Sonic le Hérisson est un personnage emblématique qui possède une longue histoire dans l'industrie du jeu vidéo. En tant que mascotte et figure emblématique de SEGA, Sonic doit apparaître au moins une fois par an pour maintenir sa présence auprès des joueurs. Malheureusement, le Sonic de 2023 a connu un sort malheureux, sa sortie coïncidant avec celle de son éternel rival. Tirant les leçons de cette expérience, les développeurs ont opté en 2024 pour une date de sortie un peu plus éloignée afin que sa voix ne soit plus masquée. Parmi les nombreux jeux Sonic jamais sortis, SEGA conserve l'un de ses meilleurs titres sur des consoles classiques comme la PS3, la Xbox 360 et la Nintendo 3DS : Sonic Generations . Afin d'attirer de nouveaux joueurs, SEGA a finalement décidé de remasteriser le jeu pour les plateformes modernes. Plus qu'une simple remasterisation , un nouveau personnage jouable, rival du Hérisson Bleu, a été ajouté. Un jour, Tails, Knuckles, Amy et leurs amis préparaient une fête pour l'anniversaire de Sonic. Pendant la fête, Rouge contacta Shadow et l'invita à se joindre à eux, mais Shadow déclina l'invitation car il était en mission à la Colonie Spatiale ARK. Alors que la fête battait son plein, une mystérieuse créature nommée le Dévoreur de Temps surgit soudainement d'une autre dimension et perturba les festivités. La créature ouvrit alors un portail temporel et dimensionnel qui aspira les amis de Sonic. Seul survivant, Sonic était déterminé à les sauver. Étrangement, en pénétrant dans la dimension, Sonic rencontra son double d'une autre génération. Ayant vécu un destin similaire, les Sonic des époques moderne et classique acceptèrent finalement de s'allier. Qui est le cerveau derrière cet incident ?Sonic X Shadow Generations est une version remasterisée de Sonic Generations, sorti initialement en 2011 sur PS3 et Xbox 360. À l'époque, le jeu célébrait le 25e anniversaire de la franchise Sonic The Hedgehog. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une simple remasterisation : SEGA y a intégré un nouveau jeu, Shadow Generations , développé séparément pour enrichir son contenu. Contrairement aux autres jeux Sonic, qui proposent généralement plusieurs personnages jouables en plus de Sonic, ce jeu se concentre exclusivement sur les aventures de deux Sonic issus de deux époques différentes : le Sonic classique et le Sonic moderne. Chaque version de Sonic possède un style de jeu différent : le Sonic classique utilise une perspective 2D, tandis que le Sonic moderne utilise une perspective 3D. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser Tails, Knuckles, Amy, ni aucun autre personnage ici. Comme dans les autres jeux Sonic, votre aventure consiste à traverser différents niveaux remplis d'obstacles, de défis et d'ennemis variés, tout en collectant des anneaux pour empêcher Sonic de tomber. Les niveaux sont tirés de jeux Sonic classiques, tels que Green Hill, Chemical Plant, Sky Sanctuary, Speed Highway , etc. Chaque niveau possède sa propre particularité, ce qui évite toute monotonie. Terminer chaque niveau de ce jeu est en réalité assez facile, mais le défi consiste à atteindre la ligne d'arrivée le plus rapidement possible, à conserver les anneaux collectés et à obtenir le meilleur classement possible. Après avoir terminé deux actes dans chaque niveau, vous affronterez le boss final. Globalement, Sonic Generations offre une expérience similaire à celle du premier opus.Selon nous, le principal atout de ce jeu, mis en avant par SEGA, est Shadow Generations . Shadow propose un gameplay similaire à celui des Sonic modernes, avec une perspective en 3D. Les niveaux qu'il parcourra diffèrent de ceux de Sonic, mais ils sont tous issus des précédents jeux Sonic en 3D, de Sonic Adventure au plus récent Sonic Frontiers. Ce qui distingue le gameplay de Shadow de celui de Sonic, ce sont ses pouvoirs. Dès le début du jeu, Shadow est doté d'un pouvoir appelé Contrôle du Chaos , qui lui permet d'arrêter le temps. Ainsi, si des objets se déplaçant à grande vitesse se trouvent sur son chemin, il peut les immobiliser temporairement avec la touche L2. Tout au long du jeu, Shadow acquiert un nouveau pouvoir appelé Pouvoir du Destin, lui permettant d'accéder à diverses capacités comme lancer des lances, projeter ses ennemis dans les airs, se transformer et même voler grâce à des ailes. Cette nouvelle capacité rend le gameplay de Shadow plus original que celui de Sonic. De ce fait, vous découvrirez une grande variété de mécaniques de jeu et accéderez à des niveaux de difficulté inédits et plus élevés. Ah oui, Shadow Generations propose également un monde central comme Sonic Generations, reliant les différents niveaux. La différence réside dans le fait que ce monde central est présenté en 3D, à l'instar de Sonic Frontiers. Sonic est réputé pour son excellente rejouabilité . Vous aurez donc souvent envie de refaire les niveaux terminés pour tenter d'obtenir le meilleur score ou simplement pour récupérer tous les objets manqués. Malheureusement, l'absence d'autres personnages jouables comme Tails, Knuckles et Amy est un peu décevante. Leur présence aurait permis de différencier le jeu original et aurait offert un soutien appréciable aux joueurs de longue date.Sonic X Shadow Generations souffre indéniablement d'une qualité visuelle inégale. En tant que version remasterisée, Sonic Generations n'a bénéficié que d'améliorations mineures, comme une résolution légèrement supérieure et des textures un peu plus lisses, mais les animations sont restées inchangées et paraissent rigides. Parallèlement, Shadow Generations est traité comme un jeu à part entière, avec une qualité visuelle équivalente à celle de Sonic Frontiers. Nous n'avons rencontré quasiment aucun problème technique. En fait, il propose même deux options graphiques : le mode Performance et le mode Fidélité . Ce n'est pas forcément un point négatif, mais SEGA a clairement privilégié Shadow cette fois-ci. Contrairement aux graphismes quelque peu inégaux entre les deux jeux, la qualité audio est heureusement équivalente, les deux bandes originales étant d'excellente facture. Les musiques des niveaux de Shadow Generations sont des versions remixées des morceaux originaux. Sonic Team ne déçoit jamais sur ce point. L'atout principal de ce pack est sans conteste Shadow Generations. Cependant, son envergure étant relativement modeste et sa durée de vie trop courte pour y jouer seul, il est conseillé de l'associer à Sonic pour compléter une collection. A noter que la version physique est livrée avec le journal de Gerald Robotnik détaillant la création de Shadow et un Skin Sonic Legacy moderne.- Sonic X Shadow Generations est la meilleure version de l'un des meilleurs jeux Sonic de tous les temps. La présence de Shadow enrichit l'expérience et la rend encore plus aboutie. Grâce à ses pouvoirs, Shadow est incontestablement la star du jeu. Espérons qu'il aura droit à son propre jeu à l'avenir, et à une plus grande échelle.