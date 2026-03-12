The Hitman's Fave tome 1

The Hitman's Fave (Koroshiya no Oshi) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu quatre tomes à ce jour aux éditions Enterbrain. Owaru Endou est le meilleur dans son domaine ; personne n'élimine avec autant d'efficacité et de discrétion que lui. Pourtant, il a une véritable passion : le groupe d'idoles Rosaceae. Il ne rate jamais un concert pour soutenir son idole préférée, Kaorin. Cependant, il pense que c'est incompatible avec son travail et qu'il risquerait de ternir sa réputation. Il veut donc quitter le groupe. Plus facile à dire qu'à faire, car ce dur à cuire se retrouve sans cesse dans des situations où il est contraint de faire appel à son expérience. Mais cela lui est utile non seulement dans les situations dangereuses, mais aussi lorsqu'il veut assouvir sa passion de fan. Ce qui est particulièrement fascinant chez lui, c'est qu'il opère un véritable revirement de personnalité à 180 degrés lorsqu'il rencontre Kaorin et se transforme en fan. C'est tellement bizarre que c'en est drôle. Kaorin est un amour, on pourrait même dire naïve. Mais c'est précisément ce qui la rend si douce et naturelle. On comprend donc qu'Endou l'ait choisie comme favorite. D'autant plus qu'elle ne montre absolument aucune peur ni gêne en sa présence.Owaru Endou est une légende dans son milieu. Ce tueur à gages exécute ses meurtres avec une froideur, une efficacité et un professionnalisme implacables, ce qui lui vaut la crainte de tous. Il semble n'avoir aucune faiblesse particulière, à une exception près. Car Endou est amoureux de Kaorin, une jeune starlette du groupe d'idoles Rosaceae. Lorsque sa simple présence la met en danger, il décide de changer et quitte son travail, ou du moins il en a l'intention. Les tueurs professionnels impitoyables, qui n'ont jamais eu le moindre respect pour la vie humaine et qui ont éliminé sans difficulté tous leurs ennemis, ont-ils une faiblesse ? Naturellement, leurs adversaires et ennemis déclarés comptent bien l'exploiter.Peut-être que tout le monde ne le sait pas encore, mais on peut supposer sans trop de risques qu'Endou devra toujours tuer, même si ce sera pour des raisons différentes. Le premier tome prend toutefois la liberté de raconter d'abord le contexte de l'histoire. Parce que vous découvrez le tueur dans son élément, un tueur impitoyable qui montre de quoi il est capable sans même sourciller, même entouré de cadavres. D'un autre côté, on peut s'amuser du fanboy maladroit, voire un peu gauche, qui n'est pas différent des autres garçons tombés sous le charme de la jolie chanteuse et danseuse. Ce contraste apporte à la fois humour et action, rendant le tout si agréablement divertissant. Dès les premières pages, on comprend qu'il ne faut pas prendre le début trop au sérieux, et le récit continue sur ce rythme effréné, chaque idée saugrenue surpassant la précédente. Les nombreux détails, parfaitement adaptés à un tueur à gages, sont très bien pensés, et l'idée qu'on ne peut échapper à sa nature est l'un des nombreux messages que l'on perçoit directement. Des retours en arrière ponctuels éclairent le comportement actuel du protagoniste, et malgré l'humour, le manga a indéniablement ses côtés sombres (il est et restera un tueur à gages). Les lecteurs doivent donc s'attendre à des scènes d'action et de combat, ainsi qu'à une certaine dose de violence et de victimes, même si cela reste dans des limites raisonnables, l'accent étant clairement mis sur d'autres aspects. Le style graphique convient parfaitement à l'histoire et souligne l'aura particulière de notre tueur à gages. Certains mouvements sont tellement irréalistes et exagérés qu'ils en deviennent drôles, et là encore, on voit que le mangaka ne se prend pas trop au sérieux. Le concept global est donc parfaitement logique et se maintient de manière cohérent.« The Hitman's Fave » exploite un thème familier, mais parvient à en tirer des aspects intéressants et, surtout, hilarants. Bien que l'histoire n'aille pas très loin dans l'approfondissement du sujet, elle offre une lecture divertissante.Date de parution : 12 Mars 2026Editions : Kurokawa