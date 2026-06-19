Développé initialement par RMAL, The Prisoner of the Night est une petite curiosité indépendante assez intrigante. L'histoire s'inspire directement du folklore traditionnel brésilien. On y incarne Nartide, une jeune fille tout à fait ordinaire qui vit avec ses parents. Un soir, elle ignore l'avertissement de sa mère et décide de s'endormir sans sa couverture protectrice. C'est le moment que choisit Cruviana, la personnification du vent glacial de la nuit, pour s'engouffrer par la fenêtre et l'enlever. Nartide se retrouve alors piégée dans une nuit éternelle et surréaliste. Pour rentrer chez elle, elle va devoir traverser ses propres cauchemars et retrouver la « lumière de sa vie ». Sur le papier, The Prisoner of the Night se présente comme un jeu d'action-plateforme en 2.5D à défilement latéral. Le jeu ne fait pas semblant avec pas moins de 159 niveaux à parcourir. Le rythme est rapide, les tableaux s'enchaînent, allant de paysages oniriques plutôt calmes à de purs délires horrifiques. Pour s'en sortir face aux monstres et aux pièges (comme des cutters géants ou des dragons), Nartide peut débloquer 12 vêtements spéciaux. Chaque tenue lui octroie des capacités uniques indispensables pour résoudre des énigmes ou franchir certains obstacles. Le jeu cache un côté très punitif. Les pièges mortels sont partout et la moindre erreur pardonne rarement, ce qui demande une bonne dose de patience.Le charme du "rétro-bizarre" est clairement le point fort et la singularité du titre. Le jeu adopte un style graphique en low-poly qui rappelle volontairement l'ère de la première PlayStation ou de la PS2. Tout a l'air un peu étrange ou disproportionné. Les textures sont simples, les personnages ont un aspect presque cireux ou surréaliste, ce qui colle parfaitement à l'ambiance inconfortable d'un cauchemar d'enfant. C'est poétique mais creepy. Côté audio, le jeu profite d'une ambiance sonore soignée, portée par une voix off chaleureuse (doublée en portugais brésilien) qui renforce le côté "conte de fées raconté au coin du feu". La maniabilité est le point noir du jeu. Les contrôles manquent parfois de précision et les sauts ont un effet très "flottant", ce qui peut rendre les phases de plateforme pure frustrantes. Les animations s'avèrent parfois un peu rigides ou datées.The Prisoner of the Night est un petit jeu indépendant blindé de charme et de personnalité. Si vous appréciez les ambiances mystérieuses à la Little Nightmares mais version rétro/low-poly, et qu'un gameplay un peu rigide ne vous fait pas peur, c'est une expérience curieuse à découvrir.