Dungeon Elf tome 2

Dungeon Elf (Dungeon Elf: Dungeon ni Takarabako ga Aru no wa Atarimae desu ka) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu trois tomes à ce jour aux éditions Kodansha. Voici un mystère que même les plus fervents amateurs de jeux de rôle ne peuvent résoudre : pourquoi les coffres au trésor sont-ils placés là, comme par magie, dans les donjons ? Dans les buissons de la Forêt des Origines, dans des lieux périlleux où même un groupe de héros risque l’anéantissement, parfois même au sein de simples maisons, les coffres au trésor sont toujours là, veillant discrètement sur les aventuriers et préservant l’équilibre du monde. Voici l’histoire de celle qui porte un coffre au trésor, une histoire que personne ne connaît, et qui n’intéresse personne. Voici Snail, une elfe dévouée et mystérieuse qui brave des pics périlleux, des cavernes profondes et des monstres redoutables. Mais quel est son but ? Est-elle une bienfaitrice altruiste, une farceuse chaotique, ou quelque chose de complètement différent ? Suivez-la jusqu'au bout du monde et découvrez-le !Comment des gens ordinaires peuvent-ils survivre dans un monde infesté de monstres ? Un vaisseau fantôme déserté. Le château délabré d'un seigneur démon. Une forêt, le donjon le plus primitif. Même au sommet de falaises abruptes, entourée de créatures, l'elfe Snail continue imperturbablement de déposer des coffres au trésor. Son ancienne apprentie fait également son apparition, et l'elfe, portant des coffres sur son dos, dévoile quelques bribes de son passé. Qui aurait cru que le squelette inconscient sur le bateau pirate était Lynx ? Elle travaille également comme installatrice de coffres au trésor et est désormais considérée comme une rivale. Bien que le costume évoque un peu l'univers des ninjas, l'auteur explique qu'il est censé évoquer l'image d'une personne pauvre, révélant ainsi son passé. Voilà donc la signification des oreilles de chat sur la couverture. Une particularité de cet ouvrage réside dans les explications insolites disséminées entre les chapitres. On y trouve des phrases comme : « Impossible qu'il y ait un village près du château du Roi Démon » ou « À l'époque, les routes n'étaient même pas entretenues ». Le livre regorge de références au Rameau d'or et d'informations qui semblent tout droit sorties du Moyen Âge occidental, le tout subtilement imprégné de fantastique. On se demande alors quelle part de vérité et quelle part de fiction se dégage de ces descriptions, ce qui instaure un climat de suspicion. On pouvait se demander de quel pays était l'auteur, mais les personnages représentés à la fin du livre sont japonais et semblent imiter Minmei Shobo ; ils sont donc probablement japonais. Après la mort du Roi Démon, Snail et Lynx semblaient suivre des chemins similaires mais différents. L'identité de celui qui a vaincu le Roi Démon, et les raisons de sa victoire, seront-elles également révélées ? On y voit des scènes de baignade et de sources thermales, mais les parties importantes sont cachées. Puis une histoire se déroule dans un monde quelque peu inhabituel. Grâce à sa personnalité enjouée, Snail joue souvent un rôle déterminant dans le développement de l'intrigue. Puisqu'elles vont continuer à placer des coffres au trésor, nous avons hâte de voir quelles histoires en découleront. Le verso de la couverture est également à voir absolument.Tout aussi intéressant que le tome 1, et les illustrations sont réussies. On y découvre de nouveaux personnages et leurs histoires respectives. Certaines parties restent délibéremment floues pour maintenir le suspense.Date de parution : 01 Juillet 2026Editions : Doki-Doki