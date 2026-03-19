Endless Ocean est une série peu connue du grand public. Pourtant, profitant de l'immense parc de consoles Switch, Nintendo a décidé de la remettre au goût du jour avec le nouvel Endless Ocean Luminous, dévoilé à la surprise générale lors du Partner Showcase en février 2024. Dans la peau d'un plongeur qui vient de rejoindre un groupe de recherche, nous sommes guidés par OceanIA , une intelligence artificielle qui nous fournit toutes les instructions sur les commandes du jeu et tous les rapports provenant du centre des opérations, qui, grâce à nous, peut surveiller la situation actuelle dans la zone marine où nous nous trouvons, la Mer Voilée . Cette région océanique est soumise à des changements morphologiques constants, dus à diverses activités naturelles qui modifient le paysage marin à chaque nouvelle plongée. Autrement dit, la morphologie marine n'est jamais identique d'une plongée à l'autre. Au fil de l'histoire d'Endless Ocean Luminous, on découvre qu'à l'intérieur d'un canyon sous-marin se trouve un « corail mère », appelé Corail Primordial , qu'il faut étudier et préserver autant que possible, car il parvient à maintenir l'ensemble du système marin naturel en parfait équilibre. Dans Endless Ocean Luminous, la difficulté est minimale et l'histoire sert de cadre à la structure principale du jeu d'Arika. Au début, il faut accomplir une série de missions organisées en chapitres qui permettent d'approfondir progressivement la compréhension des mécanismes de base du jeu. Après cela, les missions principales prennent une tournure beaucoup plus narrative, ponctuée de moments d'exploration pure. Je vous révèle tout de suite un détail important : si l'envie vous prend de sortir de l'eau, une « barrière invisible » vous en empêche. Cela peut paraître un choix de conception déroutant pour certains, mais en réalité, il est compréhensible compte tenu de l'objectif principal du jeu. En parlant de faune, dans Endless Ocean Luminous, nous avons plus de 500 espèces de créatures marines qui attendent d'être scannées et cataloguées dans notre collection. Elles vont des poissons des grands fonds aux créatures préhistoriques que l'on croyait disparues depuis des siècles. Sans oublier les créatures marines inconnues que nous examinerons plus en détail ultérieurement.Comme mentionné au début, Endless Ocean Luminous nous permet de nous embarquer dans une aventure perpétuellement immergée dans les profondeurs de la Mer Voilée. Dans la continuité des précédents opus sur Wii, le gameplay reste toujours au service de l'exploration et de la découverte d'un océan en perpétuelle évolution. Après avoir terminé les premières missions principales, nous pouvons enfin explorer librement les profondeurs océaniques. Un vaste espace aquatique s'offre à nous, regorgeant de failles, de parois rocheuses, de ruines, d'épaves, de grottes, de champs de glace et de toutes sortes de points d'intérêt qui ne manqueront pas de captiver notre attention. Tandis que d'un côté, des plongeurs avides et ambitieux s'aventurent dans les secrets des abysses de la Mer Voilée, de l'autre, nous ne devons pas perdre de vue le fil d'Ariane sur lequel Endless Ocean Luminous, à l'instar de ses prédécesseurs, se concentre le plus : la faune qui domine chaque pouce carré de cette eau immaculée. Vous pouvez scanner les créatures en maintenant la touche L enfoncée jusqu'à ce qu'un cercle apparaisse, indiquant s'il s'agit d'une espèce nouvelle ou déjà rencontrée. Si vous découvrez une espèce pour la première fois, elle est enregistrée dans un catalogue avec toutes les informations concernant ses principales caractéristiques. N'oubliez pas que les créatures de toute espèce, connue ou inconnue, sauf si elles ont été préalablement scannées, nous permettent d'« absorber » la lumière résiduelle présente dans leur corps. Ceci est utile non seulement pour l'histoire principale liée au Corail Primordial, mais aussi pour améliorer nos scores de plongée. Bien que le gameplay soit solide et fonctionnel, une certaine répétitivité finit par s'installer. Endless Ocean Luminous n'est en réalité rien de plus qu'une expérience d'exploration relaxante. Cela risque de décourager les spectateurs les plus exigeants en matière d'action, et la progression lente et délicate peut vite lasser ceux qui ne sont pas habitués à un rythme de jeu plus lent. De plus, ne vous attendez pas à une grande variété d'activités sous-marines. Vous pourrez toutefois rencontrer occasionnellement des énigmes environnementales sous la forme de grands disques anciens, facilement repérables sur le fond marin. Mais à part ça, l'exploration des océans et l'histoire, il n'y a rien d'autre à faire dans Endless Ocean Luminous.Plus de 500 espèces de créatures peuplent l'immense Mer Voilée et se répartissent en différentes catégories. Outre les créatures communes, on trouve des espèces rares , reconnaissables à une couleur ou un détail différent de la normale, des espèces de taille inférieure ou supérieure à la moyenne , et enfin des espèces qui émettent des anomalies sous forme d' étranges signaux biométriques. Ces derniers, en particulier, nous mènent à un type particulier de créature, classée comme CMS (Créature Marine Inconnue), c'est-à-dire un type d'animal marin jamais analysé par la science. Le centre des opérations est particulièrement fasciné par ces créatures, au point de vouloir les étudier plus en profondeur. Par conséquent, la rencontre avec de tels animaux peut s'avérer unique et enrichissante. De plus, Endless Ocean Luminous propose un mode photo qui vous permet d'immortaliser les environnements