Développé par Frozenbyte , Trine 5 : A Clockwork Conspiracy est un jeu de plateforme et de réflexion en 2.5D à succès, humoristique et joyeux, qui en est à son cinquième opus. Quiconque a déjà vécu une aventure dans cette saga captivante et fantastique se sentira immédiatement comme chez lui, dès l'introduction. En effet, Trine 5 : A Clockwork Conspiracy reprend fidèlement tous les points forts des opus précédents sans jamais trop s'en éloigner. On retrouve ainsi les trois héros, chacun avec sa propre personnalité. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, les voici : Zoya , la première que l'on rencontre, est une voleuse agile, rusée et vaniteuse, excellente archère. La seule femme du trio est accompagnée de Pontius , un chevalier héroïque, rondouillard et en armure, dont la maladresse est irrésistible. Enfin, après le rôdeur et le guerrier, impossible d'oublier le magicien : voici Amadeus , l'un des éléments comiques les plus réussis du jeu. Bref, nos trois héros sont désormais célèbres dans le royaume ; le pouvoir de Trine les imprègne et leurs exploits sont connus de tous, jeunes et vieux. Cependant, leur présence ne fait pas l'unanimité, notamment auprès de Dame Laria et de l'inventeur Goderic. Ces derniers organisent un banquet en leur honneur dans le but de les vaincre et de conquérir le royaume sans rencontrer d'adversaires à leur hauteur. Disons simplement que leur plan ne se déroule pas comme prévu, et nos trois héros se retrouvent confrontés aux deux antagonistes et au royaume qu'il faut sauver. En réalité, Trine 5 : A Clockwork Conspiracy propose un récit fondamentalement basé sur un humour léger et agréable, jamais vulgaire ni prévisible. Bien que l'histoire ne soit pas révolutionnaire, avec un développement assez prévisible et familier, Trine 5 : A Clockwork Conspiracy parvient tout de même à nous offrir une série d'événements bizarres, grâce à une galerie de personnages résolument comiques , comme une sorte de nécromancien gâteux incapable de contrôler les morts qu'il ressuscite (pour n'en citer qu'un). Cette fois, le problème ne se limite pas à Lady Laria, mais concerne également une véritable armée de robots guerriers. À l'instar d'autres titres, le remplacement des humains par des machines soulève de nombreuses questions et incertitudes quant à la véritable nature du personnage. Au final, le récit brille moins par son originalité et son ampleur que par son humour et ses personnages. Il propose néanmoins une intrigue cohérente avec la saga Trine et offre un nouvel éclairage sur la vie de nos trois héros comiques.S'il y a bien une chose qui a très peu changé dans la série Trine, c'est son gameplay . En partie parce que la formule qui a fait le succès du jeu de plateforme et de réflexion de Frozenbyte est éprouvée et efficace, en partie parce qu'elle reste plaisante aujourd'hui, et en partie parce que toute modification comporte le risque de décevoir certains joueurs, les mécaniques de jeu sont restées quasiment inchangées. Avant d'entrer dans les détails, rappelons ce qu'est Trine 5: A Clockwork Conspiracy. Il s'agit d'un jeu de plateforme d'action en 2.5D regorgeant d'énigmes à résoudre . Chaque niveau a pour principal objectif de vous mener du point A au point B , en affrontant des ennemis, en surmontant des énigmes et des pièges, en ramassant des objets à collectionner et en vous amusant comme jamais. Et soyons clairs : Trine 5: A Clockwork Conspiracy est bien plus agréable à jouer entre amis (surtout en local, même si le jeu propose également un mode multijoueur en ligne). En parlant de modes multijoueurs , Trine 5: A Clockwork Conspiracy en propose deux : le premier, « illimité », permet aux joueurs de choisir le même héros. On pourrait donc se retrouver avec trois Pontius sur le champ de bataille sans problème. Le second, « classique », oblige les joueurs à se répartir les personnages sans possibilité de répétition. C’est le mode « normal », le mode standard, celui avec lequel le jeu a sans doute vu le jour et, inutile de le préciser, le meilleur pour profiter pleinement de l’expérience. Bien sûr, le jeu peut aussi se jouer entièrement en solo, offrant un bon niveau de défi et de plaisir. Dans le détail, chaque niveau propose une série d'énigmes, d'ennemis, de pièges et, surtout, d'objets à collectionner (une aubaine pour les collectionneurs qui pourraient passer des heures à tout chercher). Le véritable atout du jeu, et la force de toute la série, réside dans la différenciation des trois héros, chacun possédant ses propres armes, capacités, bonus et malus. Tout cela contribue à la variété particulièrement satisfaisante des énigmes qui nous