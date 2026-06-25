The Marshal King tome 1

The Marshal King est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu trois tomes à ce jour aux éditions Shueisha, mais qui est actuellement en pause pour une période indéfinie. Dans une ère désolée où les hors-la-loi font des ravages, un homme traîne le cercueil de l'invincible criminel M. Godspeed à travers le désert. Il s'appelle Jim Godspeed, le fils de M. Jim déclare vouloir devenir shérif, portant le corps de son père, qu'il a tué de ses propres mains, comme un présent… !? Quelle part de bien ou de mal se cache dans le cœur du fils d'un grand criminel ? Le récit steampunk et western captivant de Boichi commence !Boichi revient en force avec The Marshal King : muscles, flingues géants et justice explosive dans un Far West déjanté. Après avoir conquis le public avec Dr. Stone , créé en collaboration avec Riichiro Inagaki, le célèbre auteur coréen revient aux rôles d'artiste et de scénariste avec The Marshal King , son nouveau manga publié dans le magazine japonais historique Weekly Shonen Jump. Pour les amateurs de titres comme Sun-Ken Rock ou Origin , le nom de Boichi est synonyme de muscles sculptés, d'exagérations visuelles et d'une attention quasi obsessionnelle aux détails techniques. L'histoire débute dans un univers hybride, mélange de western et de science-fiction rétro : déserts, trains, canons géants… avec une touche de robotique qui rappelle des œuvres comme Conan le Garçon du Futur ou Le Château dans le Ciel . C'est dans ce paysage chaotique et poussiéreux que débarque Jim Godspeed, fils d'un criminel légendaire, qui rêve de devenir le plus grand shérif de tous les temps : un roi de la loi dans un monde sans foi ni loi. Boichi nous présente un personnage excentrique et fascinant, animé par une soif de justice viscérale et une énergie qui submerge tout sur son passage. Autour de lui se déploie un monde grouillant de desperados, de criminels notoires et de constructions mécaniques aux proportions improbables, où des armes comme le Magnum Excalibur, un pistolet destructeur capable de raser des continents entiers, contribuent à définir les limites d'un chaos apparemment sans fin. Graphiquement, The Marshal King porte la marque de Boichi de bout en bout : des anatomies sculptées, des yeux expressifs, des scènes fluides et chorégraphiées dignes de séquences d’action cinématographiques, mais surtout, une incroyable attention portée aux détails dans la représentation des objets mécaniques. Ses créations semblent dotées d’une âme propre, mêlant nostalgie et futur, avec des échos d’antan et un design ultramoderne, à l’instar de Dr. Stone. Après un seul tome, il est difficile de prédire la suite de l'histoire, mais le potentiel est bien là. Boichi a déjà semé des éléments capables de faire basculer l'intrigue à tout moment, et la détermination quasi obsessionnelle du protagoniste alimente ce périple à travers la poudre à canon et le métal incandescent. Pour l'instant, on a l'impression d'être sur le point de vivre une nouvelle aventure visuellement spectaculaire, pleine de potentiel, avec un auteur qui, une fois de plus, choisit l'exagération pour raconter une histoire inédite.Boichi nous revient avec un univers western steampunk où nous suivons la quête d'une jeune homme qui aurait tué son père pour obtenir son ticket d'entrée pour l'académie des marshals ! Le style graphique renforce l'atmosphère sombre et réaliste des westerns classiques, mais nous restons dans un Boichi tout public (façon Dr Stone) donc tranquille sur le fan service. L'histoire est passionnante, avec un contexte historique bien développé, et les illustrations s'avèrent très réussies.Date de parution : 01 Juillet 2026Editions : Doki Doki