Paper-Bag is in Love tome 1

Paper-Bag is in Love (Kamibukuro-kun wa Koishiteru) est une série en deux tomes publiée au Japon aux éditions Libre. L'histoire nous présente Umi, une jeune étudiante qui se retrouve un jour soudainement confrontée à un garçon de sa propre université, un sac en papier sur la tête, qui lui déclare son amour avec un gros ours en peluche. La jeune fille reste sans voix, mais sa meilleure amie avertit le garçon de se tenir à l'écart. Plus tard, elle est harcelée par un garçon, et Paper Bag finit par la défendre, laissant tomber le sac sur sa tête… mais il réagit vite et parvient à empêcher Umi de trop le voir ! Elle finit par le remercier. Après cela, la fille propose de devenir amis et ils échangent leurs numéros de téléphone… puis le garçon propose de se voir ! Umi, toute excitée, ne sait pas à quoi s’attendre, et découvre alors qu’ils ont prévu de passer une journée à la campagne à aider un couple de personnes âgées… et finalement, ils passent tous les deux un excellent moment ! Avec les légumes cueillis dans le jardin, Umi prépare une délicieuse quiche et en garde une part pour Paper Bug, qui semble aux anges ! Soudain, le garçon, qui ne cesse de l'impressionner par ses pitreries dignes d'un artiste de cirque, se fait surprendre par la pluie dans le parc. Umi lui propose alors de se réfugier chez elle en attendant que l'averse se calme. C'est alors que Paper Bag avoue à Umi qu'être chez elle est bouleversant, car il est fou amoureux d'elle. Il ne veut pas la mettre mal à l'aise, mais elle insiste pour qu'il apporte au moins une serviette pour se sécher. Son cœur se met alors à battre la chamade… Après avoir été trempée jusqu'aux os la veille, Umi a de la fièvre et rate les cours. Elle rêve alors d'une rencontre avec un garçon de son enfance qui lui a fait une promesse, mais elle a besoin de savoir qui est Paper Bag-kun. De plus, elle croit qu'il a une petite amie et devient jalouse, mais tout cela n'est qu'un malentendu !On suit donc une jeune homme avec un sac en papier sur la tête (chose plutôt invraisemblable), qui déclare sa flamme à Umi. Au premier abord, cela ressemble à une obsession de sa part, même si tout cela trouve son origine dans son passé et son désir de toujours voir la fille sourire. Au fil de l'intrigue, on voit comment les deux se rapprochent et comment l'étudiant se montre très affectueux envers elle, très (trop) attentif aux détails, et parfois assez intense. Mais c'est cette façon de prendre soin d'elle, d'être toujours présent quand elle a besoin de lui, et de constamment chercher à la rendre heureuse qui fait qu'Umi tombe de plus en plus amoureuse de lui. Il est à noter qu'il lui dit toujours qu'il ne veut pas la mettre mal à l'aise, et qu'il garde même ses distances pour éviter de lui causer des ennuis. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'on ne connaît ni l'identité ni le visage du garçon avant un stade avancé de l'histoire ; de ce fait, le récit reste assez plein de suspense, nous laissant essayer de deviner à quoi il ressemblera. L'histoire pourrait paraître un peu obsessionnelle, mais en réalité, ils sont tous les deux adorables ensemble et se font beaucoup de bien ; c'est, après tout, une histoire d'acceptation. Les dessins de Riko Amaebi sont magnifiques.En résumé, « Paper-Bag is in Love » remplit son objectif, c'est une œuvre originale, légère et amusante que l'on recommande sans hésiter à tous ceux qui souhaitent passer un bon moment dans une comédie romantique.Date de parution : 10 Juillet 2026Editions : Ototo