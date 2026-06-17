Tower Dungeon tome 4

Tower Dungeon est une sÃ©rie toujours en cours de parution au Japon et qui a connu six tomes Ã ce jour aux Ã©ditions Kodansha. Un sorcier malÃ©fique tue le roi et s'empare de son corps, enlÃ¨ve la princesse et l'emmÃ¨ne dans la lÃ©gendaire Tour du Dragon. La Garde royale est repoussÃ©e dans sa tentative de la secourir. Pour remplacer les blessÃ©s, un jeune ouvrier agricole nommÃ© Yuva est appelÃ© sous les drapeaux. Avec pour seul bouclier un couvercle de marmite et un dos robuste pour transporter des provisions, Yuva rejoint les soldats dans une quÃªte pÃ©rilleuse pour escalader la tour et sauver la princesse. Mais la Tour du Dragon abrite des horreurs indicibles. L'histoire de ce manga tourne autour de Yuva, un jeune homme d'origine modeste qui, aprÃ¨s avoir fait preuve d'une force immense et d'un courage inÃ©branlable, est promu au sein de la prestigieuse Garde Royale. Actuellement, Yuva est accompagnÃ© d'Eriquo, l'un des archers les plus talentueux du royaume. Affable et loyal, Eriquo se distingue non seulement par son habiletÃ© Ã l'arc, mais aussi par ses liens avec d'autres personnages clÃ©s de l'histoire. Il partage sa classe avec Lilisen, une sorciÃ¨re spÃ©cialisÃ©e dans la magie du feu, dont la personnalitÃ© et les compÃ©tences font d'elle l'une des figures les plus charismatiques et apprÃ©ciÃ©es des lecteurs. Et puisque nous parlons de feu, parlons de la princesse Ignelia, une puissante dragon-morphe et hÃ©ritiÃ¨re lÃ©gitime du trÃ´ne. Son enlÃ¨vement marque le tournant de l'intrigue : le responsable est le redoutable NÃ©cromancien, qui a non seulement assassinÃ© le roi, mais a Ã©galement emprisonnÃ© Ignelia dans la lÃ©gendaire Tour du Dragon.Dans le tome prÃ©cÃ©dent, Lilisen, qui dÃ©testait Yuva, a commencÃ© Ã Ã©prouver de l'affection pour lui aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© sauvÃ©e, et la dimension romantique et humoristique de l'histoire s'est considÃ©rablement accentuÃ©e. Yuva et ses compagnons progressent vers le 80e Ã©tage de la tour. O apprend que le nÃ©cromancien ambitionne de ressusciter le demi-dragon qui s'y trouve et de prendre possession de son corps, et que Yuva semble Ãªtre de sang royal. Un navire transportant les personnes rassemblÃ©es pour secourir la princesse poursuit son voyage vers la Tour du Dragon. De nombreuses personnes ont embarquÃ© Ã bord du navire, parmi lesquelles Iskeil, un homme-dragon dotÃ© d'un bras gauche prothÃ©tique et d'une seule aile, incapable de voler ; son serviteur muet, Rixul ; Churafi, l'archÃ¨re et fille de Nezdon, chef de la tribu des Ratwick (le peuple des rats) ; Gessi, le plus puissant Ã©pÃ©iste des Ratwick, un homme peu bavard ; Aridelia, une guerriÃ¨re ; et Sargan, un vieil homme accompagnÃ© de sa bÃªte noire (un bouc-corbeau), Krogi. Iskeil utilise un carnet magique lui permettant de transmettre des messages Ã©crits Ã des personnes Ã©loignÃ©es afin de faire un rapport sur la situation.?Dans la capitale, Minsaber, commandant de la Garde Royale, reÃ§oit un rapport Ã©crit d'Iskeil grÃ¢ce au carnet magique. Ses subordonnÃ©s, Ludeam et Calix, arrivent alors. Ludeam est mÃ©content que le commandant Minsaber ait acceptÃ© d'envoyer la Garde Royale Ã la Tour du Dragon. Minsaber le rÃ©primande, affirmant que le sauvetage de la princesse est la prioritÃ© absolue et que ce n'est pas le moment pour la Garde Royale et l'armÃ©e rÃ©guliÃ¨re de se disputer les faveurs de l'ennemi. Il commence alors Ã narrer l'histoire du serment royal concernant les deux