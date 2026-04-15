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Sunny Café
Publié le 10/07/2026 Dans Nintendo Switch
Développé par le studio taïwanais GameNobility et édité par Eastasiasoft, Sunny Café se déroule à Taïwan. Vous incarnez Bowen Wu, un jeune étudiant qui gère temporairement le café de ses parents (le Café Origin) pendant leurs vacances. Un après-midi d'été, alors qu'un violent orage éclate, une jeune fille trempée nommée Kathy Gu pousse la porte de l'établissement. C’est le point de départ d'une aventure textuelle (un visual novel) d'environ 3 à 4 heures qui mélange romance étudiante, tranche de vie et nostalgie, le tout avec une immense passion pour la culture du café taïwanais. Bien que le cœur du jeu repose sur la lecture et les choix de dialogues typiques du genre, Sunny Café essaie de casser la monotonie avec des éléments interactifs. Le jeu intègre de vraies simulations de barista via des mini-jeux. Vous allez devoir sélectionner les grains, les moudre, choisir le bon filtre et gérer l'infusion de l'eau. Sur Switch, l'écran tactile est d'ailleurs très pratique pour verser l'eau avec précision, bien plus qu'au stick analogique. Le jeu est ultra-documenté sur le café : En cliquant sur des objets du décor ou en discutant, vous débloquez des fiches sur la caféologie (les origines des grains, la torréfaction, la différence d'acidité...). C'est un vrai guide pédagogique pour les amateurs de café. Vos interactions avec Kathy, votre meilleur ami Alvin, ou encore Bella (une influenceuse) vont influencer le scénario et mener vers différentes fins. Le style graphique est très soigné, très typé animé avec des décors élégants qui changent du traditionnel cadre japonais (on visite des parcs d'attractions taïwanais, des marchés, etc.). Les personnages ont aussi droit à de petites versions "chibi" adorables pendant certaines scènes. L'ambiance sonore est extrêmement relaxante, portée par des morceaux de jazz doux et le bruit de la pluie en fond. Attention toutefois : le doublage intégral est uniquement en chinois (voix originales), et les textes à l'écran sont disponibles en anglais et en chinois. Il n'y a pas de traduction française.

VERDICT
Sunny Café est un visual novel modeste mais chaleureux. Ce n'est pas un jeu d'action effréné, mais plutôt une pause détente. Si vous aimez les histoires romantiques douces-amères, que lire en anglais ne vous dérange pas et que vous avez envie de devenir un expert en arabica, c'est une jolie petite expérience à petit prix sur l'eShop de la Switch.
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