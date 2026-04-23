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Pretty Girls Klondike Solitaire PLUS
Publié le 13/07/2026 Dans Nintendo Switch
Dans cette série développé par Zoo Corporation et édité par Eastasiasoft, la formule est bien connue des amateurs de petits jeux d'arcade à petit prix : prendre un grand classique du jeu de société ou de cartes, et l'habiller avec une esthétique anime axée sur le fanservice (l'atout charme). Dans cet épisode PLUS (qui est une version enrichie du jeu sorti initialement en 2021), l'éditeur recycle le célébrissime Klondike, la variante la plus populaire du Solitaire. Le but reste inchangé : empiler les cartes par couleur, de l'As au Roi, en alternant les couleurs rouge et noire sur le plateau pour libérer les cartes cachées. Qu'apporte cette version augmentée par rapport à l'original ? Il y a tout d'abord un casting élargi, le jeu propose désormais de jouer face à 11 jeunes femmes au style anime (allant de la beauté froide à la tsundere). De plus, pour éviter de se retrouver bloqué (le grand drame du solitaire), cette version intègre des bonus limités selon la difficulté : Shuffle (Mélanger à nouveau les cartes restantes), Reveal (Révéler une carte bloquée sous une pile pour la remettre en jeu), et encore Undo (Le classique retour en arrière pour corriger une erreur). L'autre "grande" nouveauté vient de la présence d'un mode diorama amélioré où vous pouvez mettre en scène les personnages débloqués, changer leurs tenues, leurs poses et les décors pour prendre des captures d'écran. Le Solitaire reste efficace quelque soit les conditions : Les règles du Klondike sont parfaitement respectées dans ce titre. On a le choix entre la pioche à 1 carte (facile) ou à 3 cartes (difficile), offrant un défi honnête pour les amateurs du genre. Contrairement aux versions de salon, la Nintendo Switch permet de jouer en mode portable avec l'écran tactile. C'est de loin la manière la plus agréable et intuitive de glisser les cartes, bien plus fluide qu'au stick analogique. Hélas, la réalisation n'est pas des plus affriolante qui soit : Les personnages féminins restent très statiques sur le côté de l'écran. Il s'agit de simples illustrations fixes (parfois légèrement animées) qui font office de "tapis de souris" visuel. L'interaction reste minimale. Les musiques de fond tournent quant à elles rapidement en boucle. Une fois qu'on a affronté les 11 filles et débloqué leurs costumes (ce qui prend à peine quelques heures), le tour du propriétaire est fait. Gagner des parties permet d'acheter de nouvelles tenues de plus en plus légères pour les filles dans le mode Dressing. Le jeu est entièrement doublé en japonais (réactions vocales lors des coups).

VERDICT
Pretty Girls Klondike Solitaire PLUS ne révolutionne absolument rien, mais il remplit son contrat de "petit jeu pop-corn". C'est un passe-temps correct, mais très superficiel.
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