couronnes que porteront le roi et la princesse. Pendant ce temps, au onziÃ¨me Ã©tage de la Tour du Dragon, Kalash attaque les chevaliers. Il les massacre tous, Ã l'exception du fils du secrÃ©taire du conseil qui commandait l'ordre, et torture ce dernier pour lui soutirer des informations sur les couronnes. Il s'avÃ¨re que Drakmetamor peut invoquer la Tour du Dragon grÃ¢ce Ã elles. Des gens, dont Iskeil arrivÃ© par bateau, lancent l'assaut contre la Tour du Dragon. Iskeil et son groupe sont attaquÃ©s par des soldats morts-vivants et unissent leurs forces pour les vaincre. Sargan est un sorcier qui utilise la magie du feu. Iskeil refuse de prendre part au combat. Sargan annonce Ã ses compagnons que son objectif n'est pas de sauver la princesse et, suivant l'intuition de Krogi, il s'engage seul sur un autre chemin.AprÃ¨s s'Ãªtre rÃ©fugiÃ©s dans un endroit oÃ¹ l'eau s'Ã©tait accumulÃ©e, Iskair et ses compagnons se baignÃ¨rent pour se dÃ©barrasser de la saletÃ©, mais Aridelia refusa de se laver. Churafi expliqua que les femmes humaines ne se dÃ©shabillent pas en public. Plus tard, Iskair et son groupe campÃ¨rent lÃ pour la nuit, et Iskair expliqua Ã ses compagnons que les insectes blancs tombÃ©s du plafond Ã©taient des larves de nÃ©cromanciens. Les nÃ©cromanciens prennent possession des corps, les remodÃ¨lent et donnent naissance Ã des larves qui transforment les cadavres en morts-vivants. Ainsi, les nÃ©cromanciens peuvent crÃ©er une armÃ©e de morts-vivants Ã partir de cadavres. La famille royale, y voyant une menace, a Ã©radiquÃ© les nÃ©cromanciens il y a longtemps, mais il semble que certains survivants cherchent Ã se venger. Iskair expliqua qu'il Ã©tait un Ã©rudit et qu'il avait appris tout cela en Ã©tudiant d'anciens artefacts. Ã‰tant un Ã©rudit, Iskair n'Ã©tait pas un expert en combat. Cette nuit-lÃ , alors qu'Iskair et ses compagnons s'Ã©taient endormis, Churafi se rÃ©veilla brusquement et constata la disparition d'Aridelia. Aridelia prenait un bain seule. Un engrais poussait sur son corps, d'oÃ¹ Ã©mergeaient des crÃ©atures blanches, semblables Ã des insectes. Churafi fut surpris de voir Aridelia, et Aridelia fut tout aussi surprise d'Ãªtre vue. Le lendemain matin, lorsqu'Iskair et ses compagnons se rÃ©veillÃ¨rent et regardÃ¨rent en bas de la tour, ils virent l'armÃ©e rÃ©guliÃ¨re du Royaume marcher vers elle sur le pont y menant. Il s'agissait d'une importante force de plusieurs centaines d'hommes, dont des arbalÃ©triers. Iskair devait initialement rejoindre cette armÃ©e, mais il avait embarquÃ© sur le mauvais navire et Ã©tait arrivÃ© le premier. Iskair et ses compagnons se trouvaient encore au 11e Ã©tage de la tour ; ils dÃ©cidÃ¨rent donc de rejoindre l'armÃ©e du Royaume et de se diriger vers le sommet. Ils gravirent la tour et, en chemin, rencontrÃ¨rent des membres de l'Alliance des Fouilles qui s'affairaient Ã transporter la carapace d'un basilic. Le vice-chef de l'Alliance des Fouilles dÃ©clara que c'Ã©tait Yuva, l'expert en Ã©pandage de sel, qui avait vaincu le basilic, et qu'il les avait vus pour la derniÃ¨re fois au 60e Ã©tage. Iskair consigna l'information dans son carnet et la rapporta.L'armÃ©e royale, parvenue Ã une vaste clairiÃ¨re, dÃ©cida de faire une pause. Parmi les personnes rassemblÃ©es se trouvaient non seulement des soldats, mais aussi de nombreux aventuriers. Churafi confia Ã Aridelia qu'il souhaitait lui parler en privÃ© et l'invita dans un endroit isolÃ© Le duc Kalash apparut devant l'armÃ©e royale et annonÃ§a qu'il aiderait Ã secourir la princesse. Une fois Ã l'Ã©cart, Churafi s'excusa d'avoir vu Aridelia nue la nuit