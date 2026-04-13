Initialement publiÃ© en 2017, Observer Ã©tait un simulateur de marche, mais un bon simulateur. Il mÃ©langeait un peu de Ghost in the Shell, une bonne partie du style d'horreur de Silent Hill et une tonne mÃ©trique de Blade Runner pour offrir un cadre cyberpunk gÃ©nial, et une histoire trÃ¨s intÃ©ressante. PrÃ¨s de trois ans aprÃ¨s, nous avons Observer System Redux, une rÃ©Ã©dition du jeu original avec des graphismes mis Ã jour, du raytracing, des quÃªtes secondaires bonus et des amÃ©liorations bienvenues de l'interface utilisateur et de la direction. Sans entrer dans le territoire du spoiler, vous contrÃ´lez Daniel Lazarski, un dÃ©tective polonais qui tente de rechercher son fils dans un immeuble abandonnÃ© des bidonvilles de Cracovie (Pologne) en 2084. Avec une chance de rÃ©conciliation en vue, l'intrigue se rÃ©vÃ¨le Ãªtre un mystÃ¨re de meurtre multiple fou qui couvre tout le complexe d'appartements et, comme toujours dans ces jeux de style aventure, l'aventure est beaucoup plus grande que ce Ã quoi vous vous attendez. Votre personnage a des implants futuristes qui lui permettent de pirater l'esprit des gens, et cela joue un rÃ´le Ã©norme dans la tradition et le gameplay du jeu. Dans le monde dans lequel nous jouons, les gens remplacent leurs membres avec la cybernÃ©tique et fusionnent avec les animaux, des cÃ¢bles et des fils pendent Ã tous les plafonds d'une ville couverte d'ordures. C'est en effet un avenir sombre.Observer System Redux prÃ©sente une histoire tordue qui nous a maintenu en haleine jusqu'Ã la toute fin et au-delÃ , car plusieurs fins apportent chacune un nouveau contexte Ã ce que pourrait Ãªtre l'Ã©tat du monde. Daniel n'atteint le site de l'appel de dÃ©tresse de son fils que pour trouver une scÃ¨ne de meurtre horrible. Cette tendance Ã toujours Ãªtre Ã deux pas du tueur se poursuit tout au long du rÃ©cit. Il continue d'explorer les couloirs sales des appartements en interagissant avec les voisins et Ã la recherche d'indices. Les mÃ©canismes de base de vos enquÃªtes analysent les indices trouvÃ©s dans l'environnement Ã l'aide de votre vision par scanner Ã©lectromagnÃ©tique pour l'Ã©lectronique et d'un bio scanner pour les indices biologiques. Cela parle thÃ©matiquement d'un monde oÃ¹ l'Ã©lectronique fusionne avec le biologique. OÃ¹ les gens remplacent leurs yeux par des scanners ou leurs bras par la robotique. Trouver les bons indices vous mÃ¨nera par la suite sur des chemins ou des conversations variÃ©s avec des tÃ©moins, mais cela donne Ã©galement beaucoup de rÃ©cits environnementaux avec les voisins, donnant une saveur aux conversations mettant l'accent sur les menaces qui planent dans la sociÃ©tÃ© lorsque les courriels des personnages rÃ©vÃ¨lent leur caractÃ¨re et leurs vÃ©ritables motivations. Bien sur, la version Switch 2 permet d'utiliser le Joycon droit comme une souris, mais il y a Ã©galement des motion control comme du temps de la Wii. Cependant, il faut aussi noter qu'il n'y a pas de pack de mise Ã niveau disponible si vous possÃ©dez dÃ©jÃ le jeu sur Switch.La troisiÃ¨me clÃ© de votre enquÃªte est le Dream Eater, une liaison montante neuronale qui se connecte Ã l'esprit d'une personne pour voir ses cauchemars, qui, lorsqu'ils sont interprÃ©tÃ©s, peuvent fournir des indices critiques sur leur passÃ©. Ces sÃ©quences sont gÃ©nÃ©ralement simples avec des sÃ©quences furtives occasionnelles qui, en cas d'Ã©chec, peuvent conduire Ã des jeux automatiques. L'interrogation neuronale de quelqu'un vous ouvre Ã une foule de frayeurs psychologiques, d'horreur corporelle et de sauts intermittents, et est d'une nature gÃ©nÃ©rale dÃ©rangeante, ce qui joue au profit d'Observer. Contrairement Ã la plupart des simulateurs de marche, Observer propose un gameplay rÃ©el. Choquant n'est-ce pas ? Le jeu a des options de dialogue trÃ¨s intÃ©ressantes (vous Ãªtes un dÃ©tective), de jolis morceaux de rÃ©solution de casse-tÃªte, en particulier pendant les segments de piratage d'esprit, et mÃªme un petit jeu soignÃ© cachÃ© dans le