'informations et les contacts. Leur seule règle qu'ils ne doivent jamais enfreindre, c'est de dire "non" à un client.L'Hôtel Inhumans se distingue notamment par son service de conciergerie. Mais ce n'est pas seulement l'hôtel en lui-même qui est extraordinaire – son personnel l'est tout autant. Vous connaissez peut-être le Continental grâce à la série John Wick : un terrain neutre où, moyennant le prix fort, vous pouvez obtenir tout ce dont vous avez besoin – et on pèse nos mots. C'est exactement la même chose ici. À l'« Hôtel des Inhumains », vous obtenez tout ce qu'il vous faut en échange de votre nom et d'une empreinte digitale ensanglantée. Le concierge n'accepte pas un refus. Il s'occupe de récupérer, d'entretenir ou de remplacer les armes du crime, de nettoyer ou de fournir des vêtements, d'appeler des médecins et même de retrouver des personnes disparues. Mais ce n'est pas tout : le concierge est aussi le chien de garde de l'hôtel. Il protège l'établissement – et il fait sans aucun doute partie des meilleurs. Comment gérer un hôtel autrement qu'en se salissant les mains ? Nous étions captivés par chaque histoire et impatient de découvrir le dénouement. Car une chose est sûre : ici, les choses tournent mal et la mort est omniprésente – de tous côtés. Les graphismes sont étonnamment sobres. Nous nous attendions à ce ce que les nombreuses scènes d'action donnent des images plutôt chaotiques, mais tout reste clair, détaillé et d'une grande qualité – exactement comme on l'imagine dans un hôtel de luxe. Nous sommes conquis par le souci du détail, le romantisme, mais aussi par la brutalité et l'inhumanité. Dès les premiers chapitres, on comprend que l'histoire est plus sérieuse et que chacun des « clients » est bien plus complexe qu'il n'y paraît. L'histoire est racontée en plusieurs épisodes, chacun centré sur un client différent et décrivant son séjour. On découvre également que tous les employés possèdent une formation très spécialisée. Pourquoi quelqu'un ferait-il un tel travail ? Qui sont les clients, et quel est le but de ces missions ? Y a-t-il un mobile ? Qu'il y ait une raison ou non, existe-t-il une explication plausible à un tel acte ? De nombreuses questions dérangeantes sont soulevées, et chaque lecteur est libre d'interpréter les « réponses » à sa manière. Ce premier tome présente plusieurs destins individuels qui ont profondément résonné à la lecture.Hotel Inhumans cible délibérément les amateurs de thrillers et d'action qui ne recherchent pas forcément la logique, le contexte ou même le développement des personnages, mais plutôt une intrigue trépidante avec de nombreux combats. L'hôtel offre un cadre fantastique, et nous avons hâte d'en apprendre davantage sur l'établissement et son personnel. Les pages en couleur étaient un véritable régal pour les yeux.Date de parution : 13 Mai 2026Editions : Kurokawa