Avec EA Sports UFC 6 , la série de jeux d'arts martiaux mixtes fait son grand retour après une longue attente, avec une ambition claire : prouver que l'octogone virtuel a encore du potentiel. Après UFC 5, qui avait déjà propulsé la franchise dans une nouvelle ère technique grâce au passage au moteur Frostbite, ce nouvel opus tente d'aller encore plus loin en misant sur le réalisme physique, l'individualité des athlètes et une plus grande authenticité dans les échanges. Le résultat est un jeu qui, une fois lancé, impose le respect. UFC 6 est plus brutal, plus intense et plus lisible dans les moments décisifs , surtout lorsque le combat se déroule debout : chaque jab, crochet ou coup de pied ressent un véritable impact sur le corps de l'adversaire. EA Vancouver a travaillé d'arrache-pied sur la sensation des frappes, les déplacements des combattants et les différences de styles, et cela se voit. Cependant, UFC 6 n'est pas la révolution que certains espéraient. C'est un opus très abouti, plus complet et spectaculaire que son prédécesseur, mais sa structure commence à montrer des signes de faiblesse. On a l'impression que le jeu est incroyablement puissant lorsqu'il vous enferme dans la cage, mais moins convaincant lorsqu'il tente de tout construire autour du combat. Parler d'histoire dans un jeu de sport n'est jamais chose aisée, mais UFC 6 s'efforce néanmoins de donner plus d'importance au parcours narratif des combattants. La principale nouveauté est le mode « Legacy », conçu comme une introduction narrative à l'univers du jeu. Le joueur y suit Chris Carter, un jeune espoir de la lutte universitaire, qui tente de se faire un nom sur le circuit régional avant d'intégrer l'UFC. Le concept fonctionne car il donne enfin un visage et un contexte au parcours initial. Chris n'est pas qu'un avatar à faire progresser, mais un athlète avec des relations, des pressions, des rivalités et un héritage familial à gérer.L'histoire reste fidèle aux codes du récit sportif classique, mais parvient néanmoins à humaniser cette ascension. UFC 6 tente de nous faire ressentir le poids d'une carrière avant même l'attrait de la ceinture , et y parvient plutôt bien dans ses premières minutes. Le problème, c'est que The Legacy, malgré une bonne idée de départ, reste assez court et ne tient pas toujours toutes ses promesses. Il sert bien d'introduction, en enseignant les bases et en tentant de rendre les débuts plus cinématographiques, mais une fois terminé, il laisse un sentiment d'occasion inexploitée. La transition vers une carrière traditionnelle est naturelle, mais elle ne suffit pas à transformer l'expérience en un véritable récit sportif au long cours. Plus intéressant encore, du point de vue de l'ambiance, est le Hall des Légendes. Ce mode vous permet d'explorer des espaces dédiés à certaines des plus grandes figures de l'UFC, avec des environnements conçus pour mettre en valeur la carrière, les débuts et les moments emblématiques de ces athlètes. Il ne s'agit pas simplement d'une galerie de contenu supplémentaire : ce mode tente de transformer l'histoire du sport en un petit musée interactif, où vidéos, objets et reconstitutions de combats vous aident à comprendre pourquoi certains combattants ont marqué l'histoire. Le décor principal reste, bien sûr, celui des événements UFC. Arènes, entrées des combattants, public, éclairage, commentaires et présentation : tout est mis en œuvre pour recréer le grand spectacle du MMA moderne. UFC 6 fonctionne à merveille lorsqu'il nous fait ressentir la pression de l'événement , dès l'entrée de l'athlète dans la cage, lorsque les bruits ambiants contribuent à la tension ambiante.Le gameplay est la véritable raison pour laquelle UFC 6 mérite l'attention. Le combat debout est le point fort du jeu et représente une nette amélioration par rapport aux opus précédents. Les échanges sont plus fluides, les animations plus nuancées et les contacts physiques plus réalistes. Un coup ne se résume plus à une simple animation : la distance, le timing, la posture et le style du combattant ont désormais un impact bien plus important. C'est sans doute le point fort du jeu. UFC 6 vous oblige à améliorer votre style de combat, et pas seulement à enchaîner les coups plus rapidement. S'avancer trop loin, chercher des combinaisons sans préparation ou abuser des mêmes attaques risque davantage de vous valoir une punition. La défense, le jeu de jambes et la gestion de la distance deviennent cruciaux, surtout face à des adversaires capables de contre-attaquer. L'individualité accrue des athlètes est frappante. Chaque coup porte différemment, chaque mouvement a son propre rythme, et chaque combattant occupe l'espace avec une aisance différente. Un combattant puissant et compact offre des sensations distinctes d'un frappeur plus technique ou d'un athlète plus performant sous pression. Cette diversité enrichit le choix des combattants et encourage une sélection basée non seulement sur leurs aptitudes générales, mais aussi sur leur style. Le nouveau mécanisme de l'état de flow ajoute une dimension supplémentaire aux