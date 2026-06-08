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HeadFirst Global nomme Simon Blockley au poste de Regional CEO UK & Europe
Publié le 09/07/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
HeadFirst Global, plateforme de référence spécialisée dans les solutions de gestion des talents et les technologies RH, annonce la nomination de Simon Blockley au poste de Regional CEO UK & Europe. Cette nouvelle fonction s’inscrit dans le prolongement de son rôle actuel de CEO pour le Royaume-Uni.

Cette nomination intervient à un moment charnière pour le marché de l’emploi, alors que les organisations repensent la manière dont les collaborateurs, les talents spécialisés et l’intelligence artificielle peuvent collaborer pour générer davantage de valeur. Cette nouvelle organisation régionale permettra à HeadFirst Global d’accompagner encore plus efficacement ses clients au Royaume-Uni et en Europe, grâce à une approche plus intégrée combinant expertise des marchés, réseaux de talents spécialisés et technologies innovantes.

Elle renforcera également la capacité du groupe à aider les entreprises à concevoir, attirer et piloter les compétences dont elles ont besoin dans un environnement de travail toujours plus hybride et composé de multiples formes de collaboration.

Un dirigeant reconnu, fort d’un parcours éprouvé
Simon évolue au sein de l’organisation depuis plus de douze ans, notamment à la tête des activités britanniques, et bénéficie de plus de 25 ans d’expérience dans le recrutement, les services de managed services et les solutions de gestion des talents. Sa présence pendant six années consécutives au classement Staffing 100 Europe de Staffing Industry Analysts (SIA) témoigne de la reconnaissance dont il jouit dans le secteur ainsi que de la confiance que lui accordent clients, partenaires et collaborateurs.

Edzard Overbeek, Group CEO de HeadFirst Global, déclare :
« Nous vivons un moment clé pour HeadFirst Global. Les entreprises déplacent progressivement leur attention des fonctions et des effectifs vers les résultats, tout en s’interrogeant sur la meilleure manière d’associer expertise humaine, compétences spécialisées et intelligence artificielle. Simon comprend parfaitement cette évolution. Il associe une connaissance approfondie du marché à une vision très concrète des besoins des organisations pour réussir à l’ère de l’intelligence. Je suis convaincu qu’il donnera pleinement corps à notre ambition pour le Royaume-Uni et l’Europe au cours de cette nouvelle phase d’innovation et de croissance. »

Simon Blockley, Regional CEO UK & Europe, ajoute :
« Je suis fier d’assumer ces nouvelles responsabilités à un moment aussi important pour HeadFirst Global. Après douze années passées au sein de l’entreprise, je mesure pleinement la force de nos équipes, la qualité de nos relations avec nos clients et les nombreuses opportunités qui s’offrent à nous. En réunissant le Royaume-Uni et l’Europe au sein d’une même organisation, nous créons une plateforme encore plus solide pour aider les entreprises à accéder aux compétences dont elles ont besoin, à adopter de nouvelles formes de blended working et à obtenir de meilleurs résultats. »

En Europe, son équipe de direction est composée d’Allard van Dam, Country Manager Pays-Bas, et de David Muyldermans, Country Manager Belgique.

Une dynamique renforcée par l’intégration et une présence internationale
Cette nomination s’inscrit dans la poursuite de l’intégration et du recentrage stratégique de HeadFirst Global, à la suite de la fusion entre HeadFirst Group et Impellam Group.

Aujourd’hui, HeadFirst Global est présent dans plus de 80 pays, rassemble une communauté de 1,5 million de professionnels spécialisés et représente un volume brut de facturation supérieur à 12 milliards d’euros au Royaume-Uni et en Irlande, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique.

Forte de plus de quarante ans d’expérience, l’entreprise accompagne les organisations publiques et privées dans la gestion de leurs enjeux de talents les plus complexes et les plus stratégiques, tout en les préparant aux évolutions du monde du travail.
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