prÃ©cÃ©dente et promit de garder son secret. Cependant, Churafi avait confondu le canal d'Aridelia avec autre chose et avait cru, Ã tort, qu'elle cachait sa vÃ©ritable identitÃ© masculine. Aridelia craignait que Churafi ait vu son canal de naissance, mais elle est soulagÃ©e d'apprendre qu'il s'est trompÃ©. Gessi surprend leur conversation. Quand Aridelia, Churafi et Gessi revinrent, les soldats rassemblÃ©s Ã©taient complÃ¨tement immobiles. Plusieurs basilics Ã©taient apparus et les avaient presque tous transformÃ©s en pierre. Au moment oÃ¹ Aridelia et les autres allaient croiser le regard d'un basilic qui s'approchait par derriÃ¨re, Sargan les arrÃªta. Outre Sargan et Krogi, Iskair et Rixul avaient Ã©galement Ã©chappÃ© Ã la pÃ©trification. Iskair et les autres se regroupÃ¨rent et s'enfuirent des basilics pour se cacher dans une piÃ¨ce Ã l'Ã©tage. Pour libÃ©rer les soldats pÃ©trifiÃ©s, il leur fallait vaincre les basilics. Le masque que portait Sargan avait un effet immunisÃ© contre la pÃ©trification ; il alla donc enquÃªter sur ce qui se passait en bas. Les basilics dÃ©truisaient les personnes pÃ©trifiÃ©es les unes aprÃ¨s les autres. Iskair comprit que ces basilics Ã©taient dÃ©jÃ contrÃ´lÃ©s par un nÃ©cromancien. AprÃ¨s avoir exterminÃ© toutes les personnes pÃ©trifiÃ©es, les basilics se suicidÃ¨rent sur ordre du nÃ©cromancien. La mort des basilics a levÃ© la pÃ©trification, mais les personnes dÃ©truites sont restÃ©es mortes. Une horde d'insectes blancs s'est alors emparÃ©e des morts, formant une immense armÃ©e de morts-vivants. Il semble que tout cela n'Ã©tait qu'un piÃ¨ge tendu par le nÃ©cromancien. Iskair et ses compagnons ont Ã©tÃ© dÃ©couverts et poursuivis par les morts-vivants. Ils se sont Ã©chappÃ©s en traversant un pont, et en chemin, Gessi a Ã©tÃ© transformÃ© en pierre par un basilic. Iskair s'est alors mÃ©tamorphosÃ© en dragon et s'est enfui avec Gessi dans ses bras. Sargan a dÃ©truit le pont grÃ¢ce Ã la magie du feu, leur permettant de semer leurs poursuivants. Cette magie a tuÃ© le basilic qui avait pÃ©trifiÃ© Gessi, et ce dernier a Ã©tÃ© libÃ©rÃ© de sa pÃ©trification. Cependant, Kalash les attendait dans la piÃ¨ce oÃ¹ ils s'Ã©taient rÃ©fugiÃ©s. Kalash avait dÃ©jÃ Ã©tÃ© transformÃ© en mort par le nÃ©cromancien. Iskair et ses compagnons ont dÃ©fiÃ© Kalash en duel, mais ils n'ont pas fait le poids. Alors qu'Iskair et ses compagnons sont acculÃ©s, un sort de feu frappe Kalash. C'Ã©tait la magie de Lilisen. De plus, Yuva, portant un Ã©norme bloc de pierre, tombe du ciel sur Kalash et l'Ã©crase. Profitant de l'occasion, Yuva, Lilithen et Eriquo s'occupent d'Iskair et des autres. Kalash Ã©merge de sous le bloc de pierre et parle Ã Yuva, mais ce n'est pas lui-mÃªme, c'est le nÃ©cromancien qui le contrÃ´le. Le nÃ©cromancien exige que Yuva apporte la pierre qu'elle a obtenue du slime gÃ©ant au centiÃ¨me Ã©tage de la tour. Puis, devant Yuva et les autres, le Kalash nÃ©cromancien se transforme en dragon. Avant d'affronter Kalash sous sa forme de dragon, Yuva jure de protÃ©ger Lilisen Ã tout prix, et cette pensÃ©e parvient Ã Lilithen Ã travers l'anneau de pensÃ©e, la faisant rougir.- Les personnages principaux, Yuva et les autres, n'apparaissent que briÃ¨vement Ã la fin, l'histoire se concentre surtout sur les nouveaux personnages. Leurs aventures ne diffÃ¨rent guÃ¨re des prÃ©cÃ©dentes explorations de la tour mais avec l'arrivÃ©e de nouveaux alliÃ©s, l'intrigue pourrait prendre de l'ampleur. L'histoire s'est terminÃ©e sur la transformation de Kalash en dragon, le combat sur le point de commencer.Date de parution : 01 Juillet 2026Editions : Glenat Manga