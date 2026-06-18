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Cats and Dragon tome 4
Publié le 02/07/2026 Dans Bandes Dessinées
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Cats and Dragon (Neko to Ryuu) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu douze tomes à ce jour aux éditions Takarajimasha. Il s'agit d'une adaptation du roman d'Amara. Au cœur de la forêt, un dragon cracheur de feu vit avec une bande de chats magiques, les Cait Sith. Le dragon a été élevé par les chats de cette forêt. Les dragons ont une longue espérance de vie. Les chats frères et sœurs se sont endormis depuis longtemps, et leurs chatons ont grandi, donnant naissance à une nouvelle vie. Le dragon, qui hait les humains et qui a longtemps protégé et élevé les chats de la forêt, est appelé « Tonton Ailé » par ces derniers, tandis que les humains l'appellent « Chat Dragon » avec admiration et respect. En grandissant, les chats de la forêt quittent le nid à la recherche de leur propre territoire. Certains finissent par vivre avec des humains. Un prince se lance dans l'aventure avec son chat noir comme mentor. Une jeune fille paresseuse vivant dans un orphelinat et un chat blanc qui lui enseigne la magie. Un chat est même devenu l'emblème de la Guilde des Aventuriers. Et aujourd'hui encore, dans la forêt, le dragon enseigne aux chatons l'art de la chasse. C'est une histoire touchante et mystérieuse de chats, de dragons et d'humains.

Après les efforts acharnés d'un chat blanc pour convaincre une orpheline, celle-ci accepte enfin de passer le concours d'entrée à l'école de magie ! Fou de joie, le chat blanc constate que la jeune fille est, comme prévu, une vraie paresseuse, et il finit par rédiger consciencieusement tous les documents nécessaires à sa place. Réussiront-ils leur examen ? Pendant ce temps, à l'école, le démon se creuse la tête. Sa chatte a appris que les humains célèbrent la « Fête des Mères ». Il doit lui préparer un cadeau au plus vite. Perplexe, le démon décide de consulter son frère dragon… Ce volume relate les aventures de la maman-chat, une sorte de tante d'Osaka. Pour elle, le Maître Démon et le Chat Dragon sont comme ses fils, et elle préférerait sans doute que ses élèves et ses enfants ne les voient pas, même si elle semble ravie de les croiser. La chatte apprend que le magnifique jouet pour chat lui a été offert par la forêt des débutants et se demande si le petit dragon qu'elle a élevé en dernier est cet « oncle dragon » dont elle a tant entendu parler. Elle va à sa rencontre. La chatte est émue aux larmes, disant que « ce n'est pas le passé », même si ses enfants grandissent et deviennent indépendants les uns après les autres grâce à la magie et à sa longue vie. L'intrigue et le rythme commencent à se préciser, et l'histoire semble trouver son rythme. Outre les chats, à commencer par Mama, on trouve aussi d'excellents personnages humains, comme un prince aventurier, une jeune fille paresseuse et un grand magicien timide. Le retour de Mama nous a beaucoup touché. Et le Grand Démon est plus travailleur que ce qu'on imaginait, ce qui est assez étonnant. Les chats qui font leur première apparition dans ce volume, comme Chiikuro, qui vit au bord du lac et aime observer les animaux, et le bienveillant Yajuro, étaient eux aussi formidables et pleins de personnalité. Nous retrouviibs égalelent l'histoire d'Anne Rossa, devenue adulte, qui accepte un poste d'enseignante à l'école de magie. Il y avait aussi Chiikuro qui élève le dragon cracheur de feu pour échapper à un mariage arrangé. Ce qui est fascinant dans ce monde, c'est que malgré des bâtiments et autres éléments qui évoquent l'Europe, son écosystème est assez unique.

VERDICT
Dans un monde où la magie et les dragons existent, les interactions entre chats, dragons et humains font progresser l'histoire avec tendresse. Cette œuvre touchante, aux allures de conte de fées, est tout aussi captivante dans son quatrième tome.

Date de parution : 01 Juillet 2026
Editions : Doki-Doki
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