attendent. Ce périple comprend également les incontournables boss , tous aussi plaisants que difficiles à affronter. Amadeus , par exemple, peut créer des éléments à partir de rien, comme des cubes gigantesques. Il peut ainsi se frayer un chemin. Il peut aussi franchir les obstacles en les faisant léviter. Pontius , quant à lui, peut littéralement briser les obstacles ou utiliser certaines plateformes pour prendre de l'élan et sauter plus haut. Sans oublier son bouclier qui, en plus d'être une excellente défense, peut aussi renvoyer certains éléments, comme l'eau, dévier les courants et actionner des leviers ou remplir des récipients. nfin, il y a Zoya, qui peut utiliser son arc pour atteindre des cibles éloignées et actionner des boutons, faire tomber des objets suspendus ou éliminer des ennemis à distance. Elle dispose également d'une corde spéciale qu'elle peut attacher à des points précis (indiqués par un crochet) pour se balancer dans les airs. Grâce à cette même technique, elle peut aussi créer des ponts de fortune (en attachant la même corde à plusieurs crochets) ou tirer certains objets. À cela s'ajoute un système de jeu de rôle rudimentaire avec la possibilité d'améliorer nos trois héros, enrichissant et personnalisant ainsi l'expérience de jeu.Graphiquement , Trine 5 : A Clockwork Conspiracy offre une expérience indéniablement positive grâce à des décors et des lieux variés et soignés, ainsi qu'à une attention aux détails particulièrement soignée (le rendu des visages des personnages, un peu daté, est toutefois moins réussi). Chaque élément du jeu est conçu et structuré avec soin, rien ne semble avoir été laissé au hasard, et le soin apporté à la production est évident dans chaque détail. Les choix de couleurs et les animations sont également excellents, toujours fluides et agréables à regarder. La gestion de la caméra est également bonne, offrant par moments des plans quasi cinématographiques sans jamais se bloquer ni devenir agaçante. De plus, la conception des niveaux , avec ses énigmes et casse-têtes variés pouvant être résolus de multiples façons, est un véritable régal, surtout pour les fans du genre. Cependant, elle s'appuie un peu trop sur une formule qui, après cinq opus, commence à paraître répétitive et manque d'innovation. En termes de maniabilité et de réactivité, Trine 5 : A Clockwork Conspiracy fonctionne parfaitement. Nous avons découvert de nouvelles fonctionnalités dans le système de combat, qui, dans ce nouvel opus, rendent également Amadeus et Zoya plus utiles . Alors que dans les précédents titres, la défense du groupe reposait principalement sur Ser Pontius , cette fois-ci, nous pouvons exploiter les caisses invoquées par le magicien ou les flèches élémentaires de Zoya pour mettre nos adversaires hors de combat. Les combats de boss sont très bien conçus et nous ont offert un niveau de difficulté idéal sans jamais devenir frustrants. De plus, dans Trine 5 , tout comme dans Trine 4, il est possible de « détourner l'attention » en cherchant des solutions alternatives (notamment en exploitant les pouvoirs d'Amadeus) pour résoudre certaines énigmes. Nous avons trouvé ce choix judicieux car, de ce point de vue, le jeu nous incite constamment à faire preuve de créativité et à sortir des sentiers battus. Il va sans dire que nous avons pris du plaisir dès les premières minutes de jeu et que les mécaniques de jeu sont efficaces. Cependant, la série gagnerait peut-être à explorer de nouvelles pistes d'évolution et à éviter de trop se contenter de répéter les mêmes idées. Nous vous rappelons également que vous pouvez jouer à l'aventure en solo ou en coopération , en local ou en ligne, et que Trine 5 : A Clockwork Conspiracy est un véritable plaisir, que vous jouiez seul ou entre amis. La bande originale est également excellente et, comme toujours, elle s'accorde parfaitement avec l'atmosphère idyllique et féerique de cette aventure. La qualité audio est agréable, tout comme le doublage et les effets sonores. Ils sont bien conçus et intégrés pour offrir une expérience complète, fidèle à l'esprit de la série. À noter que le jeu propose une totale localisation en français et qu'il ne présente aucune erreur.Malgré un gameplay et une structure de jeu assez classiques, Trine 5 : A Clockwork Conspiracy est divertissant et captive les joueurs jusqu'au générique de fin. Il est vrai que la série de FrozenByte nous a habitués à des productions de haute qualité depuis sa création en 2009. Si l'on devait formuler une critique, il serait appréciable de voir, peut-être dans un prochain opus, quelques innovations qui permettraient à ce titre de se démarquer des précédents.