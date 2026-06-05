Julie Wood - Saison 2 tome 2 : Secrets de famille

Comme dans la nouvelle série de Michel Vaillant, nous retrouvons une vieille connaissance, Julie Wood. C'est en 1976 que ses aventures sont apparues pour la première fois. Après un rôle secondaire dans les bandes dessinées de Michel Vaillant, elle a eu droit à sa propre série qui a duré plusieurs années et qui est aujourd'hui relancée. Julie vit dans la campagne californienne avec son frère aîné et son frère cadet chez leur oncle Chris. Elle a 18 ans et veut réussir dans les courses de flat track, une sorte de circuit court pour motos. Elle suit des cours d'entraînement spéciaux et fait tout ce qu'elle peut pour attirer l'attention de sponsors potentiels. Sur son compte Instagram, elle pose en bikini près de sa moto, ce qui attire effectivement les premiers sponsors. Pour le côté mécanique, elle se fait aider par son oncle et son frère aîné Indy. Un jour, la police fait un rapport à Chris. Un jeune homme, Mason Green, a été assassiné à Los Angeles. Il appartenait à un groupe de free bikers, une sorte de hooligans à moto qui rend la ville dangereuse en roulant vite et en faisant des wheelies dans les rues de LA. Au cours d'une excursion, Mason a reçu une balle dans la tête. Une note a été trouvée dans une poubelle lui disant de se présenter à la famille Wood s'il avait des ennuis. Les Woods sont maintenant impliqués et Julie et Indy interrogent l'oncle Chris à ce sujet, mais il dit qu'il n'est au courant de rien. Les deux jeunes gens en doutent et mènent leur propre enquête. On découvre rapidement que leur oncle Chris a repris l'entreprise familiale, et que leurs parents sont décédés accidentellement peu après. Deux ans plus tard, il a vendu l'affaire au père Green. Mais les assassins des parents de Julie sont impliqués dans un trafic de voitures et appartiennent à la mafia polonaise, dirigée par le redoutable tueur Stefan Marowski. Sa piste mène à Anvers. Mais comment y arriver sans argent ? Eh bien, il faut gagner des courses pour s'en procurer.En février 2025, la série de bandes dessinées Julie Wood de Jean Graton a fait son grand retour sous la houlette du dessinateur Claudio Stassi , du storyboarder Marc Bourgne , du coloriste Florent Daniel, du scénariste Philippe Pelaez et du superviseur Denis Lapière. Ce nouveau départ fait suite à la fin du tome 8, paru en 1980, et nous présente une Julie de dix-huit ans. La jeune femme rêve toujours de devenir championne du monde de motocross et pilote professionnelle. Le récit relate ses premiers pas sur les circuits et, au fil des albums, ses voyages à travers l'Europe. Mais elle est aussi confrontée à des drames personnels. Le titre du tome 2 est ainsi *Secrets de famille *. Ainsi, Julie Wood se lit non seulement comme un thriller d'aventure, mais aussi comme une quête de ses origines. Les parents de Julie Wood ont été assassinés sans que l'on en sache la cause. L'oncle Chris pourrait sans doute nous renseigner, sauf qu'il a mystérieusement disparu. Philippe Pelaez parvient à moderniser le personnage de Julie Wood tout en restant fidèle à l'esprit de la série originale. Graton a créé Julie Wood précisément parce qu'il avait lui aussi une passion pour les motos et ne pouvait pas les intégrer à Vaillant. Bien sûr, les événements sont quelque peu similaires. Et les principes de base des aventures sont simplement déplacés vers un autre cadre. Visuellement, Julie Wood est plus excitante, car les courses ne se limitent pas aux pistes de course établies, mais peuvent également être menées en plein air, sur des motos tout-terrain. À cet égard, la série est beaucoup plus variée. L'histoire mêle habilement les scènes de courses de moto avec une enquête policière, créant un récit dynamique et captivant. Le style graphique de Claudio Stassi est réaliste et dynamique, mettant en valeur les scènes d'action et les personnages. Le scénario est bien construit, avec des rebondissements et des révélations qui tiennent le lecteur en haleine. La BD aborde des thèmes actuels tels que les rodéos urbains, les réseaux sociaux et les secrets de famille. Certains personnages et situations peuvent sembler un peu clichés, mais cela n'enlève rien à l'intérêt de l'histoire. Julie Wood dans l'ancienne version était un peu peu plus mature, plus aventureuse. En tout cas, cette série reste reste très moderne dans la mesure où elle montre comment une jeune femme s'affirme dans un monde d'hommes. Ce qui est intéressant, c’est que Julie n’a pratiquement pas besoin d’aide. La plupart des bandes dessinées ou des films qui traitent de l'épanouissement professionnel d'une femme sont quelque peu malhonnêtes, car elle a toujours besoin de l'aide d'un homme, ce qui freine souvent son engagement et son ambition. La conclusion de cette intrigue devrait se dérouler dans le troisième et dernier tome, notamment sur le célèbre circuit belge de Mettet.Ce deuxième tome de « Julie Wood » poursuit l'intrigue amorcé dans le reboot. Le mélange d'action, de suspense et de thèmes modernes, ainsi que les dessins de Claudio Stassi, en font une œuvre divertissante et captivante.Date de parution : 05 Juin 2026Editions : Dupuis