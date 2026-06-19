Avant d'aborder le jeu vidéo Incantation, il est important de parler du film Incantation . Ce film d'horreur, inspiré du folklore taïwanais et sorti en 2022, est un titre confidentiel, presque inconnu du grand public sans son succès sur les réseaux sociaux et son ambiance angoissante qui tente même de briser le quatrième mur. L'originalité du folklore en question renforce encore cette impression. Le film s'ouvre sur le protagoniste qui implore le spectateur de mémoriser certains gestes et de réciter une sorte de prière. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'image emblématique du jeu et du film est précisément cette étrange position des mains . Après tout, Incantation relate un rituel pour le moins singulier et extrêmement dangereux, intimement lié au culte d'une divinité ancestrale nommée Mère Bouddha. Le jeu vidéo reprend ce rituel et son intrigue, nous plongeant dans la peau d'une femme déterminée à retrouver sa fille disparue. Le tout se déroule à la première personne, ce qui renforce considérablement l'immersion dans ce voyage de plus en plus troublant et imprévisible. Le début est de mauvais augure : malgré l’aide d’un policier qui propose de nous conduire jusqu’à l’endroit où notre fille pourrait se trouver, nous sommes victimes d’un accident de voiture. La voiture est immobilisée et le policier semble s’enfoncer dans les bois, ignorant nos cris. Seuls et abandonnés, nous décidons de le suivre, pour nous retrouver dans un village isolé mais habité, où rien n’est ce qu’il paraît. Les premiers personnages que nous rencontrons peuvent sembler assez « normaux », mais après quelques dizaines de minutes seulement, ils commencent à nous perturber par des épisodes et des situations de plus en plus surréalistes . Des glyphes étranges peints sur des corps, des personnes enfermées, des mannequins à moitié torturés qui semblent bouger seuls, des chemins qui se répètent sans cesse dans une boucle de plus en plus inquiétante, des individus qui divaguent, et bien d'autres choses encore. La plupart des éléments mentionnés ici se résument à des sursauts assez prévisibles, comme des mouvements en arrière-plan qui réapparaissent au premier plan de façon inattendue, ou des « transformations » soudaines de personnages. Rien de bien original, certes, mais certains parviennent à instaurer une certaine angoisse qui monte progressivement, notamment grâce à un rythme de jeu assez lent, davantage inspiré des simulateurs de marche que des survival horror plus modernes et interactifs. Bien sûr, les ennemis ne manquent pas , un véritable atout pour l'horreur d'Incantation, tout comme l'univers du jeu peut être enrichi et approfondi grâce à une série d'objets à collectionner qui permettent également de débloquer divers trophées. Il est important de noter, cependant, que le jeu fait office de préquelle au film dont il est tiré, mais les liens avec ce dernier sont presque essentiels, notamment pour comprendre le folklore et la figure de Mère Bouddha elle-même , élément central de tous les événements. Par conséquent, pour apprécier pleinement le jeu, nous recommandons de regarder le film au préalable, le jeu offrant une exploration complémentaire.Incantation est un jeu d'aventure horrifique en 3D à la première personne qui n'innove pratiquement pas, se concentrant principalement sur la construction d'un mini-monde linéaire à l'atmosphère qui bascule progressivement vers le surréalisme, nous plongeant dans un malaise de plus en plus oppressant. Le jeu y parvient grâce à une série de sursauts, qui constituent une fin en soi, mais aussi grâce à des ennemis capables de nous mener à la défaite en quelques actions. La raison ? Le protagoniste est sans défense et ne peut guère faire plus que fuir et se cacher. Il est à noter que les ennemis sont captivants, mais manquent d'originalité . On remarque également la présence d'« ennemis » qui ne s'approchent que lorsque vous avez le dos tourné, une pratique particulièrement agaçante déjà vue dans d'autres jeux. Les énigmes environnementales, assez simples, sont nombreuses : il s'agit par exemple de reconstituer une figure en faisant pivoter certains éléments ou de trouver des clés pour ensuite localiser la bonne porte. Enfin, les environnements regorgent de combinaisons cachées. Ce qui frappe ici, ce n'est pas tant la structure des énigmes en elle-même, mais les lieux eux-mêmes, qui se transforment au fil de nos visites, devenant de plus en plus inquiétants. Des mannequins qui se déplacent, déjà mentionnés, aux ombres menaçantes, en passant par les mouvements fulgurants et fugaces sous les yeux… Le tout dans une aventure divisée en cinq chapitres, d'une durée relativement courte et dont la rejouabilité repose principalement sur la recherche d'objets à collectionner. Quoi qu'il en soit, l'aventure d'Incantation se distingue par ses thèmes, son ambiance et son folklore , offrant une expérience captivante qui vous tient en haleine jusqu'à la fin, avec une réelle satisfaction. Si elle ne brille pas par son innovation, elle conserve néanmoins une identité propre, indéniablement liée au film dont elle s'inspire. C'est un titre de niche, certes, mais qui réserve bien des surprises. Graphiquement , compte tenu de son budget manifestement limité, Incantation présente des qualités inégales. Si les décors, enrichis par le folklore et le symbolisme évoqués précédemment, sont captivants et fascinants, le graphisme des personnages est assez rudimentaire, aggravé par des animations peu fluides et peu réalistes. Le système d'éclairage, en revanche, est plus convaincant, puisqu'une lampe torche nous guidera presque constamment dans l'obscurité. Enfin, la variété des lieux, intérieurs et extérieurs, est un atout, tout comme certains décors saisissants conçus pour instiller la peur. Le son est utilisé avec brio, contribuant à instaurer une certaine anxiété grâce à divers bruits ambiants assez perturbants. En bref, vous ne saurez jamais si ce que vous entendez est un véritable danger ou simplement quelque chose destiné à vous agacer… et ça fonctionne à merveille. À noter que le doublage est présent, mais uniquement en chinois ; des sous-titres en français sont heureusement disponibles. C’est bienvenue, car il y a beaucoup à lire et à comprendre.Incantation est un jeu d'aventure horrifique en 3D à la première personne, lié au film du même nom et mettant en scène un folklore indéniablement fascinant. Une atmosphère troublante et une tension croissante contribuent à faire de ce titre de niche une expérience intéressante et efficace, malgré des graphismes inégaux et un gameplay peu novateur. Un petit jeu d'horreur qui sait marquer les esprits.