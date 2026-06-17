Astro Royale tome 4

Astro Royale (Negai no Astro) est une sÃ©rie en six tomes publiÃ©e au Japon aux Ã©ditions Shueisha. La famille Yotsurugi, autrefois un syndicat du crime, s'est transformÃ©e en une organisation populaire. Leur chef, Kongo Yotsurugi, s'est montrÃ© gÃ©nÃ©reux et a adoptÃ© plusieurs enfants, dont certains de ses rivaux. Cependant, son seul fils, Hibari, n'a jamais osÃ© se prononcer ouvertement lorsqu'il a fallu nommer un successeur en raison de la santÃ© dÃ©clinante de Kongo. Lorsque Kongo dÃ©cÃ¨de, il est du devoir d'Hibari d'annoncer le nouveau successeur de la famille ; cependant, lorsqu'il nomme son frÃ¨re adoptif et ami le plus proche, Terasu, comme nouveau chef, toute la famille provoque un tollÃ© car ils pensaient que leur frÃ¨re adoptif, Shio, Ã©tait assurÃ© de devenir le nouveau chef. Cette nuit-lÃ , une pluie de mÃ©tÃ©ores s'abat sur la ville. On dit que si l'on tient un objet qui nous est cher et que l'on fait un vÅ“u, il se rÃ©alisera. Cependant, ils ne s'attendaient pas Ã ce qu'une mÃ©tÃ©orite s'abatte sur la ville et provoque une catastrophe. Lors de l'explosion, un immeuble s'effondre sur Terasu. GrÃ¢ce Ã son vÅ“u, Hibari acquiert un pouvoir appelÃ© Astroâ€¦ la manifestation de votre vÅ“u en lien avec l'objet que vous teniez. Hibari tenait une balle que son pÃ¨re lui avait lÃ©guÃ©e. Comme lui, son bras se transforma en balle et son poing en poudre, ce qui amplifia considÃ©rablement la puissance d'un simple coup de poing. GrÃ¢ce Ã cela, il pulvÃ©rise l'immeuble et sauve Terasu, mais s'effondre. Hibari se rÃ©veille deux semaines plus tard, et le monde a changÃ©. Il n'Ã©tait pas le seul Ã avoir acquis le pouvoir d'Astro. ContrariÃ©e par la succession de Kongo, la famille se divise en plusieurs factions, chacune contrÃ´lant une partie de Tokyo. Leur objectif est de renverser Terasu et Hibari pour devenir le nouveau chef et faÃ§onner l'avenir de la famille Yotsurugi Ã leur image. Le responsable de cette bataille royale n'est autre que Shio lui-mÃªme. Hibari sait qu'il ne peut pas vaincre Shio seul, il doit donc constituer une factionâ€¦ et quoi de mieux que de se tourner vers sa famille !D'un combat Ã l'autre, nous assistons Ã l'affrontement entre le groupe d'Hibaru et celui d'Himuro sur la plateforme ocÃ©anique. Le combat commence avec Kuran contre Harumi, oÃ¹ Kuran apprend qu'avant d'accepter la drogue d'Himuro, Harumi Ã©tait un catcheur professionnel du nom de PosÃ©idon, et que Kuran Ã©tait l'un de ses plus grands fans. Avant leur combat, Kuran fait preuve de respect mutuel. Le combat suivant oppose Toarsu Ã Sou, et nous dÃ©couvrons quelques Ã©lÃ©ments du passÃ© de Sou et les raisons de son ralliement Ã Himuro. Enfin, nous arrivons Ã l'Ã©vÃ©nement principal : le combat entre Hibaru et Himuro, qui se transforme rapidement en affrontement entre Kinpa et Himuro. Himuro est dÃ©terminÃ© Ã se venger de la famille Yotsurugi pour des raisons expliquÃ©es dans son histoire, racontÃ©e dans ce volume. Le combat terminÃ©, l'intrigue bascule immÃ©diatement vers un nouvel arc narratif : on apprend qu'il existe six fragments du Minerai de l'Aube. Shio en possÃ¨de dÃ©jÃ deux, et grÃ¢ce Ã Himuro, Hibaru en a un troisiÃ¨me. Ils doivent trouver les trois fragments manquants, et Hibaru convoque une rÃ©union de famille. LÃ -bas, il dÃ©couvre des indices sur l'emplacement des autres piÃ¨ces. Il sÃ©pare son Ã©quipe, et Hibaru se dirige vers Yokohama, Ã la recherche d'un certain Immortel de Yokohama. Ã€ son arrivÃ©e, il croise un vieil ami, Hiyohiko, un garÃ§on un peu geek qui l'avait dÃ©fendu enfant. Apparemment, sa sÅ“ur a Ã©tÃ© kidnappÃ©e par l'Immortel de Yokohama, qui exige un million de yens pour sa libÃ©ration. Hibaru semble savoir qui est l'Immortel de Yokohamaâ€¦ d'autant plus qu'il a des comptes Ã rÃ©gler avec lui concernant le Minerai de l'Aube !Lorsqu'ils se rencontrent enfin, quelque chose cloche. AprÃ¨s une lutte acharnÃ©e, Hibaru se retrouve en mesure d'obtenir le minerai, mais il doit d'abord remporter le tournoi Astro Battle Royale. Cependant, un problÃ¨me de taille se pose : un obstacle de taille a lui aussi Ã©tÃ© invitÃ© au tournoi ! Dans la premiÃ¨re partie du volume quatre, on dÃ©couvre le passÃ© d'Harumi, ancien catcheur professionnel. Ses blessures accumulÃ©es sur le ring l'empÃªchaient