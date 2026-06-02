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le 8 juillet 2026 — Dans son rapport sur les menaces du premier semestre 2026, ESET Research synthétise les tendances observées dans les données de sa télémétrie ainsi que les analyses de ses experts en détection et recherche des menaces, de décembre 2025 à mai 2026. Le premier semestre de 2026 illustre comment les attaquants rendent leurs opérations toujours plus efficaces et évolutives. L’IA joue un rôle de plus en plus grand dans cette évolution. ESET a analysé près de 900 000 compétences d'IA – de petits composants fonctionnels utilisés par les agents d'IA – et a identifié des dizaines de milliers d'exemples suspects et des milliers d'autres clairement malveillants. L'IA commence aussi à s'intégrer aux maliciels: les chercheurs d'ESET ont identifié PromptSpy, le premier maliciel Android connu utilisant l'IA générative dans son flux d'exécution.« Plutôt que de se baser sur des méthodes et des outils totalement nouveaux, les attaquants adaptent rapidement des techniques éprouvées aux nouvelles plateformes et technologies ainsi qu’aux comportements des utilisateurs. Le nombre de compétences en IA au sein de ce nouvel écosystème croît rapidement et élargit encore la surface d'attaque », explique Jiří Kropáč, directeur des laboratoires de prévention des menaces chez ESET. « Quant à PromptSpy, il illustre une flexibilité accrue face aux menaces futures, même si les garde-fous contre les abus intégrés aux LLM ralentissent probablement leur adoption », conclut Kropáč.Les compétences de l'IA sont de petits modules complémentaires ou des ensembles d'instructions qui indiquent à un agent d'IA comment effectuer une tâche spécifique, dont les services ou outils à utiliser et les données à consulter. Le rapport détaille l'utilisation de compétences malveillantes de l'IA via des outils de piratage tiers tels que Mimikatz ou Impacket, ainsi que des compétences d'auto-modification suspectes créant un mécanisme de persistance (fichier JSON) et un outil d'auto-modification (code Python). Cela peut entraîner un comportement imprévisible de l'agent ou son détournement par un attaquant. Certaines compétences, bien que présentées comme bénignes, peuvent être problématiques, comme celles commercialisées sous le nom de scanners de sécurité. Celles-ci créent un faux sentiment de sécurité, mais n'utilisent que des techniques d'analyse de base – similaires aux antivirus des années 1990 – ou ne vérifient que la réputation des hachages, des URL et des adresses IP sur VirusTotal.ClickFix, une technique d'ingénierie sociale utilisant de faux messages d'erreur, s'est étendue au-delà des faux CAPTCHA avec des pages d'aide, des extensions de navigateur et des scénarios d'authentification cloud sur le thème de l'IA. AI-fix montre comment les attaquants exploitent la confiance en l'IA générative, en intégrant des chaînes de compromission ClickFix dans du contenu de dépannage généré par l'IA, jusqu'à des problèmes inexistants sur des pages abusant des domaines de géants de l'IA. ConsentFix souligne une évolution vers le vol de jetons, combinant une interaction de type ClickFix avec l'exploitation abusive de l'autorisation OAuth pour détourner des comptes cloud sans devoir voler des identifiants, contournant souvent l'authentification multifacteur et utilisant des processus de connexion légitimes. Les détections de ce vecteur par ESET ont plus que doublé entre le second semestre de 2025 et le premier semestre de 2026, démontrant une activité et une adaptation soutenue.Les campagnes d'hameçonnage évoluent suivant le comportement des utilisateurs. Le quishing, hameçonnage par code QR, a atteint des niveaux records selon la télémétrie ESET. Les attaquants intègrent des liens malveillants dans les codes QR pour contourner les systèmes de sécurité et pousser les utilisateurs à interagir avec eux sur leurs appareils mobiles, en exploitant la confiance implicite que beaucoup accordent aux codes-barres à motifs carrés. Près de 11 % des courriels d'hameçonnage détectés au premier semestre de 2026 utilisaient des codes QR. Ces menaces étaient les plus fréquentes aux États-Unis (19 %), en Espagne (17 %) et au Mexique (6 %).L'activité des rançongiciels ne montre pas de ralentissement, avec l'utilisation persistante d'outils de neutralisation des logiciels de sécurité (EDR killers) pour désactiver les logiciels de sécurité lors des attaques. ESET Research a recensé plus de 100 EDR killers différents et de nouvelles variantes sont régulièrement observées. Le nombre d'attaques par rançongiciels a continué de croître au premier semestre de 2026, mais le nombre de victimes disposées à payer une rançon a atteint un niveau historiquement bas. Trois rapports récents ont confirmé cette tendance. Le nombre de victimes payantes se situerait entre 14 et 28 %.Pour plus de détails, consultez le rapport ESET Threat Report H1 2026 sur WeLiveSecurity.com. suivez aussi ESET Research sur BlueSky, et Mastodon pour les nouvelles informations.ESET® offre une cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant même qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET garde une longueur d'avance sur les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, et protège les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers dans un monde toujours plus piloté par l'IA. Qu'il s'agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, les solutions et services ESET, basés sur l'IA et conçus pour le cloud, sont extrêmement efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multifacteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises sont assurées. L'environnement numérique en constante évolution exige une approche novatrice : ESET s'engage à mener des recherches de pointe et à fournir une veille sur les menaces performante, soutenue par des centres de R&D et un solide réseau de partenaires internationaux.