combats. Lorsque le joueur parvient à appliquer la stratégie idéale de son athlète et à prendre l'ascendant, il peut entrer dans une sorte d'état de grâce temporaire. L'idée est intéressante, car elle tente de retranscrire en jeu la sensation réelle d'un combattant trouvant son rythme, ses automatismes et sa confiance. Lorsqu'il fonctionne, l'état de flow dynamise le combat et met l'accent sur la cohérence tactique. Le risque, cependant, est que ce mécanisme donne au jeu un aspect légèrement plus arcade. Cela ne compromet pas l'équilibre général, mais pourrait paraître un peu déplacé dans une simulation qui, par ailleurs, aspire à un réalisme toujours plus poussé. C'est une bonne idée, mais à utiliser avec précaution.Les phases de grappling et de combat au sol restent solides, mais moins impressionnantes. Les transitions, les soumissions et le contrôle du mur sont efficaces, mais n'offrent pas la même impression d'évolution que les frappes. Les amateurs de lutte et de jiu-jitsu trouveront encore de quoi construire des combats intelligents, mais la véritable nouveauté de l'UFC 6 réside dans les échanges debout. Le mode Carrière offre plus de choix et d'événements narratifs qu'auparavant, mais sa structure de base reste inchangée : entraînement, promotion, gestion de la forme physique et préparation des matchs. C'est captivant au début, car chaque décision semble avoir un impact sur votre progression. Cependant, après quelques heures, le rythme devient plus répétitif. S'entraîner, simuler des actions, faire monter la pression et se préparer pour le prochain adversaire fonctionnent, mais le jeu réserve rarement de véritables surprises. Le mode Gym propose une progression croisée basée sur les effectifs, les éléments cosmétiques, les défis et les récompenses. Conçu pour maintenir l'intérêt des joueurs au-delà d'un seul mode de jeu, il ne sera cependant pas indispensable à tous. Axé principalement sur la personnalisation et la collection, il pourrait plaire à ceux qui aiment débloquer du contenu, mais risque de paraître superflu à ceux qui souhaitent simplement combattre. Globalement, UFC 6 est excellent lorsqu'il laisse la part belle aux poings, aux jambes, au clinch et à la cage . Il l'est moins lorsqu'il vous oblige à passer trop de temps dans des menus, à effectuer des tâches répétitives et à utiliser des systèmes de contrôle perfectibles.D'un point de vue technique, UFC 6 est l'un des opus les plus impressionnants de la série. Les modèles des athlètes sont plus convaincants, leurs corps plus réalistes, et les animations restituent enfin une plus grande variété physique. Les combattants ne sont plus de simples apparences stéréotypées : posture, proportions, mouvements et réactions contribuent à leur identité. Le système de contact est l'un des points forts du jeu. Les coups sont plus naturels, les réactions plus crédibles, et les K.O. sont souvent d'une brutalité spectaculaire sans paraître artificiels. Les dégâts visuels contribuent également grandement à l'immersion. Coupures, gonflements, sang et marques au visage permettent de suivre immédiatement le déroulement du combat. La présentation est excellente. Les arènes sont bien éclairées, le public contribue à l'ambiance et les moments précédant le match parviennent à créer une tension palpable. Tout n'est pas parfait : certaines séquences sont répétitives et certains éléments de la réalisation restent prévisibles, mais l'effet global est impressionnant. La bande-son oscille entre réussites et moments plus discutables. L'impact sonore lors des combats est net et satisfaisant, la foule accompagne parfaitement les moments les plus intenses, et les commentaires contribuent à rythmer les affrontements. En revanche, la musique peut se montrer un peu envahissante dans les menus, surtout lorsqu'on passe beaucoup de temps dans les modes de gestion. Le problème technique le plus gênant concerne l'interface elle-même. Certains menus sont lents, complexes et désagréables à parcourir. Étant donné le nombre de fois où UFC 6 vous oblige à naviguer entre le hub, le mode carrière, la personnalisation et les activités hors combat, ce manque de réactivité est plus problématique qu'on ne le penserait. Cela ne compromet pas l'expérience de jeu, mais la rend moins fluide. Sur les consoles de nouvelle génération, le jeu propose toujours des combats fluides et visuellement captivants. Une fois le combat lancé, UFC 6 se révèle puissant, précis et physique comme peu d'autres jeux de sport.EA Sports UFC 6 est un excellent jeu de MMA, probablement l'épisode le plus abouti de la série en termes de gameplay pur. Les frappes, la gestion de la distance, les déplacements, les dégâts et l'identité des athlètes rendent les combats plus crédibles et satisfaisants que jamais. Le problème, c'est qu'UFC 6 peine à convaincre en dehors de l'octogone. Les nouveaux modes proposent de bonnes idées, mais certaines sont encore insuffisamment développées. En résumé, UFC 6 excelle clairement dans le combat. En revanche, il pêche un peu lorsqu'il s'agit de raconter, de gérer et d'organiser tout le reste.