d'Ãªtre lui-mÃªme et il refusait de paraÃ®tre faible. Himuro a profitÃ© de sa vulnÃ©rabilitÃ© en lui promettant de lui rendre sa gloire d'antan, mais en acceptant cette promesse, Harumi a fini par trahir ses propres idÃ©aux. Si vous connaissez un tant soit peu le monde du catch, vous reconnaÃ®trez un clin d'Å“il subtil Ã la rÃ©alitÃ© des coulisses. Vous avez sÃ»rement entendu parler du dopage qui sÃ©vissait dans ce milieu et du nombre de catcheurs qui y ont perdu la vie. C'est en quelque sorte un symbole de cette pÃ©riode sombre oÃ¹ l'on attendait des catcheurs qu'ils se dopent pour conserver leur physique hors normeâ€¦ pour continuer Ã ressembler aux super-hÃ©ros que les enfants admiraient dans les annÃ©es 80 et 90. Bien que le paysage du catch professionnel ait considÃ©rablement changÃ© depuis, cela reste un sombre tÃ©moignage de ce qu'Ã©tait ce secteur autrefois.Ensuite, nous avons dÃ©couvert l'histoire de Sou, Ã©levÃ©e par un trafiquant de drogue. Un jour, un livreur de pizzas est arrivÃ© et a tuÃ© son pÃ¨re sous ses yeux. Ce livreur n'Ã©tait autre qu'Himuro, agent infiltrÃ©. La sauvant d'une vie de dysfonctionnement et de criminalitÃ©, il a dÃ©cidÃ© de l'utiliser pour ses propres desseins malÃ©fiques. Ã‰trangement, Sou lui Ã©tait si reconnaissante de l'avoir sortie de ce foyer qu'elle a jurÃ© de tout faire pour Himuro. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle a troquÃ© un maÃ®tre malÃ©fique contre un autre. Mais parfois, une gratitude excessive peut aveugler, et c'est prÃ©cisÃ©ment ce qui est arrivÃ© Ã Sou. Par la suite, nous avons dÃ©couvert le passÃ© d'Himuro. S'il est devenu dÃ©tective et chef de l'UnitÃ© 6, c'Ã©tait pour traquer et anÃ©antir les yakuzas, car ils avaient entraÃ®nÃ© son pÃ¨re sur une voie trÃ¨s sombre, liÃ©e Ã Kongo, le pÃ¨re d'Hibaru. On vous Ã©pargne les dÃ©tails pour que vous puissiez le dÃ©couvrir par vous-mÃªmes, mais en rÃ©sumÃ©, il s'agit d'une intrigue de vengeance des plus banales. Or, la vengeance alimente les Ã©motions, et les Ã©motions deviennent la seule motivation pour tout sacrifier afin de l'assouvir. C'est ce qui est arrivÃ© Ã Himuro, mais pour lui, toute raison est impossible. C'est la vengeance ou la mortâ€¦ Il n'y a pas de juste milieu, et c'est assez tristeâ€¦ MÃªme son imitation de Mega Man avec son canon de bras ne nous a pas inspirÃ© la moindre sympathie. Il Ã©tait aveuglÃ© par la rage et la vengeance, ce qui en fait un mÃ©chant plutÃ´t superficiel. DÃ¨s lors, nous avons deux nouveaux personnages. Il y a Hiyohiko ; cependant, tout ce que nous savons de lui se limite Ã ce qui a Ã©tÃ© dÃ©crit dans la partie consacrÃ©e Ã l'histoire. C'est un garÃ§on fragile, un peu intello, mais il a un grand cÅ“ur, car il a sauvÃ© Hibaru des brimades lorsqu'ils Ã©taient enfants. GrÃ¢ce Ã cela, Hibaru est devenu son ami, et maintenant qu'ils sont de retour Ã Yokohama, il lui a demandÃ© de sauver sa sÅ“ur. VoilÃ en rÃ©sumÃ© ce qu'on sait d'Hiyohiko pour l'instant. C'est un personnage secondaire assez simple, crÃ©Ã© pour susciter quelques Ã©motions, mais sans grand succÃ¨s. MalgrÃ© sa demande d'aide, il fait partie de ces personnages indÃ©cis, du genre Â« on n'a peut-Ãªtre rien Ã faire lÃ Â». Bref, son archÃ©type n'a rien de vraiment original. On en a dÃ©jÃ vu des tas comme lui. Nous faisons Ã©galement la connaissance des huitiÃ¨me et neuviÃ¨me membres adoptÃ©s de la famille Yotsurugi : Shikaba et Taira. Sans trop en dÃ©voiler, disons que Shikaba est le troisiÃ¨me personnage le plus important, tandis que Taira est son conseiller. Shikaba ne prend parti pour personne. C'est un Ã©lectron libre qui aime se battre pour le simple plaisir de se battre. Nous n'en dirons pas plus, car il est impliquÃ© dans des Ã©lÃ©ments clÃ©s de l'intrigueâ€¦ notamment en ce qui concerne l'Immortel de Yokohama, qui Ã©tait tout aussi fou que Shikaba !Sachant que la sÃ©rie touche Ã sa fin dans seulement deux tomes, on commence Ã comprendre pourquoi le rythme s'accÃ©lÃ¨re. On a appris qu'il existe six fragments du Minerai de l'Aube, et Shio en possÃ¨de deux, Himuro (et maintenant Hibaru, grÃ¢ce Ã leur combat) en a un, et le tournoi Astro Battle Royale en offre un quatriÃ¨me. Il ne nous reste donc plus que deux fragments Ã trouverâ€¦ et l'Ã©quipe d'Hibaru est dÃ©jÃ sur le coup, se dirigeant vers les autres lieux oÃ¹ se trouvent les deux fragments restants.Date de parution : 01 Juillet 2026Editions : Glenat Manga