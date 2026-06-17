Strange Lessons by Professor Terror tome 1

Strange Lessons by Professor Terror (Terror-kyouju no Ayashii Jugyou) est un manga en quatre tomes publié au Japon aux éditions Kodansha. Sato a changé depuis le lycée et ne se laisse plus porter par le courant de la vie. Il veut trouver ce qu'il veut faire, alors qu'il assiste à sa cérémonie d'entrée à l'université. Cependant, peu après son inscription, il a été confronté à un groupe sectaire se faisant passer pour des étudiants universitaires et il reçoit des sollicitations. Un étranger qui passait par là est venu à son secours. Il s'est présenté comme Tim Lorentz, professeur dans cette université, et l'invite à la séance d'orientation pour les nouveaux étudiants de son séminaire. Le professeur a déclaré : « Je veux contribuer à rapprocher les cœurs des gens. » Sato, qui s'est intéressé à la prise de parole en public, a choisi de suivre le cours. Dès le début du cours, le professeur Lorentz s'est adressé aux étudiants réunis, "Vous êtes des terroristes potentiels !" hurle-t-il.Dans un séminaire où des étudiants facilement influençables par les sectes étaient réunis en tant que « terroristes potentiels », l'histoire met en scène des élèves et leur professeur qui se retrouvent contraints d'étudier le terrorisme. Tout commence par la définition de « Qu'est-ce qu'un terroriste ? » Comment se protéger des sectes et des méthodes utilisées par les sectes et les terroristes, et ensuite : « Pourquoi avons-nous besoin de connaître les terroristes ? » (Pour répondre d'emblée, c'est l'ignorance que les sectes exploitent.) À travers des exemples concrets et des activités récréatives impliquant des élèves, les lecteurs apprendront en même temps que l'auteur. Pour les lecteurs qui découvrent les liens entre religion et terrorisme, ce sera une perspective inédite. Il y a probablement de nombreux points que même les lecteurs ayant une certaine connaissance dans ce domaine ont oubliés. Parce qu'elle est exprimée sous forme de fable, la trame est facile à comprendre et à réaffirmer. Le professeur Tim, le cerveau derrière tout cela, est craint dans l'histoire comme une personne « effrayante » et « méchante ». Pour les lecteurs, c'est un étranger amusant, accro aux beignets. Un protagoniste fiable qui résout les problèmes grâce à ses propres connaissances. De plus, ce personnage est complexe et possède un côté caché, quelque peu mystérieux. Et tant qu'on y est, « si vous n'apprenez pas les langues officielles de l'ONU, vous allez avoir des difficultés à l'avenir ». « Attention, les sources de Wikipédia ne sont pas toujours fiables. » L'histoire est racontée avec charme, intégrant des expériences courantes de la vie universitaire. Les étudiants du séminaire n'ont d'abord pas fait grande impression, mais au fur et à mesure que la discussion avançait, la tension grimpait. La personnalité et le caractère s'expriment à travers les œuvres d'art, faisant en sorte qu'ils ne semblent jamais simplement être là. Car la série de conférences et d'événements est dépeinte au sein du récit. Pourtant, il ne donne pas l'impression d'être moralisateur. Il trouve un juste équilibre.Cependant, s'il fallait relever un défaut, ce serait que les illustrations sont trop détaillées pour être lues comme un manga de divertissement. La quantité considérable d'informations recueillies grâce à ces recherches approfondies fait qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage que l'on peut lire distraitement. Pour en savoir plus sur le terrorisme sectaire, qui peut sembler méconnu mais qui est en réalité tout près de chez vous, c'est une œuvre réussie. L'un des thèmes de cet ouvrage est que « les individus isolés perdent leur source de soutien et leur voie d'évasion ». « Les humains n'admettent pas leurs erreurs. » « Il est difficile de réhabiliter des personnes ayant subi un lavage de cerveau. » Voilà ce qui est dit. Tout ceci s'applique également aux lecteurs de cet ouvrage. Même si des individus radicalisés, déjà devenus des terroristes potentiels, lisent ce livre, il est fort improbable que quelqu'un accepte le contenu de ce livre en se disant : « Je ne suis pas fou. » Ces personnes n'apprendront rien, peu importe le nombre de fois qu'elles reliront ce livre. Ils restent prisonniers d'une conception erronée de « bonne volonté sans intelligence » et continuent d'interpréter les choses de manière erronée. Avant de se créer un ennemi commode, de rejoindre une secte et de se radicaliser, respirez profondément et « admettez consciemment vos erreurs » et « évitez de cesser de réfléchir ». Il est important de continuer à tirer des leçons de ce qui se passe actuellement sans fermer les yeux. Ce qui est bien et ce qui est mal peut varier selon le point de vue ; c'est une question sans réponse définitive.Ce livre explore les méthodes de recrutement des organisations terroristes et des sectes, la définition même du terroriste, et explique pourquoi les attentats-suicides sont considérés comme une tactique rationnelle. Bien qu'instructif, accepter aveuglément ces informations vous vaudrait probablement une réprimande de Lorentz. Le message est clair : « Le savoir, c'est le pouvoir ! » et nous avons compris l'importance de l'esprit critique. Il semblerait que quelque chose se soit passé dans le passé de Lorentz, peut-être même que l'un de ses élèves est devenu terroriste ?Date de parution : 17 Juin 2026Editions : Mangetsu