jeu, accessible via n'importe quel ordinateur que vous pouvez trouver : un petit dungeon crawler d'inspiration rÃ©tro agrÃ©mentÃ© de nouveaux stages dans cette Ã©ditions. Avec cette version Redux, de nouvelles sÃ©quences sont Ã©galement incluses. Ces chemins secondaires mÃ¨nent Ã des cas secondaires qui peuvent Ãªtre explorÃ©s et rÃ©solus, chacun avec un scÃ©nario aussi complexe et troublant mais Ã©trangement satisfaisant que l'histoire principale. Les personnages et leurs histoires Ã©toffent davantage le monde dÃ©jÃ compliquÃ©, explorant la cyber-peste et l'augmentation corporelle. Un autre de ces cas est un hommage bonus Ã Rutger Hauer, ce qui est une chose agrÃ©able Ã trouver dans un jeu qui reste si sombre et si granuleux. Le contenu bonus apporte Ã©galement des changements de qualitÃ© de vie avec des points interactifs plus clairement dÃ©finis dans le jeu, des sÃ©quences furtives mises Ã jour et des chemins d'intÃ©gration neuronaux plus clairs. Sans oublier, le jeu bonus 8 bits dans un jeu appelÃ© Fire and Sword , un petit robot d'exploration de donjon amusant a eu plus de niveaux ajoutÃ©s. Bien que stupide, c'est une perte de temps amusante et Ã©trangement addictive.Observer propose aussi un bouton de course. Ce n'est pas comme si la carte du jeu Ã©tait vaste ou quelque chose comme Ã§a, mais le fait qu'il y ait une possibilitÃ© de courir Ã une vitesse dÃ©cente Ã©tait une aubaine, surtout aprÃ¨s avoir jouÃ© d'innombrables simulateurs de marche qui ne disposent pas de cette option. Le seul problÃ¨me que l'on ait eu avec ses commandes "classiques" Ã©tait avec quelques actions dÃ©routantes, surtout quand il s'agissait d'ouvrir des portes, car vous deviez utiliser le joystick droit pour les ouvrir. C'Ã©tait probablement quelque chose apportÃ© par l'utilisation de la souris, qui ne se traduisait pas aussi bien qu'il le devrait dans la version console et il a Ã©tÃ© rÃ©solu trÃ¨s rapidement sur Switch 2. Ce qui dÃ©rangeait vraiment en jouant Ã Observer sur PS4, c'Ã©tait son principal dÃ©faut : le framerate, insensÃ© et instable. Compte tenu de l'immense quantitÃ© de dÃ©tails et de particules placÃ©s dans le dÃ©cor, et trÃ¨s probablement d'un manque d'optimisation idÃ©ale, la frÃ©quence d'images d'Observer pouvait varier de 60 images par seconde Ã un chiffre unique occasionnel, selon la quantitÃ© de choses qui se passent Ã l'Ã©cran. DÃ©jÃ corrigÃ© sur Switch grÃ¢ce Ã une mise Ã jour du moteur, Observer profite d'une nouvelle jeunesse sur Switch 2. Observer System Redux est formidable en ce qui concerne son dÃ©partement artistique. Ses graphismes sont superbes, avec une belle utilisation de l'Ã©clairage (ou son absence, c'est un jeu d'horreur aprÃ¨s tout) et un cadre cyberpunk fantastique, plein de machines sales et grinÃ§antes couplÃ©es avec beaucoup, beaucoup de nÃ©ons et d'Ã©crans LED. La partie son est Ã©galement parfaite, les effets sonores sont aussi Ã©tranges qu'ils le devraient, la mÃ©lodie occasionnelle jouÃ©e en arriÃ¨re-plan est assez effrayante et la voix est sublime. Rutger Hauer (alias Roy Batty de Blade Runner) incarne le personnage principal, et on ne peut s'empÃªcher d'admettre qu'il a fait un travail phÃ©nomÃ©nal en le faisant. Daniel Lazarski prend vie Ã merveille avec les caractÃ©ristiques parfaites d'un Â«flic Ã terreÂ» avec une attitude Â«Ã deux jours de la retraiteÂ». La grande majoritÃ© des personnages du jeu sont assez bien exprimÃ©s. A noter qu'une Ã©dition physique du jeu est prÃ©vue pour octobre 2026.Les changements opÃ©rÃ©s dans Observer System Redux Ã©liminent les aspÃ©ritÃ©s d'un rÃ©cit dÃ©jÃ bien conÃ§u, le rendant beaucoup plus accessible aux autres. Observer est un bon choix pour les fans de jeux d'horreur et d'investigation. La grande histoire, le cadre sinistre et le doublage fantastique sont plus que suffisants pour vous faire jouer et vous donner envie d'explorer chaque Ã©lÃ©ment, indice et possibilitÃ© de dialogue tout au long du jeu. Avec de lÃ©gÃ¨res amÃ©liorations graphiques et une jouabilitÃ© amÃ©liorÃ©e par l'ajout des commandes de mouvement ainsi que de la souris, Observer n'a jamais Ã©tÃ© aussi convaincant.