et les créatures en les sauvegardant dans un album. Imaginez un selfie avec une créature préhistorique ou un CMS en arrière-plan ! Ou encore mieux, laissez-vous suivre par les poissons pendant que vous nagez ! Concernant le score mentionné ci-dessus, ce mécanisme contribue à notre progression dans une ambiance RPG authentique . Le score de plongée dans Endless Ocean Luminous est déterminé par quatre paramètres : la coopération, l’exploration, la récupération d’objets et la recherche . La coopération indique dans quelle mesure vous avez suivi les instructions données par le centre des opérations (détection de signaux biométriques anormaux, rencontre avec le CMS) et dans quelle mesure vous avez aidé les autres plongeurs dans leurs recherches respectives grâce à la communication par des poses et l'utilisation stratégique d'émoticônes. L'exploration tient compte de l'espace sous-marin non encore exploré lors de cette plongée et de la quantité de lumière collectée grâce à l'observation de nouveaux poissons (et non de nouvelles espèces). Le nombre d'objets récupérés est calculé en additionnant les points de chaque objet trouvé pendant la plongée, indépendamment de sa rareté et de sa qualité. Enfin, la recherche est déterminée par l'identification des créatures de chaque type (communes, rares, de tailles spéciales et CMS), la première inscription de l'espèce dans le catalogue et le pourcentage de progrès de l'identification. En général, si votre plongée est réussie, vous pouvez obtenir une médaille dans chacun des quatre critères. Naturellement, plus vous obtenez de points, plus vous progressez dans les niveaux une fois remonté à la surface et plus vous gagnez de pièces , qui servent à personnaliser votre avatar.Endless Ocean Luminous bénéficie d'une durée de vie prolongée grâce à ses succès et à son plateau mystère , ce dernier s'obtenant au fil de l'histoire. Ces deux éléments séduiront les joueurs perfectionnistes, ceux qui cherchent patiemment à terminer le jeu à 100 %. La tablette mystérieuse est sans doute l'élément le plus intéressant du jeu. Dissimulé dans les profondeurs marines, il s'illumine lorsqu'on trouve un objet très rare, lorsqu'on lit des extraits de récits gravés sur des tablettes de pierre, et dans d'autres situations. À chaque fois, l'une des 99 cases du plateau se déverrouille, et l'image gravée sur l'objet devient progressivement plus nette. Cela n'offre aucun avantage particulier en termes de gameplay, mais c'est au moins une façon amusante d'encourager l'exploration. Tout comme le plateau mystère, les objectifs prolongent la durée de vie d'Endless Ocean Luminous. La seule différence réside dans le fait que, à quelques exceptions près, ils indiquent clairement la marche à suivre. Une fois un objectif accompli, vous obtenez une sorte de « titre distinctif » pour votre profil de joueur. Enfin, Endless Ocean Luminous vous permet de plonger seul ou accompagné. Jusqu'à 30 personnes peuvent partager une même cabine , parfaitement équipée et prête à explorer les profondeurs de la Mer Voilée. En plus d'explorer l'environnement, les joueurs présents dans la pièce peuvent partager avec les autres les espèces de créatures qu'ils rencontrent, utiliser des émoticônes pour signaler les poissons à surveiller et échanger des salutations en utilisant les différentes poses disponibles.Malgré l'âge de la Nintendo Switch, les graphismes d'Endless Ocean Luminous sont très impressionnants, que ce soit sur la station d'accueil ou en mode portable . L’effet de « brouillard » créé dans le jeu, que l’on aperçoit habituellement de loin en plongée en raison de la turbidité de l’eau et qui se dissipe à mesure que l’on avance dans une direction précise, est très réaliste. Les créatures marines, y compris le CMS, semblent globalement bien réalisées et détaillées. L'éclairage et le système sonore sont également très réussis. Les variations dynamiques d'intensité lumineuse liées à l'altitude, ainsi que la propagation des sons ambiants en fonction de la profondeur, sont d'un réalisme saisissant. Un excellent travail a également été réalisé sur la musique, à la fois délicate et parfaitement adaptée au type de jeu. Elle accompagne parfois l'exploration comme une tisane réconfortante dégustée au cœur de l'hiver, procurant une sensation de détente qui dissipe les pensées frénétiques accumulées durant la journée. En ce qui concerne la fluidité, Endless Ocean Luminous tourne généralement à 30 images par seconde de manière stable. Lors de nos tests, nous n'avons rencontré aucun bug majeur susceptible de nuire à la jouabilité. Vous remarquerez peut-être une légère interpénétration des palmes du plongeur lorsqu'il est près du fond, mais rien de bien grave. En mode portable avec un casque, Endless Ocean Luminous semble plus immersif qu'en mode docké, malgré une résolution inférieure. Un jeu qui se prête bien aux sessions de type «hit and run», dont la musique et les sons marins peuvent égayer l'esprit sans trop de difficultés.Endless Ocean Luminous est l'expérience classique à savourer sans souci, lorsque vous souhaitez consacrer quelques heures à un titre moins exigeant. Le gameplay principal, fidèle à ses prédécesseurs, reste l'exploration sous-marine d'un océan, enrichie de nouvelles fonctionnalités intéressantes qui prolongent sa durée de vie et amplifient le sentiment de découverte. Malgré un gameplay parfois répétitif et un manque de variété dans les activités proposées, ce troisième opus de la série sous-marine d'Arika reste un jeu parfait pour les amoureux de la nature ou pour ceux qui, ne sachant pas nager, aimeraient observer de leurs propres yeux un environnement souvent ignoré par beaucoup d'entre nous.