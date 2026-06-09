Nitro City Racing est un jeu de course urbaine de style arcade. Le concept est d'une simplicité désarmante : vous pilotez sur une autoroute infiniment droite, et votre seul but est de vous faufiler dans le trafic, de frôler les autres usagers pour marquer des points, et de tenir le plus longtemps possible sans finir dans le décor. Le jeu propose trois approches principales. Il y a d'abord le mode Carrière (Défis), une suite de missions qui vous demandent de réaliser des objectifs précis (comme enchaîner 20 frôlements sans crash, rouler 5 kilomètres d'une traite, ou forcer les voitures à se pousser). Ensuite, nous retrouvons le mode Aller Simple / Double Sens qui présente de l'esquive pure, soit avec tout le monde dans le même sens, soit avec la présence d'une voie en contresens pour pimenter l'action. Enfin, la course libre permet de rouler sans pression et d'accumuler de l'argent. Au cours de parties courtes, Nitro City Racing offre un divertissement axé sur les réflexes. La prise en main est immédiate. On accélère et on slalome. Pour s'en sortir lorsque l'autoroute devient un véritable goulot d'étranglement, le jeu intègre deux mécaniques plutôt sympas : Il est possible de klaxonner pour avertir sa présence et d'activer ses phares à l'approche d'un véhicule. L'IA essaie tant bien que mal de changer de voie pour vous laisser passer. Pratique, mais parfois imprévisible. De plus le ralenti (Slow Motion) présente une jauge de "Bullet Time" qui vous permet de ralentir le temps quelques secondes afin de négocier un passage millimétré entre deux bus ou SUV. Au fil de vos exploits, vous accumulez des pièces pour débloquer une demi-douzaine de voitures (allant du vieux coupé sportif à la supercar) et améliorer leurs statistiques (vitesse, maniabilité, freins).La variété des modes, en particulier la circulation à double sens, permet de garder les premières heures de jeu très variées, et son prix modique fait de ce jeu un achat facile pour les fans de jeux de conduite de type « course infinie ». La possibilité de passer d’une caméra à l’autre en temps réel est une belle touche, et les cinq circuits, bien que visuellement similaires, modifient suffisamment le flux de la circulation pour nécessiter une certaine adaptation. Les graphismes en 3D sont nets, fluides (60 fps constants), avec une poignée d'environnements différents qui changent d'atmosphère. Cependant, les limites du jeu apparaissent clairement dès les premières heures. La structure des missions est extrêmement répétitive, demandant souvent au joueur de relever des défis pratiquement identiques, avec pour seul changement des objectifs de score légèrement plus élevés. L’absence totale de virages ou d’itinéraires alternatifs signifie que le sentiment d’exploration ou de profondeur stratégique, courant dans les jeux de course traditionnels, est tout simplement inexistant. Une fois que vous maîtrisez le timing des changements de voie et les contournements d’obstacles, le jeu se résume à accumuler des pièces pour débloquer des améliorations qui semblent, au mieux, marginales. Terminer le jeu devient répétitig, avec peu de variété significative pour justifier de terminer les cinquante-quatre missions de la carrière. Ce qui commence comme un test passionnant de réflexes se transforme progressivement en parcours du combattant. C'est le genre de jeu à lancer pour s'occuper 15-20 minutes ou pour décrocher un Platine facile. L'interface générale, les menus ultra-simplistes et le HUD rappellent immédiatement les jeux que l'on trouve gratuitement sur smartphone.Nitro City Racing ne ment pas sur sa marchandise. Pour moins de 5 €, il offre un petit shot d'adrénaline arcade honnête, fluide et agréable à l'œil. C'est un plaisir coupable idéal si vous cherchez un jeu sans prise de tête pour décompresser. En revanche, si vous cherchez de la profondeur, des virages techniques et de la simulation, vous risquez de vous ennuyer au bout d'une heure.